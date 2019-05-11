«Дети чувствовали, что проиграли заранее»
Родители участников скандального конкурса объяснили, почему победила дочь Алсу
Громкий скандал на телевизионном конкурсе «Голос. Дети», который не утихал все последние дни. Причиной послужило финальное голосование, в результате которого дочь певицы Алсу Микелла Абрамова обошла соперников с огромным отрывом. После завершения конкурса победителя затравили в соцсетях. От руководства телеканала потребовали тщательного расследования инцидента. Некоторые звезды шоу-бизнеса высказались о том, что имела место быть фальсификация.
Мы связались с родителями и педагогами участников проекта, которые поделились своим мнением по поводу скандала.
Одним из финалистов проекта «Голос. Дети» стал 10-летний армянин Михаил Григорян. Его наставником на проекте был Валерий Меладзе. Мальчик не дошел до суперфинала: проиграл сопернику, Максиму Ержану, всего один процент голосов.
О том, как дети восприняли поражение, кому из участников пришлось тяжело и что ждет Микеллу Абрамову — рассказала нам педагог Григоряна, продюсер Вира Кочарян.
— Участие в конкурсе — дорогое удовольствие? Организаторы проекта помогали вам финансово?
— Нам никто ничего не оплачивал, все расходы взял на себя продюсерский центр, где занимается Миша. У нас существует определенный бюджет. Мы планировали сделать клип Мише, но пришлось вложить все средства в проект.
— С кем ездил Миша?
— Миша ездил на конкурс с мамой.
— Какой бюджет вышел?
— Деньги потратили гигантские. Одни только авиаперелеты обошлись в копеечку. Каждый билет стоил 200–250 долларов. Раз шесть-семь они точно летали в Москву.
— Давайте перейдем к конкурсу. Участники проекта объективно оценивали свои возможности?
— Любой ребенок, который приезжает на проект, хочет пройти все этапы. Когда Миша решил принять участие в шоу, я его предупредила, что конкурс есть конкурс, не настраивайся на победу, нет гарантии, что пройдешь даже первые этапы. Я долго внушала ему это. Впоследствии приятно удивилась отношением к Мише. Он прошел в финал. К нему было прекрасное отношение со стороны координаторов, тренеров, братьев Меладзе.
— Участники проекта подружились?
— В основном да.
— С Микеллой Абрамовой тоже все дружили?
— Да, дружили.
— И только в день финальных выступлений что-то пошло не так?
— Микеллу можно было довести до финала, но пропуск ее в суперфинал выглядел вызывающим. То, что ее результаты голосования оказались на порядок выше, чем у других участников, предсказуемо. Семья Микеллы не захотела быть сапожниками без сапог. Думаю, Алсу просто обратилась к своим многочисленным фанатам, к звездным друзьям, которые, в свою очередь, распространили призыв голосовать за Микеллу по своим фан-группам. Вот и набрали голоса. У звезд такого уровня — широкая аудитория. Им ничего не стоило бросить клич, чтобы их поддержали тысячи человек. Это говорит о том, что в шоу-бизнесе тоже есть друзья. Как только мы встретимся с Мишей, я ему скажу: «Хорошо, что так много людей проголосовало. Все деньги, собранные за СМС, пойдут на помощь детям-инвалидам, на протезы им». И черт с этим конкурсом…
— Можно было вам найти какой-то способ повлиять на исход голосования?
— Мы со своей стороны палец о палец не ударили, чтобы повлиять на исход голосования. Хотя при некоторых возможностях могли бы. Родители у Миши — скромные люди, раньше про таких говорили: рабочий класс. У них нет широких возможностей, связей, чтобы влиять на результат. Я решила: пусть все идет своим чередом. По некоторым страничкам в соцсетях раскидала листовки в день голосования с номером Миши, больше ничего не делала. И не жалею об этом.
— Дети поняли, что произошло?
— Конечно, они лучше все понимают, чем мы с вами. Все читают новости в соцсетях. К тому же дети, у которых за плечами есть подобные конкурсы, такие вещи сразу просекают. Многое зависит и от родителей. Одни объясняют своим детям: мол, не обижайтесь, но вы не дотягиваете до высшей ступени. А другие говорят: ты самый лучший. Микелла объективно не дотягивала до победителя суперфинала. У нашего Миши уже богатая биография в конкурсном плане. В 4 года я вывела его на сцену, в 8 он занял второе место на детском «Евровидении». Такими же в проекте «Голос» были Нино и Ержан, который уже «обтерся» на различных выступлениях, выступил достойно на конкурсе в Италии с живым оркестром…
— Дети поздравили Микеллу?
— Члены ее команды — поздравили. Миша тоже поздравил после финала. Больше они не созванивались и не общались. На следующий день после финала Светлана Лобода пригласила Мишу и других ребят погулять вместе. Но что-то у нашего ребенка не срослось. Да и усталость еще не прошла. Нино тоже перенесла поражение спокойно, как и Валера Кузаков. Ломка случилась у двух мальчиков. Не стану называть их имена. Вообще, парни тяжелее переносят поражение, чем девочки.
— Миша плакал после поражения?
— Сначала держался. А когда приехал домой, то перед сном заплакал. Он еще будет плакать какое-то время. Это жизнь…
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Еще одна участница проекта «Голос. Дети» — 9-летняя Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга. Ее наставницей была Светлана Лобода. Дочь Алсу Микелла Абрамова стала соперницей Насти по команде.
Мы связалась с отцом участницы проекта Олегом Ивановым, который является продюсером собственной дочери. Он считает, что голосование прошло «замечательно», а сам проект оставил потрясающие впечатления.
— О Светлане Лободе я могу сказать только самое лучшее, — начал мужчина. — А вам ведь интересно все «горячее»?..
— Нам интересно, как вы видите события скандального финала?
— Какие события? На мой взгляд, все прошло замечательно.
— Сложно попасть детям на такой конкурс?
— Есть кастинг. Все проходят по заслугам.
— Значит, все честно?
— Конечно.
— Вам оплачивали проезд и проживание в Москве во время конкурса?
— Нам помогала Светлана Лобода лично. Самые потрясающие отзывы о ней остались.
— Она финансово помогала?
— Конечно. На мой взгляд, у нас была самая лучшая команда. Все родители влюбились друг в друга. У нас не существовало соперников. Это была сумасшедшая дружба. Атмосферу не передать.
— И дочка Алсу тоже со всеми дружила?
— Конечно. Микелла — очаровательное создание. А что вы сейчас хотите услышать от меня?
— Вы считаете, что голосование прошло справедливо?
— Есть то, что есть.
— Кто-то из родителей обиделся?
— У нас в команде таких нет.
— В команде Светланы Лободы все поддержали и поздравили Микеллу?
— Естественно.
— А мне показалось, сама Лобода осталась недовольна таким результатом…
— Я не Светлана, согласитесь. На мой взгляд, все прошло красиво и замечательно. И дай бог всем здоровья и удачи.
— На следующий день после окончания конкурса некоторые участники проекта отправились в детский клуб. А вот Микеллы среди друзей не оказалось. Почему?
— Мы тоже не ходили.
— Дети связывались с Микеллой, когда началась ее травля в Сети?
— Вообще даже не знаю. Никаких комментариев.
— Складывается впечатление, что вам запретили комментировать ситуацию?
— Этого не было.
— Вы не жалеете, что ваша дочь принимала участие в проекте?
— Да, это потрясающий опыт. Мы познакомились с полезными людьми, обросли связями. Это неоценимо. А все остальное — ерунда. Никто ведь не сказал, что «Голос. Дети» — конкурс. Это не конкурс — это шоу, которое работает по своим законам. На мой взгляд, это великолепно.
Что ж, если подумать, может, и правда, не стоило поднимать шум на всю страну и требовать расследования? Тем более, если родители участников проекта считают, что ничего страшного не произошло?..
Ирина БОБРОВА.