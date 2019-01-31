Теперь за всеми финансовыми сделками граждан будут пристально следить

Начиная с 1 января нынешнего года вступили в силу поправки в Налоговой кодекс, в результате чего полномочия Государственной налоговой службы существенно расширены. Теперь будут отслеживаться и оцениваться все финансовые операции граждан – поступление денег на банковский счет, в том числе из-за рубежа, приобретение дорогостоящих движимых и недвижимых объектов, получение доходов по депозитам, оформление и возврат банковского кредита.

В связи с этим у читателей нашей газеты возник целый ряд вопросов. За разъяснениями мы обратились в Государственную налоговую службу и получили ответы специалистов.

1. Касается ли нововведение только финансовых операций, совершенных в 2019 году, или ретроградно будут отслеживаться и сделки, к примеру, за 2018 год?

– В соответствии с главой 111 V-го раздела Налогового кодека, Налоговая служба оценивает налоговые обязательства физических лиц c применением косвенных методов, начиная с 2012 года. Изменения, вступившие в силу с 01.01.2018, только расширяют спектр поставщиков информации. Это, в частности, бюро кредитных историй (информация о субъектах кредитных историй – физических лицах и информация о дебиторских задолженностях); лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, за исключением обладателей предпринимательских патентов и физических лиц, осуществляющих независимую деятельность (информация о произведенных физическими лицами затратах на покупку транспортных средств и об оформленных в течение налогового года займах от физических лиц и о займах, возвращенных физическим лицам); платежные общества (информация о действиях или сделках, совершаемых физическими лицами в течение налогового года наличными); общества, выпускающие электронные деньги (информация о действиях или сделках, совершаемых физическими лицами в течение налогового года наличными); поставщики почтовых услуг, предоставляющие платежные услуги (информация о действиях или сделках физических лиц в течение налогового года через системы денежных переводов).

Статья 22611 Налогового кодекса предусматривает, что первым отчетным периодом предоставления информации для выше указанных субъектов считается 2018 год.

2. Будут контролироваться только одномоментные транзакции в 100000 леев, или это общая сумма в течение года?

– Cогласно той же статье Налогового кодекса, информация должна содержать сведения о произведенных в течение одного налогового года операциях, совокупный объем которых превышает сумму в 100 тысяч леев (или ее эквивалент).

3. Если, например, пенсионеры получают перечисления через банк от родственников из-за рубежа, являются ли они объектом контроля? Будет ли это считаться налогооблагаемым доходом?

– Налоговый кодекс предусматривает, что доходы, полученные физическими лицами за пределами Республики Молдова, в том числе переданные родственникам и свойственникам до третьей степени, считаются не облагаемыми налогом при условии:

– документального подтверждения таможенными декларациями, документами, подтверждающими банковский перевод, документами, удостоверяющими их легальный ввоз в страну после 1 января 2012 года;

– представления документов, подтверждающих степень родства или свойства.

4. Будут ли контролироваться депозиты граждан в коммерческих банках, если их размер, даже вместе с начисленными процентами, значительно уступает сумме в 100000 леев? Предусмотрено ли налогообложение данного дохода, а также доходов от выигрышей в Национальную лотерею и от получения ценных призов в розыгрышах, которые регулярно проводят торговые сети?

– Согласно статье 24 ч.7 Закона о введении в действие разделов I и II Налогового кодекса доход по банковским депозитам, независимо от его суммы, количества депозитов и финансовых учреждений, в которых эти депозиты размещены, до 1 января 2020 года налогами не облагаются. А статья 20 Налогового кодекса предусматривает, что выигрыши в лотерею и спортивные пари налогообложению не подлежат. Что же касается выигрышей в рекламных кампаниях, они не облагаются налогами только в части личного освобождения (на данный момент – 24000 леев). Если сумма больше, экономический агент, проводящий розыгрыш, удерживает с разницы налог в размере 12% и перечисляет его в бюджет.

В этом случае получатель приза не указывает его в налоговой декларации.

5. Сколько, по предварительным оценкам, человек будет подвергнуто такому контролю?

– О конкретных цифрах говорить не представляется возможным.

Налоговый орган анализирует все финансовые операции физических лиц и выбирает лиц с наибольшим риском недекларирования подоходного налога. Разница между оцененными налогооблагаемыми доходами, рассчитанными на основе налоговой ситуации, и доходами, задекларированными физическим лицом или плательщиками дохода, которая не превышает 300000 леев, признается допустимым минимальным риском. Таким образом, планирование налоговых проверок для физических лиц осуществляется ежеквартально, а количество проверок зависит от их сложности.

6. В результате нововведения в Государственной налоговой службе будет сосредоточено очень большое количество персональных данных широкого круга лиц. Будет ли к ней иметь доступ только ограниченное количество сотрудников, или она будет свободна для доступа любого служащего налоговой службы? Насколько будет защищена эта информация, которая, согласно действующему законодательству, подлежит охране? Какие меры для этого приняты?

– Доступ к персональным данным имеют только лица из специализированных управлений Государственной налоговой службы, которые занимаются анализом рисков и планированием контролей, а также управления, занимающиеся непосредственно контролем физических лиц. Согласно ст. 136 Налогового кодекса, налоговый служащий обязан хранить государственную тайну, другую охраняемую законом тайну, не разглашать информацию, полученную при исполнении служебных обязанностей, в том числе касающуюся личной жизни, чести и достоинства налогоплательщика. В Государственной налоговой службе действует «Регламент об обработке и защите информации, содержащей персональные данные в информационной системе ГНС», а также «Политика информационной безопасности ГНС». Хранение и использование персональных данных в информационной системе Государственной налоговой службы происходит в соответствии с требованиями безопасности персональных данных при их использовании в информационных системах, утвержденными Постановлением правительства № 1123 от 14 декабря 2010 года.

Елена Ройтбурд