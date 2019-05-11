Родители участников скандального конкурса объяснили, почему победила дочь Алсу

Громкий скандал на телевизионном конкурсе «Голос. Дети», который не утихал все последние дни. Причиной послужило финальное голосование, в результате которого дочь певицы Алсу Микелла Абрамова обошла соперников с огромным отрывом. После завершения конкурса победителя затравили в соцсетях. От руководства телеканала потребовали тщательного расследования инцидента. Некоторые звезды шоу-бизнеса высказались о том, что имела место быть фальсификация.

Мы связались с родителями и педагогами участников проекта, которые поделились своим мнением по поводу скандала.

Одним из финалистов проекта «Голос. Дети» стал 10-летний армянин Михаил Григорян. Его наставником на проекте был Валерий Меладзе. Мальчик не дошел до суперфинала: проиграл сопернику, Максиму Ержану, всего один процент голосов.

О том, как дети восприняли поражение, кому из участников пришлось тяжело и что ждет Микеллу Абрамову — рассказала нам педагог Григоряна, продюсер Вира Кочарян.

— Участие в конкурсе — дорогое удовольствие? Организаторы проекта помогали вам финансово?

— Нам никто ничего не оплачивал, все расходы взял на себя продюсерский центр, где занимается Миша. У нас существует определенный бюджет. Мы планировали сделать клип Мише, но пришлось вложить все средства в проект.

— С кем ездил Миша?

— Миша ездил на конкурс с мамой.

— Какой бюджет вышел?

— Деньги потратили гигантские. Одни только авиаперелеты обошлись в копеечку. Каждый билет стоил 200–250 долларов. Раз шесть-семь они точно летали в Москву.

— Давайте перейдем к конкурсу. Участники проекта объективно оценивали свои возможности?

— Любой ребенок, который приезжает на проект, хочет пройти все этапы. Когда Миша решил принять участие в шоу, я его предупредила, что конкурс есть конкурс, не настраивайся на победу, нет гарантии, что пройдешь даже первые этапы. Я долго внушала ему это. Впоследствии приятно удивилась отношением к Мише. Он прошел в финал. К нему было прекрасное отношение со стороны координаторов, тренеров, братьев Меладзе.

— Участники проекта подружились?

— В основном да.

— С Микеллой Абрамовой тоже все дружили?

— Да, дружили.

— И только в день финальных выступлений что-то пошло не так?

— Микеллу можно было довести до финала, но пропуск ее в суперфинал выглядел вызывающим. То, что ее результаты голосования оказались на порядок выше, чем у других участников, предсказуемо. Семья Микеллы не захотела быть сапожниками без сапог. Думаю, Алсу просто обратилась к своим многочисленным фанатам, к звездным друзьям, которые, в свою очередь, распространили призыв голосовать за Микеллу по своим фан-группам. Вот и набрали голоса. У звезд такого уровня — широкая аудитория. Им ничего не стоило бросить клич, чтобы их поддержали тысячи человек. Это говорит о том, что в шоу-бизнесе тоже есть друзья. Как только мы встретимся с Мишей, я ему скажу: «Хорошо, что так много людей проголосовало. Все деньги, собранные за СМС, пойдут на помощь детям-инвалидам, на протезы им». И черт с этим конкурсом…

— Можно было вам найти какой-то способ повлиять на исход голосования?

— Мы со своей стороны палец о палец не ударили, чтобы повлиять на исход голосования. Хотя при некоторых возможностях могли бы. Родители у Миши — скромные люди, раньше про таких говорили: рабочий класс. У них нет широких возможностей, связей, чтобы влиять на результат. Я решила: пусть все идет своим чередом. По некоторым страничкам в соцсетях раскидала листовки в день голосования с номером Миши, больше ничего не делала. И не жалею об этом.

— Дети поняли, что произошло?

— Конечно, они лучше все понимают, чем мы с вами. Все читают новости в соцсетях. К тому же дети, у которых за плечами есть подобные конкурсы, такие вещи сразу просекают. Многое зависит и от родителей. Одни объясняют своим детям: мол, не обижайтесь, но вы не дотягиваете до высшей ступени. А другие говорят: ты самый лучший. Микелла объективно не дотягивала до победителя суперфинала. У нашего Миши уже богатая биография в конкурсном плане. В 4 года я вывела его на сцену, в 8 он занял второе место на детском «Евровидении». Такими же в проекте «Голос» были Нино и Ержан, который уже «обтерся» на различных выступлениях, выступил достойно на конкурсе в Италии с живым оркестром…

— Дети поздравили Микеллу?

— Члены ее команды — поздравили. Миша тоже поздравил после финала. Больше они не созванивались и не общались. На следующий день после финала Светлана Лобода пригласила Мишу и других ребят погулять вместе. Но что-то у нашего ребенка не срослось. Да и усталость еще не прошла. Нино тоже перенесла поражение спокойно, как и Валера Кузаков. Ломка случилась у двух мальчиков. Не стану называть их имена. Вообще, парни тяжелее переносят поражение, чем девочки.

— Миша плакал после поражения?

— Сначала держался. А когда приехал домой, то перед сном заплакал. Он еще будет плакать какое-то время. Это жизнь…

n n n

Еще одна участница проекта «Голос. Дети» — 9-летняя Анастасия Иванова из Санкт-Петербурга. Ее наставницей была Светлана Лобода. Дочь Алсу Микелла Абрамова стала соперницей Насти по команде.

Мы связалась с отцом участницы проекта Олегом Ивановым, который является продюсером собственной дочери. Он считает, что голосование прошло «замечательно», а сам проект оставил потрясающие впечатления.

— О Светлане Лободе я могу сказать только самое лучшее, — начал мужчина. — А вам ведь интересно все «горячее»?..

— Нам интересно, как вы видите события скандального финала?

— Какие события? На мой взгляд, все прошло замечательно.

— Сложно попасть детям на такой конкурс?

— Есть кастинг. Все проходят по заслугам.

— Значит, все честно?

— Конечно.

— Вам оплачивали проезд и проживание в Москве во время конкурса?

— Нам помогала Светлана Лобода лично. Самые потрясающие отзывы о ней остались.

— Она финансово помогала?

— Конечно. На мой взгляд, у нас была самая лучшая команда. Все родители влюбились друг в друга. У нас не существовало соперников. Это была сумасшедшая дружба. Атмосферу не передать.

— И дочка Алсу тоже со всеми дружила?

— Конечно. Микелла — очаровательное создание. А что вы сейчас хотите услышать от меня?

— Вы считаете, что голосование прошло справедливо?

— Есть то, что есть.

— Кто-то из родителей обиделся?

— У нас в команде таких нет.

— В команде Светланы Лободы все поддержали и поздравили Микеллу?

— Естественно.

— А мне показалось, сама Лобода осталась недовольна таким результатом…

— Я не Светлана, согласитесь. На мой взгляд, все прошло красиво и замечательно. И дай бог всем здоровья и удачи.

— На следующий день после окончания конкурса некоторые участники проекта отправились в детский клуб. А вот Микеллы среди друзей не оказалось. Почему?

— Мы тоже не ходили.

— Дети связывались с Микеллой, когда началась ее травля в Сети?

— Вообще даже не знаю. Никаких комментариев.

— Складывается впечатление, что вам запретили комментировать ситуацию?

— Этого не было.

— Вы не жалеете, что ваша дочь принимала участие в проекте?

— Да, это потрясающий опыт. Мы познакомились с полезными людьми, обросли связями. Это неоценимо. А все остальное — ерунда. Никто ведь не сказал, что «Голос. Дети» — конкурс. Это не конкурс — это шоу, которое работает по своим законам. На мой взгляд, это великолепно.

Что ж, если подумать, может, и правда, не стоило поднимать шум на всю страну и требовать расследования? Тем более, если родители участников проекта считают, что ничего страшного не произошло?..

Ирина БОБРОВА.