В этом убежден руководитель ООО «MVS-Auto»

Сергей Иванович Лунгу на трудные времена жаловаться не привык. За четверть с лишним века существования предприятия его директор на личном опыте убедился: для бизнеса легких времен не бывает. Но если не ныть и не списывать все на сложные обстоятельства, а работать и с этими обстоятельствами бороться, успех обязательно придет.

Техника не простаивает

Уже больше пяти лет ООО «MVS-Auto» является единственным в Молдове официальным дилером российских автокрановых предприятий. Упор сделали именно на новую технику, и именно на российскую. И не ошиблись. За это время все партнеры фирмы убедились, что техника из России по своим производственным характеристикам не уступает европейской, при этом стоит дешевле, запас прочности у нее выше, а в обслуживании она проще. Сегодня в парке «MVS-Auto» – двенадцать автокранов разной грузоподъемности и длины стрелы, есть и уникальные – «два в одном», сочетающие автокран и подъемник. И техника не простаивает, более того, даже не всегда удается полностью удовлетворить запросы тех, кто нуждается в подобном оборудовании. Зима – не слишком подходящий период для строительных, монтажных, ремонтных работ. Тем не менее, и сейчас краны от «MVS-Auto» задействованы на строительстве жилых и социальных объектов в Бачой, Яловенах, Чореску и других населенных пунктах, на возведении стадиона «Chișinău-Arena». Впереди – тендер на участие в строительстве стадиона в Комрате. Есть планы вывести российскую технику на румынский рынок. В январе в Кишиневе побывал представитель Клинцовского автокранового завода из Брянской области. В течение четырех дней он проводил инструктаж для специалистов, которые обслуживают краны этого завода.

С заботой о благосостоянии коллектива и общества

Но мысли Сергея Ивановича Лунгу заняты не только производственными проблемами. Он рассказал корреспонденту «МК» в Молдове:

– Я встречаю все больше людей среднего и даже молодого поколения, которые думают не о том, чтобы уехать из Молдовы, а хотят реализоваться здесь. Но для этого руководители предприятий, бизнесмены должны позаботиться о социальной сфере. К примеру, в Молдове практически исчезло такое явление, как рабочие общежития. А где жить молодым специалистам? К примеру, наше предприятие шефствует над Оргеевским ПТУ, которое готовит крановщиков. Учащиеся проходят у нас практику, некоторых потом принимаем на работу. Но это в основном сельские ребята, и жить им в столице негде. Ездить каждый день туда-сюда, а тем более снимать жилье им не по карману. Вот тут бы очень пригодилось общежитие. Я готов скооперироваться с другими предприятиями и принять участие в строительстве хотя бы одного общежития. Это стало бы стимулом для кадров, и не только для новоиспеченных.

Со своей стороны мы стараемся сделать все, чтобы поддержать работников предприятия. Организовали доставку на объекты, оплачиваем санаторное лечение. Прошлой зимой отправили отдохнуть двоих, и это себя оправдало: люди в течение года меньше болели. В нынешнем году продолжим подобную практику. Считаем, что работников надо стимулировать надбавками к зарплате и премиями. В ближайшее время подведем итоги 2018-го и поощрим тех, кто заслужил.

Конечно, главная цель бизнеса – получение прибыли. И все же надо думать и о благе общества. Мы всюду, где работаем, всегда отзываемся на просьбы местных властей помочь что-либо подправить, подремонтировать, за минимальную оплату. Я своих сотрудников настраиваю на то, чтобы они никогда не отказывали в таких просьбах. Уверен, не откажутся и другие, надо только не стесняться к ним обращаться.

И очень важно: если люди работают хорошо, их труд должен достойно оплачиваться. Поэтому на нашем предприятии мы стремимся к тому, чтобы зарплата сотрудников приближалась к европейскому уровню.

Я за социальную ответственность каждого предпринимателя. И это не обуза. Конечно, государство должно стимулировать такую деятельность путем снижения налогов, пропагандировать ее, и тогда, я уверен, бизнес обязательно отзовется.

Желающих наладить партнерские отношения с ООО «MVS-Auto» ждут по адресу: Кишинев, ул. Вадул-луй-Водэ, 100. Телефон: 02242-14-51, телефон/факс: 02247-53-90. E-mail: mvs-auto@inbox.ru, web: www.kran.md

Елена Литовцева