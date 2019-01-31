Марафон претендентов на депутатские кресла открылся митингами трех главных конкурентов

В конце минувшей недели официально началась предвыборная кампания по избранию депутатов парламента. В один и тот же день три основных политформирования, которым социологи сулят наибольшее число мандатов народных избранников, провели мероприятия, посвященные началу гонки за места в законодательном органе.

На задворках

Нечто похожее на презентацию своей предвыборной программы и кандидатов в депутаты демократы организовали на улице Армянской, возле центрального офиса партии. Выбор места о многом говорящий. ДПМ хоть и является правящей, но старается лишний раз не выходить на широкую публику и действовать в тиши кабинетов или на задворках. Открывая мероприятие, председатель парламента Андриан Канду хвалил коллег: «Команда ДПМ – это команда, которая очень хорошо умеет мобилизоваться, умеет в тяжелые для страны периоды принимать наилучшие решения и находить наилучшие выходы. У ДПМ лучшая команда профессионалов, команда дел и достижений. Команда ДПМ – это команда для всех и каждого гражданина страны, вне зависимости от национальности и языка, на котором говорит, поскольку она продвигает промолдавскую политику. Команда ДПМ – это команда успеха и победы». Завершал мероприятие Влад Плахотнюк. «Демократическая партия должна продолжать и продолжит свой мандат правления, а страна должна стабильно и эффективно продолжить свое развитие. Мы уверены в своих силах и хотим, чтобы выборы были максимально свободными и корректными», – поведал главный демократ. Что же, ему и карты в руки – весь административный ресурс у ДПМ, а потому именно она и должна обеспечить проведение выборов на достойном, европейском уровне. Без фальсификаций и подтасовок. Посмотрим, что из этого выйдет?

Прозрачный намек

Избирательный блок ACUM, созданный на основе партий «Достоинство и правда» а также «Действие и солидарность», провел свой первый предвыборный митинг-презентацию у стен парламента. Тоже достаточно прозрачный намек на то, куда намерены попасть в максимально большем, по возможности, количестве члены правой оппозиции. «Люди, с которыми я встречаюсь в сёлах, говорят, что больше всего их волнует и тревожит несправедливость. Они говорят, что могли бы ещё потерпеть даже бедность, но мириться дальше с несправедливостью больше не могут. И мы тоже больше не можем мириться с этой несправедливостью, когда шайка воров издевается над гражданами этой страны. Сейчас их время истекло, сейчас пришло время честных людей, ваше время, время всех граждан Республики Молдова! Вместе мы можем искоренить несправедливость, можем изменить положение дел у себя дома. Мы должны победить, чтобы затем установить справедливость и обеспечить лучшую жизнь всем», – рассказывала своим сторонникам Майя Санду. Сопредседатель ACUM Андрей Нэстасе продолжил: «Наше присутствие здесь, перед парламентом страны, свидетельствует о решении каждого установить справедливость, и эту справедливость мы установим сами, выйдя массово на голосование, вступив в борьбу с оружием демократии против преступного режима, который добровольно не уступит власть». Это Нэстасе о демократах, которые призывают конкурентов к «корректным» выборам.

Конец хаосу

Социалисты свой первый предвыборный митинг организовали у Триумфальной арки, что более чем креативно. Согласно социологическим опросам, практически при любом раскладе ПСРМ получает в парламенте большинство. Не менее символично и то, что председатель партии Зинаида Гречаный баллотируется по одномандатному избирательному округу №1. Одновременно с мероприятием в Кишиневе социалисты провели митинги во всех районах страны. На столь масштабные действия не захотели или не смогли пойти ни демократы, ни ACUM. У себя на малой родине, в Бричанах, Зинаида Гречаный заявила жителям районного центра, что социалисты намерены положить конец хаосу, созданному «проевропейскими властями, и начать преобразования в интересах граждан страны». Примерно в это же время у Арки Победы в Кишиневе секретарь по идеологии Партии социалистов Ион Чебан предпочел говорить не в общем – о демократии, принципах и ценностях, а о конкретных проблемах. «Только евроинтеграцией нельзя объяснить всю эту бедность, хаос и разруху», – считает Чебан. Парламент в состоянии запретить точечную застройку, остановить рост тарифов, дать толчок к разработке градостроительного плана. «На месте не всегда эти регламенты работают, так как нет ответственности исполнителей. Нам нужно полноценное представительство в парламенте, чтобы реализовать программу президента, все наши инициативы в интересах людей. Поэтому мы говорим, что логично в этом случае голосовать за ПСРМ», – пояснил Чебан.

Парламентские выборы состоятся 24 февраля. В Центральной избирательной комиссии к понедельнику зарегистрировались следующие политформирования: Демократическая партия, Избирательный блок ACUM, коммунисты, социалисты, «ШОР», «Антимафия», «Наша Партия», национал-либералы, «Воля народа», «Партия регионов Молдовы» и «Демократия дома».

Александр Токарский