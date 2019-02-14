Для молдавского бизнеса это привычно

Молдавские власти в последнее время все громче хвалятся устойчивым экономическим ростом. Целых четыре процента в год! А вот каким он мог быть, если бы все предприниматели работали в легальном поле, скромно умалчивают.

Между тем американская организация «Global Financial Integrity» опубликовала доклад, из которого следует, что ежегодный оборот теневого капитала в Молдове превышает 1 миллиард долларов. На основе этого доклада экономический эксперт Института развития и социальных инициатив «Viitorul», экс-председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Вячеслав Ионицэ подсчитал, что за последние 20 лет теневой оборот в Молдове оценивается в 15-20 миллиардов долларов.

Эксперт называет несколько путей поступления незаконных финансовых потоков. Примерно половина суммы – около 600-700 млн долларов ежегодно – получается за счет недооценки импорта.

Другой вариант – обратный: оффшорные компании намеренно завышают цену на ввозимые товары (покупают дешево, а в Молдове продают в два-три раза дороже). Разница остается на счетах оффшорных компаний. Как уверен эксперт, схема не могла бы работать без участия государственных компаний. Тут имеет место не только уклонение от уплаты налогов, но и растрата государственных средств.

Таким же образом «играют» с ценами на экспорт: либо они намеренно занижаются, а за границей товар продается дороже, либо, наоборот, завышаются, а за рубежом продукция продается по нормальной цене. Таким образом деньги из оффшоров вполне «законно» приходят в Молдову, где используются для откатов и финансирования некоторых политических партий.

В рейтинге «Незаконного вывоза капитала из развивающихся стран», который составляет «Global Financial Integrity», Молдова заняла 46 место (из 148 изученных) между Фиджи и африканским Того. Почетное место для страны, всеми силами стремящейся в Евросоюз!

Елена Ройтбурд