Найден весьма оригинальный способ выхода из политического кризиса

Руководство Партии «ШОР» двадцать третьего апреля распространило заявление. В документе изложен весьма экзотичный способ создать парламентское большинство.

Шоровцы считают, что основные политформирования, прошедшие в законодательный орган, не являются самостоятельными игроками, за ними стоят некие геополитические силы. «Партия “ШОР” готова создать все условия для встречи представителей США и РФ, чтобы прояснить политическую ситуацию в Республике Молдова. Так будет честнее. Тем более, что у нас складывается впечатление, что политические силы, которых «крышуют» США и РФ, не в состоянии адекватно реализовать все инструкции: о чем-то забыли, что-то напутали и сделали не так, как велено. А в итоге политический кризис в Молдове становится все острее и глубже», – говорится в заявлении.

В документе также пафосно отмечается, что сама партия «ШОР» не подконтрольна никому, а потому самостоятельна в проведении внутренней политики. Всех остальных шоровцы называют «марионетками». Возможно, у самой малочисленной парламентской фракции и впрямь нет зарубежных покровителей, но это не потому, что она такая принципиальная, а из-за того, что с ней брезгуют связываться. Илан Шор, председатель партии имени себя, осужден летом 2017 года к 7,5 годам заключения. Его обвинили в том, что в 2014 году он путем обмана получил в «Banca de Economii» свыше 5 миллиардов леев. Деньги были отмыты через оффшорные компании. Такие люди по понятным причинам нерукопожатны как в Вашингтоне, так и в Москве.

Александр Чудак