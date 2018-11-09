РЕНАТ АКЧУРИН, всемирно известный кардиохирург, раскрыл свои секреты сохранения сердца здоровым до глубокой старости

У него крепкое рукопожатие — одно слово, хирург! И взгляд пытливый, всеоценивающий. Легенда кардиохирургии, академик Акчурин у нас в московской редакции. Да-да, тот самый, который в 1996 году спасал от ишемии сердце первого президента России Бориса Ельцина, применив самый современный на то время метод — аортокоронарное шунтирование. Кстати, до этого Ренат Сулейманович приложил свою профессиональную руку и к сердцу Виктора Черномырдина…

5 ноября исполнилось ровно 22 года с того дня, когда на сердце Ельцина была проведена операция по поводу инфаркта, случившегося за несколько дней до второго тура президентских выборов 1996 года. Риск и ответственность кардиохирурга за исход исторической операции были велики, что понятно: вся страна следила за этим. Да и «шансы на положительный исход», как говорили тогда, оценивались 50х50. Тяжелая операция, связанная со вскрытием грудной клетки…

И может, кто-то еще помнит карикатуру художника «МК» Алексея Меринова: двое в белых халатах с чемоданчиками «скорой помощи» в руках стоят у закрытой двери в кремлевской стене, а полицейский с автоматом, глядя на них подозрительно, произносит: «Странные какие-то фамилии у вас, граждане Добейко и Окочурин». Шутка запомнилась многим и даже более двух десятилетий спустя у любого вызывает улыбку…

«Замедлите шаги

к сосудистой катастрофе»

— Ренат Сулейманович, считается, что повышенное артериальное давление — начало многих проблем с сердцем и может довести не только до инфаркта, но и до сердечной и легочной недостаточности. Что будет, если ничего не предпринимать?

— Гипертония — характерное следствие сегодняшней нашей жизни. Чем активнее общество живет, тем больше гипертоников — это аксиома. Сегодняшняя жизнь сильно усложнилась: зачастую людям некогда не только сходить к врачу, но вовремя поесть, хорошо выспаться, отдохнуть. Характерный пример. Звонит мне пациент и говорит: «У меня давление 220». А я ему: «Тебе надо срочно заняться своим лечением». Он в ответ: «Да ладно, пройдет».

Какое пройдет? Дня через два у него может случиться инсульт или инфаркт, порвутся сосуды, и тогда этот человек станет абсолютно нефункциональным. Поэтому я считаю, что у кардиологов очень большие задачи, связанные с профилактикой заболеваний, выявлением гипертоников и с ранним их лечением. Чем раньше начать лечить гипертензию, тем легче будет переноситься патология и тем выше шансы на успех.



— Как быстро гипертония может привести к инфаркту и каковы причины сердечной катастрофы? Виновата все та же генетика?

— Причин инфаркта очень много, и не всегда это генетика. А вот вредные привычки (курение, алкоголь), нарушенный холестериновый обмен могут привести к сердечной катастрофе. Плюс каждодневные стрессы, неумение расслабляться и отдыхать, постоянная напряженная работа и жизнь — ощущение того, что ты все время кому-то и что-то должен… И на этом фоне еще и отсутствие врачебного контроля и даже просто систематического измерения артериального давления… Все это и приводит к инфарктам. Хотя сегодня каждый имеющий повышенное артериальное давление может сам измерять его, контролировать, не выходя за порог дома. И если оно скачет, пойти к врачу, спросить, что делать. Это и есть достаточно простой, но эффективный способ, позволяющий избежать проблем с сердцем.

— Многие симптомы инфаркта, в принципе, давно известны. Нового ничего не появилось?

— Симптоматика сегодняшнего инфаркта настолько разнообразна, что вряд ли удастся все перечислить. Один из характерных симптомов — боль: она может быть не только в сердце, но и за грудиной, отдавать в нижнюю челюсть, в левую лопатку, в руку, в плечо и даже в желудок. Человек может ощущать сильное жжение, сдавление в груди, которое не дает ему возможности успокоиться: он не может ни лежать, ни сидеть, ни стоять — это уже повод, чтобы вызвать бригаду «скорой».

— А если инфаркт случился дома, сколько времени есть у пациента, чтобы спасти себе жизнь и получить от врачей адекватную помощь?

— Идеально врачебная помощь должна быть мгновенной. Но в домашних условиях это невозможно. Поэтому надо попасть к докторам хотя бы в течение полутора-двух часов. Максимум! Когда пациент поступает в клинику с подозрением на инфаркт миокарда, первое, что должен сделать врач, блокировать нарушенную гемодинамику (движение крови по сосудам), дать больному разжижающее кровь лекарство, снять боль. И сделать коронарографию. Опасность инфаркта миокарда в том, что тромб блокирует ток крови по коронарным артериям, вызывает кислородное голодание и некроз участка сердечной мышцы.

Поэтому коронарография в этом случае обязательна. Современные клиники почти все обладают возможностью быстро ее сделать. Только так врачи смогут увидеть проблемный сосуд, а заодно выявить и другие возможные очаги инфаркта. Сердце человека окутано сетью артерий, сужение одной из них и приводит к катастрофе. В этом месте врачи должны установить стент. Все это позволит уменьшить размеры инфаркта и раньше поднять больного на ноги.

— Ренат Сулейманович, а в обычной жизни что делать человеку в качестве профилактики, чтобы не довести себя до инфаркта или инсульта? Врачи в один голос рекомендуют пить кардиомагнил. Причем постоянно, без перерыва. Разве это не вредно?

— Не вредно. Я тоже своим пациентам советую принимать кардиомагнил постоянно, я бы даже сказал пожизненно. По таблеточке в день: в ней очень маленькая доза аспирина — всего 75 мг. Но этого достаточно, чтобы предупредить тромбообразование в сосудах. И начинать такую профилактику надо уже с 45 лет.

— Вы сами-то пьете эти таблеточки? И вообще, как сегодня чувствует себя сердце самого кардиохирурга Акчурина?

— Оно чувствует себя по-разному. В принципе, с ним почти все в порядке. Я – уже немолодой человек и тоже, как и другие люди, реагирую на все, что происходит вокруг. Постоянно принимаю лекарство против повышения артериального давления, против тромбообразования. Надо ведь понимать, что у оперирующего кардиохирурга очень стрессовая работа. Лично у меня она длится уже более 47 лет. И всё это время, каждый день я будто сижу на бочке с порохом.

— А что лично вы используете в качестве профилактики, чтобы уберечь свое сердце от катастрофы?

— Кроме кардиомагнила очень важен ежедневный контроль артериального давления. Пока я не испытываю стенокардии, но, если она появится, не приведи господи, я сразу сделаю коронарографию. Профилактически. Не дожидаясь инфаркта. Чтобы понять, что у меня происходит с артериями. Думаю, такая тенденция будет развиваться во всем мире, в России в том числе. Важно и питание. Людям немолодым надо есть побольше овощей и поменьше углеводов, что я и делаю. Ничего не ем сладкого. Абсолютно. По нулям! Мёд — только изредка: 2–3 ложки в неделю.

— А чем в таком случае должен питаться мозг, если не употреблять глюкозу? Сами врачи говорят: глюкоза необходима для формирования нейронных импульсов, с помощью которых человек может мыслить, чувствовать. И что уровень глюкозы влияет даже на давление…

— Мозг находит себе питание в организме. Ту же глюкозу он извлекает из других продуктов — в результате разложения сложных углеводов и переваривания белков. Для качественной умственной работы необходимо также поступление в организм витаминов и минеральных веществ. А сладкое есть нужно как можно реже, потому что это опасно. Избыточный сахар в организме трансформируется в жиры и откладывается на стенках сосудов. Работа сердечно-сосудистой системы ухудшается: углеводы способствуют развитию атеросклероза. Излишний сахар в кровеносной системе постепенно повреждает и внутренние стенки сосудов.

— С помощью чего вы снимаете груз работы, усталость? Какие у вас отношения с алкоголем, с курением?

— Очень умеренные. Я бы даже сказал, чрезвычайно умеренные. Если и употребляю алкоголь, то в мизерных количествах. И только красное вино — бокальчик в день, для расслабления. При этом прекрасно засыпаю. А вот с курением были проблемы. Когда учились в мединституте, с сокурсниками часто ходили в анатомичку, и тогда все студенты курили. Правда, некоторые больше выпендривались. Лично у меня курение затянулось лет до 30. Но потом стало стыдно перед больными, которые приходили на прием: в моем кабинете стояла, извините, такая вонь от курения… Пришлось бросить курить.

Под занавес

Нам было интересно узнать, как академик Акчурин «сберегает» свое сердце. И вот что он ответил:

— Я хожу по беговой дорожке дома. Не люблю холода, не люблю одеваться, выходить на улицу, потом раздеваться… Поэтому каждое утро после гигиенических процедур просто встаю на беговую дорожку и в течение 40 минут иду со скоростью 5 км/ч. В результате ежедневно прохожу примерно 2,5 км. А еще ложусь на диван и сто раз поднимаю ноги вверх, вертикально. Увы, я уже не спортсмен, да и большие нагрузки в моем возрасте не показаны. Кстати, все очень просто и доступно абсолютно каждому.

— Ваше пожелание нашим читателям, которые, судя по вопросам, присланным в редакцию, вам доверяют.

— Среди задававших вопросы было много людей молодых, 20–40 лет. Но они интересуются собственным здоровьем — это уже большой плюс для нашей страны. А самое главное мое пожелание молодым: сохранять оптимизм, быть активными по жизни, иметь активную жизненную позицию, активность физическую, и тогда у них всё будет нормально.

Александра ЗИНОВЬЕВА.