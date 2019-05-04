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Газета "Кишиневские новости"

Политика

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Пример для подражания

Пример для подражания
04 мая
17:35 2019
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Игорь Додон высоко оценил работу башкана Гагаузской автономии

В канун Первомайского праздника президент Республики Молдова отправился с рабочей поездкой в Гагаузскую автономию, город Чадыр-Лунга. Глава государства принял участие в торжественном собрании, на котором башкан Ирина Влах представила отчет за четыре года пребывания на этом посту.

Игорь Додон дал высокую оценку результатам, достигнутым за отчетный период, и назвал Гагаузскую автономию примером для других регионов Республики Молдова. Так президент подчеркнул, что за 4 года в Гагаузии создано 2000 рабочих мест за счет привлечения крупных иностранных инвесторов и благодаря поддержке малого и среднего бизнеса.

В то же время глава государства отметил, что с 2015 года в регионе отмечается устойчивая положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. Так, например, объем производства промышленной продукции в 2018 году составил 1 миллиард 600 миллионов леев, что на 54,5 процента больше в сравнении с 2015 годом.

Игорь Додон также подчеркнул, что результатом эффективной финансово-бюджетной политики за 4 года стал рост доходов бюджета АТО Гагаузия в 1,6 раза до 826 миллионов 400 тысяч леев, а объем собственных доходов вырос в 1,9 раза и достиг отметки 409 миллионов 200 тысяч леев.

Президент страны уточнил, что благодаря росту собственных доходов были профинансированы десятки инфраструктурных проектов: ремонт школ и детских садов, больниц, центров здоровья, домов культуры, реабилитация дорожной инфраструктуры, проведение работ по водоснабжению и освещению.

Кроме того, Игорь Додон отметил, что всего в Гагаузии реализовано более 300 инфраструктурных проектов, в том числе при значительной поддержке со стороны Турции, России, стран Европейского союза, Азербайджана, Туркмении и других внешних партнеров.

Наталья КИРКЭ.

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