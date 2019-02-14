ПСРМ требует проведения честных выборов

Партия социалистов провела 11 февраля масштабный митинг протеста против попыток снять с выборов ПСРМ. Партия социалистов выступает за честные выборы под лозунгом «Закон один для всех». Сегодня же ПСРМ зарегистрировала в ЦИК 48 жалоб и 2 опротестования, касающихся нарушений электорального законодательства, допущенных кандидатами ДПМ и ее сателлитами.

Диктатура не пройдет!

Митинг ПСРМ состоялся перед зданием, где находится Центральная избирательная комиссия, которая в конце прошлой недели вынесла официальное предупреждение Партии социалистов и рекомендовала не поддерживать президента РМ, не участвовать в его мероприятиях. ЦИК также потребовал от администрации соцсети «Одноклассники» снять рекламу миграционной амнистии с участием президента России Владимира Путина и Игоря Додона.

Партия социалистов расценила это решение ЦИК как незаконную попытку снять ПСРМ с выборов и обратилась к своим сторонникам выйти 11 февраля на митинг протеста.

Открыл митинг секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан, который обратил внимание на то, что правящий режим активно использует в этой избирательной кампании административный ресурс, при этом делая все для того, чтобы исключить из выборов самую крупную, самую поддерживаемую народом партию.

«Это диктатура, мы не позволим отнять право голоса у нашего народа!» – сказал Ион Чебан.

Равные условия для всех

Представитель ПСРМ в Центральной избирательной комиссии Максим Лебединский заявил, что закон должен быть равным для всех. «Нас обвиняют в использовании административного ресурса. Нам говорят, что выборы должны проходить в равных условиях для всех. Однако это не мы обманываем народ, заставляя примаров и госслужащих вводить в заблуждение людей. Не мы запугиваем людей тем, что не будет пенсий, если проголосуют не за нас. Не мы нарушаем закон. Мы – единственные, кто заинтересован в том, чтобы выборы прошли прозрачно и в равных условиях. Мы хотим, чтобы выборы были честными и демократичными. Мы требуем обеспечить равные условия для всех», – подчеркнул Максим Лебединский.

Скрытая реклама и подкуп избирателей

В тот же день социалисты опротестовали в Центральной избирательной комиссии действия демократов и потребовали снять с выборов Андриана Канду, Павла Филипа, санкционировать ДПМ, а также ее сателлитов.

Всего социалисты представили в ЦИК 48 жалоб и 2 опротестования, касающихся нарушений электорального законодательства, допущенных кандидатами ДПМ и ее спойлерами. В них речь идет о скрытой незадекларированной рекламе, использовании админресурса и средств публичного бюджета, использовании незадекларированых фондов и подкупе избирателей.

Наталья Киркэ