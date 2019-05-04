Советники ПСРМ озабочены положением дел в общественном транспорте

Комиссия жилищно-коммунального хозяйства на прошедшей неделе заслушала, по инициативе фракции Партии социалистов в Муниципальном совете, руководство Муниципального предприятия «Автобусный парк».

Меньше и дороже, а не больше и дешевле

Глава фракции ПСРМ Динарий Кожокару отметил, что, по инициативе социалистов, в 2018 году было выделено финансирование на закупку автобусов, но по разным причинам транспорт не был закуплен. В итоге деньги перераспределили и в 2019 году закупили 31 автобус, а не 50.

«Почему закупили меньше, непонятно. Меньше и дороже, а не больше и дешевле? Почему не осуществляем сборку автобусов в Кишиневе? Что с проектом по установке системы GPS и электронной системе оплаты проезда?» – возмущался Кожокару.

Глава фракции ПСРМ удивлен тем фактом, что ежегодно на ремонт автобусов тратится больше 10 млн леев, в то время как можно было бы приобрести новые автобусы, которые стоят в среднем 2,5 – 2,6 млн леев. По его словам, новый автобус дешевле в эксплуатации на 15 %, за счет меньшего потребления расходных материалов. Он также напомнил, что социалисты предлагали выделить отдельные полосы для общественного транспорта.

Бойкот электронной системы оплаты проезда

Муниципальный советник фракции ПСРМ Александр Одинцов напомнил руководству автобусного парка, что на протяжении трех лет социалисты пытаются внедрить проект по электронной системе оплаты проезда, но кому-то это не выгодно, поэтому проект и не реализован. «Если бы в общественном транспорте была бы электронная система оплаты проезда, нам бы удалось сэкономить 13 млн леев», – сказал Одинцов. Он потребовал рассмотреть вариант запуска на маршруты микроавтобусов, так как есть улицы, по которым обычный автобус не может проехать. Кроме того, Одинцов обратился к руководству автобусного парка с просьбой предоставить информацию о том, как были доставлены новые автобусы в Кишинев.

Неудачная идея и.о. примара

Советник ПСРМ и глава комиссии ЖКХ Александр Комаров заявил о необходимости закупки для муниципия еще 100 новых автобусов. По его словам, на сегодняшний день автобусный парк не справляется с перевозкой пассажиропотока.

«Это происходит из-за большого количества старых автобусов. Также из-за того, что станциям техобслуживания автобусов необходим ремонт», – считает Комаров.

Обсуждали на комиссии и инициативу и.о. примара Руслана Кодряну объединить автобусный и троллейбусный парки. Комаров считает идею неудачной.

«При объединении парков будет «перетягивание одеяла». Кроме того, оба предприятия уже находятся под контролем Управления общественного транспорта», – считает глава комиссии ЖКХ.

Наталья КИРКЭ.