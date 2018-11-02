Не стало Николая Караченцова

Сердце Николая Караченцова перестало биться за день до 74-летия всенародно любимого актера. Близкие говорят, что Николай Петрович очень хотел отметить день рождения и даже пригласил друзей, однако до праздника не дожил. Тем не менее Караченцову выпала неординарная и очень яркая жизнь, за которую он не раз испытал и актерское, и человеческое счастье.



«Терять любимого человека очень тяжело, но видеть, какие муки он испытывает, еще тяжелее. Мы даже читали молитвы, чтоб Господь избавил его от физических мучений и забрал душу, — рассказала Людмила Поргина, супруга актера. — Мы также его соборовали, он после этого чувствовал себя прекрасно. В сентябре мы даже открыли сезон в Театре Моссовета, посмотрели спектакль, сходили на балет, но потом легли в больницу… Я ему хотела привезти собаку, чтобы успел попрощаться, он очень хотел ее увидеть. Но не успела… Вчера в больнице, когда он стал тяжело дышать, стало понятно, что легкие не работают…»

Вся сознательная жизнь Николая Караченцова похожа на упорную борьбу в желании доказать, что все может получиться, если по-настоящему этого захотеть. В начале карьеры актера многие считали, что кино ему точно не грозит — хотя бы потому, что Николай совершенно не фото- и киногеничен. Но это не помешало Караченцову сыграть в более чем ста фильмах, где он перевоплощался и в характерных персонажей, и в настоящих сердцеедов.

Николай никогда не считал себя маститым вокалистом, но его голос покорил миллионы. При подготовке к спектаклю «Юнона» и «Авось» актер брал вокальные уроки у Павла Смеяна, и на первых спектаклях тот же Смеян вытягивал за Караченцова высокие ноты. Но со временем Николай стал большим авторитетом в области актерской песни и даже председателем жюри Фестиваля актерской песни имени Андрея Миронова. «Я вообще не представляю мира без музыки. Что касается меня лично, то я действительно драматический актер… Когда-то я поставил для себя неразрешимую задачу: научиться в своей профессии делать все!.. Это вряд ли у меня получится, но я буду все время к этому стремиться… Так вот, моя задача — не спеть, а сыграть, прожить песню!» — говорил Караченцов о своей музыкальной карьере.



После того как в 2005 году Николай попал в аварию, которая превратила актера в инвалида, даже близкие люди сомневались в способности Караченцова если и не вернуться к нормальной жизни, то хотя бы выходить на публику. Но Николай Сергеевич при поддержке родных и близких прожил тринадцать ярких лет. Уже через два года после аварии Караченцов поднялся на сцену во время гала-концерта «Звезды сошли с небес…» (по названию самой последней песни, записанной актером), где состоялась презентация дисков с песнями из его репертуара. Осенью 2013 года Николай вышел на съемочную площадку фильма «Белые росы. Возвращение». Состояние здоровья не позволило Николаю Петровичу сыграть роль с текстом, однако на съемочной площадке он сделал все что смог. Он не хотел сдаваться и даже шутил в ситуациях, когда у всех вокруг на глазах были слезы. «Ребята! Я — живой! Я хочу жить! Радоваться жизни! Не обижайте мою любимую девоньку!» — написал Николай своим друзьям и поклонникам.

Творческая карьера была для Николая вполне естественным выбором. Будущий знаменитый актер родился в центре Москвы, в семье заслуженного художника СССР Петра Караченцова и весьма известного балетмейстера-постановщика Янины Брунак. Николай с отличием окончил Школу-студию МХАТ и был распределен в Театр Ленинского комсомола — так в то время назывался «Ленком». Наверное, в этом была судьба. Именно в «Ленкоме» Николай сыграл в постановках, которые прославили и театр, и его как невероятного синтетического актера, который мог совмещать и пантомиму, и акробатику, и вокал. «Тиль», «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» и, конечно же, «Юнона» и «Авось», с которой Николай и труппа «Ленкома» объездили полмира. А еще — «Оптимистическая трагедия», «Диктатура совести», «Школа для эмигрантов» и другие спектакли, которые стали настоящими хитами театральной жизни Москвы.

Именно в «Ленкоме» Николай встретил главную женщину своей жизни — Людмилу Поргину. «Я пришла на спектакль, в зале погасили свет. В этот момент выскочил на сцену Збруев, зал весь зааплодировал, а потом выскочило на сцену чудо, для меня непонятное и до сих пор. С огромными карими глазами, с челюстью в пол-лица, с руками и ногами, какими-то очень длинными, такой эмоциональный, глаза горели, он весь как будто сиял каким-то добром. Я даже не помню, что меня так потрясло в нем в смысле… красоты какой-то. И как только прошло пять минут, я покрылась краской и сказала себе: «Если он не станет моим мужем, то вся моя жизнь — это просто полная бессмыслица», — вспоминает Людмила свое знакомство с Николаем. Они стали мужем и женой в 1975 году, а уже после той страшной аварии решили обвенчаться.



Карьера Караченцова в кино началась так же стремительно, как и в театре. Несмотря на то что Марк Захаров не задействовал актера в своих кинопостановках «12 стульев» и «Дом, который построил Свифт», Николаю очень повезло с ролями и режиссерами. Одна из первых работ актера — в фильме «Старший сын» — сделала его достаточно известным для того, чтобы выбирать интересные сценарии. Самые известные фильмы с участием Караченцова — «Собака на сене», «Благочестивая Марта», «Ярославна, королева Франции», «Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Белые росы», «Батальоны просят огня», «Человек с бульвара Капуцинов», «Раз, два — горе не беда!», «Криминальный квартет», «Светлая личность», «Дежа вю», «Ловушка для одинокого мужчины», «Чокнутые», «Петербургские тайны», «Королева Марго», «Досье детектива Дубровского», «Тайны дворцовых переворотов»…

Кстати, Николай заочно знаком и любителям французских детективов. В советском кинопрокате во всех кинохитах с участием Жан-Поля Бельмондо великий француз говорит голосом Николая Караченцова.

Театр, кино — где он не только играл и комедию, и драму, и детектив, но еще и выполнял почти все трюки. Музыкальные альбомы и концерты, на которых всегда были аншлаги. Караченцов — типичный актер старой школы. Он из тех, кто не уставал стремиться к собственным идеалам в профессии и, кажется, не давал себе пощады до самых последних дней, когда отвоевывал у страшной болезни каждый час. Николай Караченцов стал историей, но его история никогда не забудется, пока есть люди, неравнодушные к настоящим талантам.

Ян Шанга.