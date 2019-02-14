В Приднестровье оппозиция требует объяснений от руководства региона

В общественном пространстве Левобережья через социальные сети и другие неформальные каналы распространяется обращение Союза оппозиционных сил к руководству региона.

Основным поводом стало неожиданное отстранение от должности председателя Верховного совета Александра Щербы. Оппозиция, впрочем, тоже считает его не справившимся с обязанностями, но констатирует: в законодательном органе региона идет «внутренняя борьба по интересам». И это при том, что лидер Левобережья Вадим Красносельский регулярно заявляет, будто «Приднестровьем руководит дружная и консолидированная команда».

«О каком доверии к власти может идти речь, если на первом же заседании после нового года, именно в момент отсутствия президента… в стране, происходит отзыв председателя ВС? Следует ли расценивать это как попытку… переворота, которую власть никак не комментирует, в надежде на то, что народ это “проглотит”?» – задается вопросом оппозиция и требует разъяснений.

На минувшей неделе новым председателем Верховного совета стал Александр Коршунов. Последние выборы в ВС состоялись в ноябре 2015 года, было избрано 43 депутата, 35 из них состоят в партии «Обновление», поддерживающей Вадима Красносельского.

Евгений Гольша