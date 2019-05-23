180 детских площадок за 15 месяцев установлено в Кишиневе по программе социалистов

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети депутат парламента, бывший председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан. Он пояснил, что это стало возможным благодаря муниципальной программе, разработанной ПСРМ два года назад.

Программа для кишиневцев

«Все это стало возможным благодаря специальной программе, предложенной социалистами, а также личному вкладу советников и депутатов. В ближайшее время игровые площадки появятся еще по 60 новым адресам. Работы должны были начаться еще в апреле, но аукцион несколько раз отменяли. Надеюсь, что это просто конкурентный аспект, а не плохие намерения. На этой неделе мы отправили необходимые обращения по ремонту игровых площадок в парках Штефана чел Маре и Кафедрального собора, которые на данный момент оказались в неприглядном виде.

Кроме того, в рамках программы социалистов по восстановлению муниципальной инфраструктуры, в скором времени начнутся работы по ремонту спортивных и игровых площадок по многим адресам. Мы стараемся, чтобы город стал более комфортным для жителей всех возрастов», – написал Ион Чебан.

Попытки закрыть школу провалились

Ион Чебан рассказал на своей странице в социальной сети еще об одном примере, демонстрирующем результаты работы социалистов в столице.

«Вспомогательная школа № 6 в Кишиневе, в которой учатся десятки детей с особыми потребностями, многие из которых страдают от синдрома Дауна и тяжелого аутизма. Персонал школы вкладывает много сил в повседневную работу, что способствует обучению и развитию детей, находящихся в затруднительном положении», – написал Ион Чебан. Он напомнил, что были попытки закрыть эту школу. Однако школа работает в новом здании, оборудованном всем необходимым, включая мебель.

«Это еще один пример усилий, которые мы вместе с коллегами из Партии социалистов предприняли в Кишиневе, в первую очередь, для того чтобы остановить закрытие школы и обеспечить ее дальнейшее развитие. История наших отношений с администрацией и самим учреждением насчитывает более четырех лет, с тех пор как мы впервые посетили это учреждение. Тогда начались разговоры об «оптимизации» этой школы.

С тех пор мы нашли возможность перевести школу в новое здание, что заняло некоторое время. Затем, в сентябре 2018 года, мы обсудили вопрос оснащения учреждения оборудованием и мебелью, что также было сделано. Но еще много чего предстоит сделать. Сегодня мы говорили о специализированных игровых и спортивных площадках для детей на территории этого заведения, ландшафтном дизайне и т. д.», – написал Ион Чебан. Депутат заверил, что все задуманное будет реализовано совместными усилиями.

Как сделать город более уютным?

Практически каждый второй двор на Ботанике благоустроен стараниями социалистов. В Кишиневе продолжаются работы по установке скамеек в рамках программы по благоустройству столичных дворов, инициированной ранее фракцией ПСРМ в Муниципальном совете. В течение прошедшей недели в более чем десяти дворах на Ботанике были установлены 40 скамеек. Об этом на своей странице в соцсети сообщил муниципальный советник ПСРМ Юрий Витнянский, подчеркнув, что социалисты уже не первый год стараются сделать наш город более уютным и удобным для проживания.

«В первые месяцы объекты по благоустройству терялись в неухоженных и практически заброшенных дворах столицы. Сегодня уже в каждом втором дворе Ботаники можно увидеть установленные скамейки, фитнес-, workout- или детские площадки. Где-то провели работы по освещению, где-то починили внутридворовые дороги, и это еще не все», – пообещал Витнянский.

Наталья Киркэ