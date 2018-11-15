Председатель ПСРМ продолжает встречи с жителями населенных пунктов страны

Председатель Партии социалистов Зинаида Гречаный провела 12 ноября сразу несколько встреч с жителями населенных пунктов Бричанского района – сел Халахора, Балкауцы и Маркауцы.

«Вместе мы рассмотрели их заботы, их нужды и радости, а также проблемы, с которыми они сталкиваются, и обсудили возможные решения этих проблем.

Жители Бричанского района – это люди большой души, настоящие хозяева родной земли. Они хотят, прежде всего, мира и процветания для своей страны, для своего родного края.

Уверена, с такими людьми у Молдовы есть будущее!» – написала Зинаида Гречаный на своей странице в социальной сети.

Накануне, 10 ноября, Зинаида Гречаный провела встречи с жителями своего родного села Котюжаны, а также встретилась с жителями Липкан.

А на исходе минувшей недели, 9 ноября, Председатель Партии социалистов провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Российской Федерации в Республике Молдова Олегом Васнецовым.

Во время встречи были рассмотрены вопросы политической и экономической ситуации в Республике Молдова, а также некоторые аспекты молдо-российского сотрудничества.

В частности, стороны обсудили итоги официального визита в Российскую Федерацию Президента Республики Молдова Игоря Додона, а также некоторые меры по реализации договоренностей, достигнутых главой Молдавского государства и Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на встрече в Москве 31 октября.

Напомним, речь идет о снятии с 1 января 2019 года таможенных пошлин на экспорт в Россию пяти категорий товаров молдавского производства, амнистии в отношении молдавских граждан, привлечении российских инвестиций для реализации инфраструктурных проектов, а также о вопросах гуманитарного сотрудничества.

Наталья Киркэ