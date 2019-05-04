Партия социалистов провела в Кишиневе Марш и Митинг социальной справедливости

Партия социалистов РМ провела 1 мая традиционные первомайские Марш и Митинг. Участники Марша во главе с председателем ПСРМ Зинаидой Гречаный прошли по главным улицам столицы – от здания Кишиневского цирка до сквера Национального театра оперы и балета. Зинаида Гречаный поздравила всех граждан страны с Международным днем солидарности трудящихся и отметила, что ПСРМ проводит Марш и Митинг социальной справедливости уже восемь лет.

Пропасть между богатыми и бедными

К праздничному шествию присоединился президент РМ Игорь Додон, который является неформальным лидером Партии социалистов. Игорь Додон был встречен аплодисментами граждан и криками: «За президента!», после чего он возглавил шествие вместе с Зинаидой Гречаный. В комментарии для журналистов глава государства отметил, что в Молдове огромная пропасть между богатыми и бедными, и это несправедливо.

«У нас практически нет среднего класса. За последние 10 лет проевропейской власти фактически исчез средний класс, который должен быть в каждом развитом государстве. Главная задача любой власти, вне зависимости от политического окраса, – сделать всё для того, чтобы граждане Молдовы были счастливы у себя дома. В чем нуждаются наши сограждане? В рабочих местах, в зарплатах, пенсиях, в социальных гарантиях и инфраструктуре, дорогах – и не только перед выборами, а всегда. Я твердо уверен, что мы этого добьемся вместе с моими храбрыми коллегами. Самая большая честь для любого ответственного политика, для любой ответственной политической партии – служить своему народу. Это задача каждого из нас, это задача моей команды, это моя задача в качестве президента», – сказал Игорь Додон. Глава государства отметил, что за последние 8 лет социалистам удалось перезапустить традицию проведения Первомая в Кишиневе. С 2012 года социалисты ежегодно проводят мероприятия по случаю этого праздника.

На митинге выступили президент РМ Игорь Додон, председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, депутат Богдан Цырдя, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан, а также гости – представители партий «Единая Россия» и «Справедливая Россия» Артем Туров и Олег Нилов.

«Нет!» социальной несправедливости!

В своем выступлении председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный отметила, что многие требования, которые выдвигали участники первых забастовок и демонстраций во многих странах в конце 19 века, остаются актуальными и сегодня.

«Восемь лет подряд мы, социалисты, собираемся 1 мая, чтобы заявить о необходимости соблюдения принципа социальной справедливости в нашей стране. Мы считаем, что каждый человек должен иметь право на труд, и этот труд должен быть достойно оплачен.

Сегодня мы собрались, чтобы еще раз сказать нынешним властям «Нет!» социальной несправедливости!», – сказала председатель ПСРМ.

Сотни законопроектов для граждан

Парламентская фракция Партии социалистов разработала сотни законопроектов, связанных с социальной справедливостью, с рабочими местами, с теми гарантиями, которые позволили бы нашим людям вернуться домой или не уезжать. Об этом на первомайском митинге ПСРМ заявил секретарь по идеологии формирования Ион Чебан.

«У президента тоже много инициатив, направленных на решение проблем, с которыми сталкиваются наши граждане. К большому сожалению, для того,, чтобы все это внедрить, нужно стабильное парламентское большинство. Для того, чтобы все это сделать, нужно действительно ответственное правительство», – сказал он. В данной связи Чебан с сожалением отметил, что «правые», которым социалисты предложили сформировать власть в стране, пока что слышат только себя. ПСРМ, добавил он, продолжает ждать, однако, если это ожидание ничем не закончится, формирование готово пойти на досрочные выборы для того, «чтобы одержать окончательную, убедительную победу».

Россия готова открыть свой рынок

Почетным гостем первомайских мероприятий Партии социалистов стал депутат Государственной Думы РФ Олег Нилов. Выступая на митинге, он отметил, что «сегодня и в России, и в Молдове, и в Европе – и по всему миру, люди труда, как и 100 лет назад, вышли для того, чтобы потребовать достойной жизни для главных людей в этом мире – людей, которые кормят, строят, учат, лечат».

«Чтобы потребовать у тех, кого еще Христос призывал изгнать из храмов: ростовщиков, менял, олигархов, которые проникли всюду, в том числе в храмы законотворчества и власти, и правят свой бал. Свои интересы и карманы – для них главная цель пребывания на этой планете. Поэтому мы выходим и говорим: угомонитесь, успокойтесь, уйдите подобру-поздорову или решайте проблемы трудового народа. Платите реальную зарплату, пенсию по тем ценам, которые вы установили. Если не можете – уйдите. Но они не уйдут – это практика тысячелетий. Их нужно только изгонять», – сказал он.

Нилов отметил, что Партия социалистов делает для социальной справедливости в Молдове все возможное и невозможное. Он пожелал ПСРМ победы.

«Я мечтаю о том, чтобы граждане Молдовы вернулись на свою Родину, работали на своих полях, в своих садах, кормили свои семьи и миллионы других граждан на всей планете. Те, кто хотят помогать, пусть покупают это замечательное вино, яблоки. Россия готова открыть свой рынок. У нас действительно огромная потребность. Мы не хотим есть пластилиновые огурцы и помидоры, не хотим пить порошковое вино, которым нас пичкают те лоббисты, которые засели в нашем правительстве. Наша общая с вами задача – добиться того, чтобы наши дети и семьи росли в достатке, счастье, сохраняли свою веру и культуру на многие века»,– подытожил он.

Оправдаем доверие народа

Участники Марша и Митинга социальной справедливости приняли Резолюцию, в которой заявили о поддержке действий президента Республики Молдова Игоря Додона и Партии социалистов Республики Молдова по продвижению идей социальной справедливости, межнационального мира и равноправия.

В документе сказано, что Партия социалистов на протяжении 8 лет борется за социальные, политические и экономические права каждого гражданина Республики Молдова. ПСРМ инициировала тысячи акций протеста, в том числе общенациональные марши, митинги, одиночные пикеты, флешмобы. Представители ПСРМ отстаивали социальные права граждан страны с трибуны парламента страны, в парламентских комиссиях, в Муниципальном совете Кишинёва и других местных органах власти, в судебных инстанциях.

Партия социалистов – единственная партия, не входившая ни в одну правящую коалицию за последние десять лет. ПСРМ не участвовала в краже миллиарда, в сдаче в концессию кишинёвского аэропорта и других преступлениях правящего режима.

Фракция ПСРМ в парламенте страны выдвинула сотни законопроектов социального, политического, экономического, правового характера. Среди этих инициатив – отмена закона о возврате миллиарда за счёт граждан, поднятие пенсий для людей, проработавших 45 лет, пересмотр стоимости медицинских услуг, помощь молодым семьям, выплаты за рождение детей, бесплатное предоставление детского питания для малышей в возрасте до 1 года.

ПСРМ – единственная фракция в парламенте, поддержавшая пакет социальных инициатив, выдвинутых президентом Игорем Додоном. Практически все эти инициативы были отвергнуты правительством или парламентским большинством во главе с Демократической партией, а некоторые были переписаны и представлены как свои.

Доверие народа страны к Партии социалистов продемонстрировали последние парламентские выборы. В отсутствие административного ресурса ПСРМ победила на выборах, получив наибольшее число голосов среди всех других партий.

Социалисты убеждены в необходимости создания прочной и работоспособной коалиции, а также стабильного правительства в целях реализации социально-экономической программы. А это значит: доступное и качественное образование и здравоохранение, привлечение иностранных инвестиций с Востока и Запада, создание новых рабочих мест, возвращение наших соотечественников домой, достойные зарплаты и пенсии.

Участники Марша и Митинга убеждены, что принятие антиолигархических законов возможно только в рамках стабильной правящей коалиции. В противном случае нашу страну ждут новый хаос и обнищание.

В то же время, говорится в документе, никакая коалиция не может быть создана ценой отказа от основополагающих принципов Партии социалистов и от предвыборной программы, за которую отдали свои голоса 440 тысяч избирателей ПСРМ.

В том случае, если справедливые требования Партии социалистов не будут приняты, единственным выходом из сложившейся ситуации будут досрочные парламентские выборы.

Ольга ВИЕРУ.