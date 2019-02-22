Международное исследование показало: в аэрозоле электронных сигарет содержится столько же канцерогенов, сколько и в обычных

Такое безобидное и даже ласкающее слух слово «парить» с ударением на втором слоге означает, согласно словарю синонимов русского языка, «летать». Можно парить над землей, в воздухе, в небесах, во сне… Ощущение чего-то приятного, легкого, романтического. Но русское слово «парить» на языке молодежного сленга сегодня означает курить электронную сигарету. Теперь они не курят, а парят! И само курево — не сигарета, а вайп. А подсевшие на вредную привычку — уже не курильщики с тяжелыми последствиями заболеваний легких и других патологий в будущем, а вайперы. Согласитесь, такая подмена понятий, подкинутая создателями очередной отравы, уже не вызывает у юных курильщиков, падких до новизны, явного отторжения.

Кстати, модное слово «вайпер» условно означает «пар». В расширенной версии — это процесс еще более глубокого вдыхания совсем не безобидного пара аэрозоля, который производится электронным устройством и содержит в том числе никотин, а также канцероген формальдегид — токсичное вещество, способное вызвать рак. Но подросткам внушают: «Быть вайпером — значит отстаивать свою индивидуальность, не причиняя вреда другим». Но это бессовестная ложь. При чем тут индивидуальность? И вред тоже гарантирован, в том числе и окружающим. Каждому такому «парильщику» со временем придется спуститься на землю и осознать, что пар этот, как и дым от обычных сигарет, тоже вреден, в первую очередь для легких, а еще для сердца и в целом для организма. Это же допинг!

Но, к сожалению, в России отношение к вайперам-парильщикам на законодательном уровне пока не определено. И молодежь — а в основном она главный приверженец электронных сигарет — может парить где угодно.

Риск мозгового инсульта выше на 71%, инфаркта — на 59%

И в народе до сих пор спорят: вредны или нет электронные сигареты? Хотя сегодня врачи однозначно считают их не менее вредными, чем обычные. Особое внимание специалисты обратили на миксы курительных вайперских смесей. Дело в том, что эти смеси-аэрозоли любой парильщик может создавать сам, на свое усмотрение, увеличивать, например, дозу никотина, тем самым усиливать эффект от парения, разнообразить их вкус. Могут использовать и жидкий никотин, который не менее опасен, чем в табаке. Да и рассчитать количество этого вреднейшего вещества в жиже самому парильщику просто невозможно. Специалисты убеждены: эти химические смеси чужеродны для человеческого организма. По риску заболеваний дыхательных путей они ставят парильщиков в один ряд с обычными курильщиками.

А главное, сочетание таких смесей с паром не изучено до конца. Масштабных исследований вреда парения для организма, в том числе и в нашей стране, не проводилось. Поэтому никто не может гарантировать вайперу, что парение для него не аукнется страшными болезнями. Ведь количество вредных элементов в таких смесях трудно проконтролировать, и эффект от их частого использования может быть непредсказуем.

Американские ученые, где данное увлечение молодежи началось раньше, считают, что риск серьезных заболеваний от вайперских курительных смесей нельзя исключать. А некоторые штаты США приравняли вайперов к курильщикам: им запрещено парить на борту самолета, в магазинах и других местах. Но в целом в мире сегодня каждая страна решает сама: считать ли вайперов курильщиками и что им запрещать.

— Сегодня в России тоже отмечается рост использования молодежью электронных сигарет, что может негативно отразиться на качестве и продолжительности их жизни, учитывая рост сердечно-сосудистых заболеваний и других осложнений, — констатирует зав. лабораторией по разработке междисциплинарного подхода в профилактике хронических неинфекционных заболеваний ФГБУ «НМИЦ профилактической медицины» Минздрава России, д.м.н., профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Ниязиевич МАМЕДОВ. — И результаты первого крупного международного исследования в рамках проекта «Системы наблюдения за поведенческими факторами риска» подтвердили: использование ЭС связано со значительно повышенным риском возникновения тяжелых последствий, таких как инсульт, инфаркт миокарда, легочные и другие болезни. Так, риск мозгового инсульта у парильщиков электронных сигарет оказался выше на 71%, инфаркта миокарда — на 59%, стенокардии — на 40%. Также парильщики в два раза чаще курят обычные сигареты.

По мнению экспертов, требуются дальнейшие перспективные многоцентровые исследования для выявления убедительных данных о причинно-следственной связи парения ЭС с патологиями, происходящими при этом в человеческом организме, и конкретных выводов.

В России самые молодые парильщики в мире

— Тема негативного влияния электронных сигарет на здоровье молодых парильщиков актуальна и для России, — подчеркнул наш эксперт, профессор Мамедов. — По данным исследования одной из крупнейших в мире британской аудиторско-консалтинговой компании, проведенного на основе опроса двух тысяч респондентов в России, Великобритании, Франции, Германии, Польше, Италии и Южной Корее, в нашей стране электронные сигареты наиболее популярны у молодежи. Их курят 33% опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет. Это самый высокий показатель среди стран, попавших в выборку.

Но в мире подавляющее число вайперов — люди старше 30 лет: 36% — в возрасте от 30 до 44 лет, еще 31% — между 45–64 годами. По сравнению с 2013 годом число вайперов в исследуемых странах выросло более чем в два раза и составило 6,1 млн человек. Активнее других электронные устройства для курения сегодня используют в Великобритании и Франции.

И еще одно «открытие»: среди любителей электронных сигарет все больше бывших курильщиков табака (с 2013 по 2016 год их доля выросла с 31 до 44%). А число тех, кто одновременно использует и табачные, и паровые изделия, за аналогичный период снизилось с 64 до 43%. Выходит, значительная часть парильщиков рассматривает вайпы как возможность отказа от табака. Хотя и напрасно: международные исследования это подтверждают.

— Что касается обычных сигарет, вред очевиден — они являются одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых и легочных заболеваний, которые негативно влияют на продолжительность жизни, — подчеркивает наш эксперт. — В мире только за прошлый век курение унесло жизни 100 миллионов человек. Россия относится к странам высокой распространенности традиционного курения среди мужчин, и женщин. Хотя за последние несколько лет в нашей стране наметилось снижение. По итогам 2017 года количество взрослых курильщиков в нашей стране сократилось на 1,9%.

Снижение произошло больше за счет уменьшения курения среди мужчин, тогда как среди женщин статистика практически не изменилась. В 2017 году курили 45% мужчин (год назад — 50,9%) и 15% женщин (ранее — 14,3%). Уменьшение связано с действием антитабачного закона, который в РФ вступил в силу в 2013 году. Документ ввел запрет на курение в общественных местах, рекламу и стимулирование продаж табачных изделий и многое другое.

Эксперты ВОЗ: электронные сигареты не помогают бросить курить

Мнение экспертов ВОЗ об электронных сигаретах однозначно — они наносят непоправимый вред. И этому есть объяснение.

— Известно, что в традиционных сигаретах происходит горение табачного листа, и человек вдыхает никотин и формальдегид, — пояснил эксперт Мамедов. — А в электронных — это наиболее распространенный тип так называемых систем доставки никотина и других вредных веществ аэрозольной смеси — происходит испарение жидкости, содержащей опасные вещества. И этот пар вдыхается человеком. Сегодня на рынке уже сотни марок электронных сигарет, и лишь по единицам из них проведены экспертные анализы. Результаты показали большой разброс концентрации выделяемых токсичных веществ и никотина из смесей. Во многих из них содержится столько же канцерогена формальдегида, что и в обычном табачном дыме.

Но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в августе 2018 года подготовила доклад с использованием информации, полученной от более 100 ученых и представителей органов регулирования, согласно которому не рекомендуется молодым употреблять никотин в какой бы то ни было форме, в том числе и в виде электронных сигарет.

Законодательные органы России лишь инициируют ограничения…

В некоторых странах уже строят прогнозы вредных последствий использования электронных сигарет. Что неслучайно: опасность в том, что в мире отмечается резкое увеличение их использования среди подростков. К примеру, в США исследователи говорят, что ЭС используют 11,3% школьников и 3,2% взрослых (увеличение с 2011 по 2015 гг. среди молодежи — на сотни процентов!).

Эта тенденция в последние годы отмечается и в России. Но четкой статистики нет, и законодательные органы нашей страны пока лишь «инициируют ограничение электронных сигарет, так как не видят больших различий между электронными и обычными сигаретами». А Мосгордума уже одобрила запрет на продажу несовершеннолетним «имитирующих устройств», а также аккумуляторов и смесей к ним. Кроме того, предлагается запретить использование ЭС в общественных местах. В проекте закона «О государственном регулировании ограничения потребления испарительных смесей, используемых в устройствах, имитирующих курение табака» вайпы и кальяны фактически приравнены к обычным сигаретам.

Вопрос этот якобы обсуждался и в Правительстве РФ. Но до сих пор парить электронные сигареты можно где угодно. При этом среди парильщиков есть и подростки.

В Основных тезисах доклада ВОЗ (2018 год) по этому поводу говорится:

электронные сигареты испускают аэрозоли, содержащие как никотин, так и ряд токсичных веществ, воздействующих не только на курящего, но и на окружающих его лиц;

к электронным сигаретам должны применяться те же ограничения по продаже, рекламе и использованию, что и к обычным;

запретить электронные сигареты, которые имеют в составе жидкости вкусовые добавки, для уменьшения привлекательности курения для детей и подростков;

ВОЗ с тревогой отмечает популярность ЭС среди ранее не куривших подростков;

доказательств того, что электронные сигареты помогают бросить курить, недостаточно.

А если это так, то логично было бы в России принять законодательные меры против парения электронных сигарет. В США, к примеру, Управление по контролю за продуктами и лекарствами уже объявило, что может рассмотреть вопрос «об изъятии продуктов парения с рынка для всех людей, если употребление их подростками продолжит расти. И соответственно, их продавцы должны будут незамедлительно убрать со своих веб-сайтов и из других информационных материалов любые утверждения о том, что ВОЗ рассматривает их в качестве безопасного и эффективного средства, облегчающего прекращение курения».

А Американская кардиологическая ассоциация выпустила предостережения против использования устройств для парения ЭС, заявив, что «клиницисты должны в первую очередь использовать одобренные средства для прекращения курения и вести разговор с пациентами о том, что долгосрочная безопасность электронных сигарет отсутствует».

Остается только ждать.

Александра ЗИНОВЬЕВА.