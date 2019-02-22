Как превратить супруга в идеального родителя

Мы, женщины, часто обвиняем мужчин в нерешительности и порой отсутствии мужественности. Почему же такие мужчины в принципе появляются? Все дело в воспитании, а точнее, в том, кто именно из родителей проявлял большую инициативу. Если у вас есть маленький сын, будет замечательно, если к его воспитанию приложит руку и отец.

Как вы знаете, в большинстве семей дети воспитываются в основном мамами и бабушками, нежели мужчинами. Даже в образовательных учреждениях работники в большинстве своем женщины.

Мужчине, как правило, уготована роль добытчика, поэтому с него и взятки гладки. Женщине проще самой сходить к учителю, если ее ребенок что-то натворил, и самой же поговорить с сыном, чем отвлекать мужа от зарабатывания денег.

Однако при этом теряется очень важная связь между сыном и отцом. Мужчина играет огромную роль в воспитании мальчика, выступая образцом и, если хотите, ролевой моделью. Именно от отца зависит, вырастет его мальчик уверенным в себе представителем сильного пола или всю жизнь будет искать опоры и помощи у женщин. Как же должно проходить такое воспитание?

Быть образцом для подражания

Единственное условие: отец должен сам быть мужчиной, а именно ответственным, сильным, волевым и уверенным в себе — не путать с самоуверенностью. Мальчик должен понимать, что, ориентируясь на этого человека, он сам достигнет многого в жизни.

Однако не только отец может стать ролевой моделью в семье: с этой ролью с успехом могут справиться дедушка, старший брат, дядя.

Вместе радоваться успехам и оказывать поддержку во всем

Для любого человека важна поддержка близких людей, а уж для молодого мужчины признание отца — просто неоценимо. Пусть ваш муж не скупится на теплые слова в адрес сына. Многие мужчины считают, что проявление чувств — признак слабости, однако в наших, женских силах изменить эту точку зрения. Только поняв, что отец всегда поддержит и поймет, мальчик вырастет самодостаточным человеком и цельной личностью.

Учить мальчика быть самостоятельным

В общении отца с сыном важно учитывать мнение мальчика, то есть в разговоре должны звучать такие фразы, как «как ты думаешь?», «что бы ты сделал в таком случае?» и все в этом роде. Избегайте повелительного тона, категоричных заявлений, ведь сын должен проявлять инициативу, и главное — поощрять ее в самом зачатке.

Рассказать о взаимоотношениях с женщинами

Эта сфера одна из наиболее чувствительных: не всем просто говорить на эту тему даже со взрослыми детьми, не говоря уже о подростках. Однако отцу необходимо это сделать, ведь именно отношение мужчины к женщине является маркером его мужественности. Мальчик уже в раннем возрасте должен понимать ценность отношений, уважения чувств другого человека и иметь представление о верности.

Опять же мальчик смотрит на отца и учится на его примере обращаться с женщиной. Если отец относится к матери с уважением, с большой вероятностью и сын последует его примеру в будущем, когда начнет строить семью с женщиной.

Научить работе над собой

Мужчина должен и сам постоянно развивать себя как личность, избавляться от плохих качеств, давая дорогу положительным. Тут речь идет не столько о мужских качествах, сколько о человеческих. А для того чтобы ребенок мог гордиться, при случае поставить отца в пример и подумать: «А как бы на моем месте поступил бы отец?», — нужно постоянно работать над собой.

Что делать, если мужчина не хочет быть отцом

«Воспитание» отца в своем мужчине нужно начинать не тогда, когда ваш сын пойдет в десятый класс, а в период беременности. Не отмалчивайтесь и посвящайте своего мужчину в аспекты течения вашей беременности, рассказывайте о своих ощущениях, пусть он тоже чувствует свою причастность.

Когда ребенок родится, не отнимайте его у мужчины. Принимайте от мужа любую помощь, тем самым поощряя его заинтересованность в процессе.

Оставляйте их наедине, чтобы муж с сыном нашли общий язык и общие увлечения. Когда они станут одной командой, им будет проще находить решение проблем в будущем. Тем более что есть такие вещи, в которых женщина совершенно не разбирается.

Пусть ваш муж будет авторитетом в семье. Когда мужчину поддерживают, ему проще идти на контакт с ребенком, с которым он будет с удовольствием проводить время, объясняя какую-то непонятную для матери тему.

Как видите, нет такого мужчины, который был бы плохим отцом от природы, они становятся такими по обстоятельствам, порой прямо связанным с женщиной. Поэтому в ваших силах сделать все, чтобы оба ваших мужчины нашли общий язык и стали друзьями на всю жизнь.