Люди с проблемами зрения смогут получить единовременную помощь

13 ноября в Молдове отмечался Международный день людей с ограниченными возможностями зрения. По инициативе фракции Партии социалистов РМ в Муниципальном совете Кишинева, 900 человек с ограниченными возможностями зрения получат единовременную материальную помощь в размере 1 тыс. леев.

Об этом сообщила на брифинге 12 ноября муниципальный советник ПСРМ Евгения Чебан. По ее словам, Общество слепых составило списки получателей, которые смогут обращаться за помощью с 13 ноября во все отделения почты.

Евгения Чебан также напомнила, что в 2017 году муниципальный совет проголосовал за выделение 3 млн леев на оборудование светофоров звуковыми сигналами, а также на установку тактильных дорожек.

«К сожалению, прошел почти год, но работы так и не завершены. Призываем ответственные ведомства закончить проект, так как людям с проблемами зрения трудно передвигаться по городу», – сказала Евгения Чебан.

Муниципальный советник также призвала матерей, пенсионеров, многодетные и малоимущие семьи подавать заявки на получение материальной помощи, так как муниципальный совет предусмотрел на это средства.

Ольга Виеру