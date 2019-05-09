Жители автономии в период летних отпусков определятся с тем, кто будет башканом

На минувшей неделе телеканал «НТВ Молдова» пригласил в студию действующего башкана Гагаузской автономии Ирину Влах. Ведущая программы Юлия Федорова назвала результаты опроса на конец марта, показавшие беспрецедентный уровень доверия: 72% определившихся избирателей готовы отдать свой голос за Ирину Влах. При этом за Николая Дудогло – 7,5 процентов, Сергея Анастасова – 5,4 процента и за Владимира Кыссу – 3,7 процента. А более 62 процентов опрошенных заявили, что их жизнь улучшилась за прошедшие 4 года. Мы выбрали, на наш взгляд, наиболее важные ответы главы региона в студии.

О вероломстве

– Мы знали, что в 2019 году будет парламентская кампания, избрание башкана Гагаузии и выборы в местные органы власти. Я была заинтересована в том, чтобы все это проходило в один период времени, чтобы наш гагаузский избиратель не устал, чтобы мы занимались конкретными делами. Если бы большинство в Народном собрании (НС) прислушалось к моим предложениям, уже в марте у нас был бы сформирован новый Исполнительный комитет (местное правительство – ред.), был бы новый башкан, закончились бы избирательные баталии, и мы, как это и было прошедшие четыре года, занимались бы экономическим и социальным развитием региона. К сожалению, большинство в НС посчитало по-другому. Обычно народные избранники ратуют за то, чтобы все выборы проходили раньше срока, говорят, мол надо побыстрее провести выборы, надоело, устали, давайте сменим власть. В моем случае все получилось не так, депутаты ратовали за то, чтобы выборы оттянуть, наверное, хотели… дать мне побольше поработать. Похоже, им нравится моя работа. Хотя на самом деле там были свои подводные камни. Большинство в НС представлено конкретным человеком, который был заинтересован в участии и в парламентской кампании, и в выборах башкана… Поэтому они перенесли выборы.

Последний срок – это 30 июня. Однако я не исключала варианта, что и эту дату могут пересмотреть. Кстати, сделано это было вероломно. Мы за полчаса узнали, что будет экстренное заседание Народного собрания, на котором запланировано рассмотрение вопроса о переносе даты выборов и о внесении изменений в Избирательный кодекс Гагаузии.

О выборах…35 ноября

Позже я услышала мнение экспертов, которое меня удивило (дескать, перенос выборов выгоден Влах – ред.). Ведь именно я была инициатором того, чтобы дата выборов была назначена на 17 февраля. Что касается разговоров об усилении моей позиции и мобилизации моих сторонников (за счет дополнительного времени – ред.), то подчеркну: мы все четыре года работали, и та ситуация, которая была в феврале, в апреле, марте, мае, она сохраняется, если говорить о рейтинге. Просто изматывают людей, когда так меняется законодательство. Это неправильно. Я всегда хотела, чтобы Гагаузия была примером для других регионов. И все четыре года мы пытались сохранить позитивный имидж автономии. Но что поделать, в предвыборный период нам пришлось показать не самый положительный пример нашей гагаузской жизни. Хотя это тоже возможность пересмотреть позиции, выявить какие-то ошибки. Честно говоря, когда собирались наши сторонники, некоторые говорили о том, что нам все равно, какая будет дата. Перенесли на 30 июня… Да, как говорят мои сторонники, пусть хоть на 35 ноября. Нас не беспокоит дата, нас беспокоит то, что нарушается законодательство.

О главном политическом оппоненте

– В Гагаузии дата переносилась под конкретного человека. Это господин Дудогло. Экс-депутат от Демократической партии в парламенте Республики Молдова. Я с ним в 2015-м году была в избирательной кампании, и в 2010-м. Мы знаем, что он и в 2019-м хочет выдвинуть свою кандидатуру… Вначале оппоненты говорили о бойкоте (выборов башкана – ред.), сейчас появляется информация о том, что они будут участвовать в этой кампании. В ближайшее время решат, кого выдвинуть, но мы понимаем кого. Это знает вся автономия. Конечно, удивляет позиция. Когда ты неоднократно проигрываешь все избирательные кампании, когда жители автономии показывают тебе свое недоверие, казалось, надо для себя лично принять какое-то решение. Если не получается, надо изменить что-то в себе. Но не хочу никому ничего советовать, каждый определяет свой путь.

О законодательной чехарде

– Гагаузы активно участвовали во всех избирательных кампаниях. Явка всегда была выше 51 процента. Но у нас не было выборов в период отпусков, это, наверное, первая башканская кампания, которая проходит в это время года. В 2015-м году был принят Избирательный кодекс (Гагаузии – ред.), в котором порог явки был снижен до 33%. Но это изменение не внесли в Уложение (аналог Конституции – ред.). В этой связи было принято правильное решение и депутатским корпусом и нашей командой, чтобы вернуться к прежнему 51%. Думаю, мы мобилизуем наших людей, объясним им, что надо активно, как всегда, идти к избирательным урнам и высказать, кого хотите видеть руководителем автономии.

О спойлерах

Технология с однофамильцем на выборах в стране не нова, но ни разу это не использовалось в Гагаузии. У меня была информация, что искали не просто однофамильца, а искали женщину с именем Ирина. Наша команда знала и понимала, что в честной борьбе оппоненты выиграть избирательную гонку не смогут. Поэтому они давно ищут методы, даже грязные, чтобы заявить о себе. Нашли моего однофамильца, хотят, чтобы он был зарегистрирован под номером два, сразу после моей фамилии, в надежде на то, что наш избиратель перепутает. Хочу сразу сказать: в Гагаузии живет очень грамотный избиратель. На какие бы уловки и махинации ни шли, как бы ни искали вторую Ирину Влах, люди не перепутают. У нас все друг друга знают. У нас знают, кто такой мой однофамилец. Им дадут оценку люди, когда придут к избирательным урнам. Для меня важно, чтобы институт башканства не был принижен. Мы много работали над тем, чтобы создать положительный имидж власти. За эти четыре года в автономии произошло много позитивных изменений. С нами считаются и за пределами страны. Лидеры многих государств нам помогают. Поэтому уровень этот должен быть сохранен. Есть еще несколько недель до завершения приема документов. Последний день 30 мая, если я не ошибаюсь. Поэтому сюрпризов может быть очень много. Мы готовы к тому, что может быть и 20, и 25 кандидатов, а может и 3. Наша команда мобилизована, мы действительно за один день собрали две тысячи подписей. По нашему законодательству надо получить от 1,5 до 2 тысяч подписей. Команда большая, была создана инициативная группа в составе 34 человек. И это были представители всех населенных пунктов (автономии – ред.).

Об экзамене на знание языка

– У нас был сохранен гагаузский язык в основном в селах. В городах все школы с русским языком обучения, детские сады с русским языком обучения, в доме не использовался родной язык, понятно, негде его было выучить. В школе, когда я училась, мы родной язык не изучали. Став старше, уже соприкасалась с людьми, я понимала, о чем говорят. Но, когда вступала в должность (башкана – ред.), свободно не говорила на гагаузском языке. И очень рада, что за этот промежуток времени уже могу говорить на родном языке. Это одно из моих достижений. Моя задача создать условия, чтобы наши дети могли общаться на родном языке. К сожалению, у нас не было поддержки со стороны правительства в части финансирования. Но мы привлекли партнеров – и турецких, и европейских. Они помогали издать книги на гагаузском языке, написать учебники либо самостоятельно, либо с поддержкой. Потихонечку мы стали менять ситуацию. Все кроется в тебе лично, если ты хочешь, у тебя получится. Уже три года подряд мы пишем диктант на гагаузском языке. Для меня это был вызов… В этом году я себе устроила такой тест, приняла участие, написала диктант на гагаузском языке. Я рада, что у меня было всего лишь шесть ошибок. В любом случае это не так много. Я к этому экзамену готова.

Об отчете перед жителями

– Любой человек, который приезжает к нам, видит, насколько наша автономия изменилась, это не просто поддержка наших партнеров, это внутренние изменения. Мы выросли по бюджету в два с половиной раза. У нас реализуются мощные проекты во всех населенных пунктах. У нас появляются новые рабочие места. У нас 13 социальных программ действуют на территории автономии. Кто не хочет увидеть, не хочет услышать об этом, могут говорить. Буквально 30 апреля я приняла решение отчитаться перед жителями автономии за 4 года деятельности нашей команды… У нас была прямая дискуссия. Я информировала по каждому направлению, по каждой отрасли. Я говорила о достижениях, говорила о проблемах. Для меня было важно, чтобы жители автономии все это услышали… Мы ремонтировали и строили и в маленьких селах, и в больших селах, и городах. У нас не было населенных пунктов, на которые бы не обращали внимания. Есть самое маленькое село Карабалия, в котором и Дом культуры отремонтирован и детский садик… С момента рождения ребенка до престарелого возраста жители автономии чувствуют внимание со стороны властей. Это пособие для рожениц, это смеси для детей, это стипендии, это бесплатное питание для учеников всех школ, это компенсации по теплу. И много других программ, которые нам удалось реализовать за 4 года… Есть и проблемы, над которыми надо работать. Надо изыскивать дополнительное финансирование, создавать больше рабочих мест, нужно делать все, чтобы у нас прекратилась миграция.

О предвыборных обещаниях

– Не все мы выполнили. Мы не выполнили то, что от нас не зависело. Часть нашей предвыборной кампании в 2015-м году базировалась на создании совместных с Россией предприятий. Были серьезные договоренности. К сожалению, отношения правительств Молдовы и России не сложились. Бизнес Российской Федерации с опаской смотрит на нашу страну. Хотя с регионами РФ мы выстроили очень хорошие отношения. У нас проекты, договора реализуются. Но бизнес России точно обозначил: он не придет к нам, пока не перестанут высылать журналистов, бизнесменов, не позволят жителям страны смотреть российские телеканалы. Пока этих гарантий нет. Это от нас не зависит. Это внешняя политика… То что касается внутренних обещаний, считаю, что на 90 процентов мы свою программу выполнили.

О сотрудничестве с президентом

– Ну вы знаете отношение Гагаузской автономии к нашему главе государства, как голосовали жители автономии за президента. Игоря Николаевича поддержали 99 процентов. Все эти два года мы были постоянно вместе. Он был на всех наших мероприятиях. Мы за эти 2 года реализовали ряд социальных проектов. Он побывал во всех населенных пунктах нашей автономии. У нас очень серьезная поддержка со стороны президента, и это ощущают все наши жители.

Виктор Лазар