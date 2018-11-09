Представляем три главные негативные истории атлетов за последнее время

2018 год получился богатым на спортивные события. Начался он с Олимпийских игр в Пхенчхане, продолжился чемпионатом мира по футболу в России и заканчивается традиционными мероприятиями в виде Лиги чемпионов и тому подобным. Однако не обошлось и без историй со знаком «минус»: под конец года спортсмены все чаще стали попадать в скандальные ситуации, так что пройти мимо них не выйдет. Мы представляем топ-3 самых громких инцидентов.

Криштиану Роналду и изнасилование американской модели

Криштиану Роналду был главным ньюсмейкером лета. И дело было не в игре сборной Португалии на чемпионате мира — там «европейские бразильцы» особо зажечь не смогли. Трансфер нападающего из «Реала» в «Ювентус» поразил абсолютное большинство любителей футбола. Форвард в Турине освоился, только-только начал забивать голы и отдавать результативные передачи налево-направо, как тут же ему пришлось стать главным ньюсмейкером осени, но уже со знаком «минус».

Американская модель Кэтрин Майорга обвинила Роналду в изнасиловании. Якобы этот инцидент был в 2009 году в Лас-Вегасе. Девушка подала заявление в полицию еще тогда, но через некоторое время пошла на сделку со стороной Криштиану: ей заплатили 375 тысяч евро, а она замолчала.

Только вот в 2018 году срок молчания закончился, и Майорга заговорила. Выдала все: как они с Роналду после клуба оказались у него в номере, как он приставал к ней, а она отказывалась и как в итоге он ее изнасиловал. Полиции Лас-Вегаса ничего не оставалось, как вновь открыть расследование этого скандала.



Криштиану долгое время не давал никаких комментариев, но позже все-таки высказался. Он заявил, что уверен в своей невиновности и будет спокойно ждать окончания расследования. Футболист отметил, что секс был по обоюдному согласию, а из-за всей этой грязи сейчас больно прежде всего его семье. Сам же он сконцентрирован на футболе.

Каких-то деталей от правоохранительных органов пока не было, так же как и неизвестны хотя бы примерные сроки оглашения новой информации. Поэтому нам остается только ждать, юристам Роналду — только работать, а самому Криштиану — феерить за «Ювентус».

Хабиб Нурмагомедов и массовая драка на UFC 229

Бой между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором ждали все. Вообще все. Даже те, кто понятия не имел о смешанных единоборствах. Противостояние назревало уже давно, а стало особенно актуальным с апреля 2018-го, когда ирландец вместе со своей командой атаковал автобус с бойцами, где и находился Хабиб. В итоге некоторые спортсмены были госпитализированы, Конор предстал перед судом, и так далее и тому подобное. К слову, это сошло бы за отдельную историю о скандале, но мы немного о другом.

В ночь с 6 на 7 октября Нурмагомедов и Макгрегор все-таки сошлись, и даже по правилам, а не где-то на парковке. Закончилось это грандиозной и однозначной победой российского бойца, который заставил соперника сдаться в четвертом раунде. Хабиб защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории, после чего…

Отправился защищать честь семьи и религии. Если что, это его видение ситуации. В глазах других Нурмагомедов перепрыгнул через клетку, кинулся на одного из секундантов Макгрегора и спровоцировал массовую драку, участие в которой приняли обе команды. Друзьям Хабиба может грозить увольнение из UFC, бой Зубайры Тухугова против Артема Лобова так и не состоялся, а Атлетическая комиссия штата Невада открыла дело по итогам произошедшего.

Хабибу не заплатили гонорар за бой (ну, хотя бы чемпионский пояс отдали), а также отстранили от выступлений — вместе с Конором. Первое заседание состоялось 24 октября, и лишь после этого российскому спортсмену вернули один миллион долларов, то есть половину заработанных денег. Вердикт комиссии должен быть оглашен в начале декабря, и скорее всего дело закончится крупным штрафом и дисквалификацией.

Но все-таки сильно переживать не стоит: UFC не уволит никого из участников инцидента, и уж тем более — Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора. Они слишком круты, чтобы быть за пределами организации.

Александр Кокорин и Павел Мамаев: дебош в центре Москвы

Можно было начать повествование с «дело было вечером, делать было нечего», но все произошло утром. Футболисты «Зенита» и «Краснодара» Александр Кокорин и Павел Мамаев сразу после матча между своими командами отправились в Москву, чтобы отметить десятилетие своей дружбы.

По одним слухам, уже в поезде началось веселье, когда были выпиты все запасы алкоголя, а вагону крепко досталось и он был разгромлен. Но в большинстве своем эта информация опровергается, зато неоспоримо то, что произошло уже наутро.

В центре Москвы игроки вступили в конфликт с водителем журналистки Первого канала. В итоге избили его до госпитализации, и тот оказался в больнице с ушибами и сотрясением мозга. Вслед за этим Кокорин и Мамаев оказались в одном из кафе столицы, где уже досталось чиновнику Минпромторга Денису Паку.

То и дело всплывают какие-то новые подробности: якобы спортсмены не только побили Пака стулом, но еще и оскорбляли его по национальному признаку. Хотя изначально он просто сделал им замечание, чтобы те вели себя тише.

Ну а дальше — все как полагается. Футболистов едва не объявили в федеральный розыск, в правоохранительные органы они явились за несколько минут до «дедлайна», а после допроса их отправили в СИЗО «Бутырка».

Они подали прошение о смене наказания на домашний арест, но им было отказано. В СИЗО они пробудут до 8 декабря, и только после этого станет известна их дальнейшая судьба. «Краснодар» тем временем уже объявил о намерении расторгнуть контракт с Мамаевым, а вот «Зенит» за своего футболиста борется. В стане сине-бело-голубых отметили, что если соглашение и будет разорвано, то только в случае тюремного заключения Кокорина.

Алексей САФОНОВ.