Президент страны остается политиком, которому граждане страны доверяют больше всего

Об этом свидетельствуют результаты опроса “Барометр общественного мнения”, которые были представлены 4 декабря. Согласно итогам, глава государства занимает первое место в рейтинге доверия граждан политическим лидерам – 15,6%.

Президент в 5 раз превосходит по этому показателю своих ближайших конкурентов – Андрея Нэстасе (3,3%), Майю Санду (3,2%) и Владимира Плахотнюка (3%). Премьер-министру страны Павлу Филипу доверяют в 7 раз меньше граждан – всего 2,3%, а спикеру парламента Андриану Канду – в 52 раза меньше граждан, 0,3%. В то же время возглавляемая Игорем Додоном президентура входит в топ-5 учреждений страны, которым граждане доверяют больше всего. Представлявшие результаты исследования эксперты подчеркнули, что после победы Игоря Додона на выборах главы государства президентура вышла в лидеры институтов с наибольшим доверием граждан, тогда как ранее занимала последние строчки. Примечательно, что правительство под руководством Павла Филипа занимает лишь 12 место, а парламент возглавляемый Андрианом Канду, предпоследнее, 19 место.

Опрос “Барометр общественного мнения” проводился в ноябре 2018 года. В нем приняли участие 1115 респондентов. Погрешность составляет +/- 3%.