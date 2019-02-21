На финансовую помощь в 180 леев могут рассчитывать только те, чей размер пенсии не превышает 1500 леев

В последнее время в пенсионном законодательстве произошел целый ряд изменений. В связи с этим у читателей возникло немало вопросов. За разъяснениями мы обратились в Национальную кассу социального страхования. На вопросы корреспондента «МК» в Молдове ответила начальник Управления по применению законодательства в области социальных прав Ольга МИХАЕШ.

– Многие пожилые люди жалуются, что после увеличения пенсии на 10% они перестали получать надбавку в 180 леев, которую получали до недавних пор.

– С 1 января 2019 вступил в силу закон, который предусматривает, что, если пенсии, назначенные до этой даты, не превышают прожиточный минимум за 2018 год для пенсионеров в сумме 1589 леев – размер пенсии увеличивается на 10%. Это касается всех видов пенсий – по возрасту, по ограничению возможностей, за выслугу лет, по случаю потери кормильца и др. И эти люди уже получили пенсии в новом размере. Что касается ежемесячной государственной финансовой поддержки (в установленной законом фиксированной сумме в размере 180, 120 и 100 леев), следует отметить, что она предоставляется тем гражданам, чей размер пенсии не превышает 1500 леев.

В соответствии с Законом № 147, в случае если после 10-процентного увеличения размер пенсии превысил 1500 леев, то для дальнейшего обеспечения совокупной суммы пенсии и финансовой поддержки, полученной до повышения пенсии, этому лицу выплачивается рассчитанная финансовая поддержка. Однако все больше пенсий превышают 1500 леев, соответственно, пенсии растут, и постепенно они не будут зависеть от финансовой поддержки. Более того, при проводимой ежегодно индексации пенсий 1 апреля, индексируется только размер пенсии, а не государственная финансовая помощь.

Справка: финансовая поддержка государства в размере 180 леев предназначена для тех, у кого полный стаж или I группа инвалидности, 120 – у кого неполный стаж или II группа инвалидности, 100 – у кого III группа инвалидности.

Теперь о том, что касается единовременной финансовой помощи в размере 600 леев. На ее получение имеют право граждане, чья пенсия не превышает 2000 леев и назначена до 1 декабря 2018 года. С 1 января 2019 года такую же сумму (600 леев) могут получить и те, кому назначены социальные пособия (инвалиды с детства, люди, не накопившие необходимый стаж для получения пенсии и т.д.). Большая часть граждан уже получила единовременную финансовую помощь, но если кто-то по разным причинам ее не получил, может сделать это в течение всего 2019 года. Кстати, при индексации пенсий эта сумма также учитываться не будет.

– Поясните, пожалуйста, порядок перерасчета пенсий для тех, кто вышел на пенсию до 1 января 1999 года. Действительно ли они увеличатся или, возможно, останутся на прежнем уровне, или даже уменьшатся? Куда обращаться тем, кто посчитает, что пенсия пересмотрена неправильно?

– Территориальные кассы социального страхования начали принимать заявления на перерасчет пенсий с января нынешнего года. Это касается тех лиц, кто оформил пенсию до 1 января 1999 года и продолжал после этого работать не менее 15 лет. Мы и теперь продолжаем принимать от пенсионеров заявления с копиями удостоверения личности и трудовой книжки, а при необходимости и другие документы, если они отсутствуют в пенсионном деле. На рассмотрение каждого заявления отводится 30 дней, и перерассчитанные пенсии выплачиваются с месяца, следующего за тем, когда было подано заявление.

Для этих целей деньги предусмотрены в бюджете государственного социального страхования. Так что те, кто подал заявление в январе, в феврале уже могут получить пенсию в новом размере. Пенсия будет пересчитана по новой формуле, исходя из застрахованного дохода, полученного после 1999 года, и сделанных из него отчислений в фонд социального страхования. Может и так получиться, что, если доход и, соответственно, взносы, были небольшие, размер пенсии не увеличится.

В любом случае меньше, чем до сих пор, никто получать не будет.

Если человек по возрасту или состоянию здоровья не может подать заявление сам (а это обязательное условие), он может обратиться в территориальную кассу по месту жительства через ближайших родственников, и специалисты территориальных касс примут соответствующее решение. Уже поданы около 3800 заявлений, большая часть которых была рассмотрена, и документы уже направлены к оплате. Но следует сказать и о том, что не все заявления отвечают нормативным требованиям – у кого-то не хватает застрахованного стажа, предусмотренного законом.

Перерассчетом пенсий занимаются территориальные кассы на местах. Если пенсионер сомневается в правильности решения, за разъяснениями он может обратиться в территориальную кассу по месту жительства. Но если ответ территориальной кассы его не устроит, гражданин имеет право обратиться в Национальную кассу, где снова будет пересмотрено его пенсионное дело.

– Могут ли претендовать на пересмотр пенсии бывшие военнослужащие и сотрудники силовых структур, вышедшие на пенсию до 1 января 1999 года и продолжавшие после этого работать (а некоторые работают и до сих пор)?

– Военнослужащие и сотрудники силовых структур, вышедшие на пенсию по выслуге лет до 1 января 1999 года, подпадают под действие другого закона. Им пенсия выплачивается за счет средств государственного бюджета, а не бюджета социального страхования. Если они продолжали работать после этого и достигли установленного законом пенсионного возраста, то имеют право подать заявление на перевод на пенсию по возрасту, исходя из гражданского стажа. Но военный стаж при этом не учитывается (принимается во внимание только получение высшего образования очной формы и срочная военная служба). Такие случаи есть, иногда гражданская пенсия получается даже выше военной.

– Какие новшества есть для пенсионеров, переехавших жить в другую страну?

– С 1 января 2019 года вступило в силу изменение в Закон о пенсиях государственного социального страхования о праве выплаты пенсий лицам, выехавшим на постоянное место жительства за границу. Гражданин, переехавший на постоянное жительство в государство, не заключившее с Республикой Молдова соглашение о социальном страховании, подает лично заявление о назначении пенсии по последнему месту постоянного жительства в Республике Молдова. К заявлению прилагается документ национальной паспортной системы, удостоверяющий личность, и другие необходимые документы.

Пенсия назначается сроком на один год, после чего получатель пенсии каждые 12 месяцев должен подтверждать, что он жив. Для этого необходимо оформить свидетельство о жизни в любом дипломатическом учреждении Молдовы и направить его в адрес Национальной кассы социального страхования. Если получатель не представил или не направил в указанный срок свидетельство о жизни, НКСС приостанавливает выплату пенсии начиная с месяца, наступившего после истечения указанного двенадцатимесячного срока.

Выплата пенсии осуществляется ежемесячно, за текущий месяц, поставщиком платежных услуг на территории Республики Молдова, выбранным получателем.

Елена Ройтбурд