Решение примэрии об установке киосков в парках – это продвижение личных интересов

Таково мнение Динария Кожокару, лидера фракции ПСРМ в мунсовете. В минувший четверг и.о. примара Руслан Кодряну опубликовал на своей странице в социальных сетях карту парков, где в жаркий период года будут работать киоски.

Судя по опубликованной информации, только в парке Valea Morilor предполагается функционирование около 14 киосков.

Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Динарий Кожокару, придя в парк Valea Morilor, только у входа насчитал 12 киосков, которых на карте, опубликованной и.о. примара, нет.

«На 50 квадратных метрах насчитал 12 киосков. Кодряну хочет установить еще более 12 киосков. Из уже существующих киосков, если проанализировать, треть не работают», – сказал Кожокару.

По его словам, примэрия выдает авторизации экономическим агентам на деятельность киосков, те в свою очередь передают документы другим лицам.

«Это не развитие города, это защита интересов лиц, которые имеют отношения к кому-то из примэрии. Примар поменялся, а проблема осталась прежней. Если бы Кодряну хотел решить данный вопрос, он бы действовал согласно закону и проводил бы тендеры для экономических агентов, которые хотят установить свои киоски по городу и вести экономическую деятельность», – резонно считает глава фракции.

«Киоски не должны быть на дороге. Они должны быть в стороне и выглядеть красиво», – добавил социалист.

Он напомнил, что фракция ПСРМ в Муниципальном совете неоднократно предлагала соответствующим управлениям вместе со специалистами разработать единый вид киосков. Также проводились слушания по деятельности киосков.

Напомним, что, согласно схемам, опубликованным и.о. примара Русланом Кодряну, в парке Valea Morilor планируется установка 14 киосков, в Valea Trandafirilor – 12, в парке La Izvor – 6, в парке Alunel – 1, в парке Dendrariu – 4, в парке Кафедрального собора – 4, в парке Штефан чел Маре – 4.

Наталья Киркэ