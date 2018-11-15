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Газета "Кишиневские новости"

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Социалисты помогают нуждающимся

15 ноября
12:19 2018
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Люди с проблемами зрения смогут получить единовременную помощь

13 ноября в Молдове отмечался Международный день людей с ограниченными возможностями зрения. По инициативе фракции Партии социалистов РМ в Муниципальном совете Кишинева, 900 человек с ограниченными возможностями зрения получат единовременную материальную помощь в размере 1 тыс. леев.

Об этом сообщила на брифинге 12 ноября муниципальный советник ПСРМ Евгения Чебан. По ее словам, Общество слепых составило списки получателей, которые смогут обращаться за помощью с 13 ноября  во все отделения почты.

Евгения Чебан также напомнила, что в 2017 году муниципальный совет проголосовал за выделение 3 млн леев на оборудование светофоров звуковыми сигналами, а также на установку тактильных дорожек.

«К сожалению, прошел почти год, но работы так и не завершены. Призываем ответственные ведомства закончить проект, так как людям с проблемами зрения трудно передвигаться по городу», – сказала Евгения Чебан.

Муниципальный советник также призвала матерей, пенсионеров, многодетные и малоимущие семьи подавать заявки на получение материальной помощи, так как муниципальный совет предусмотрел на это средства.

Ольга Виеру

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