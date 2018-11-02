Прочитав в нашей газете исповедь киллера, осужденного пожизненно, женщина‑следователь вышла за него замуж

В «Вологодском пятаке» на Огненном острове, где отбывают пожизненный срок серийные убийцы, маньяки и педофилы, отгремела свадьба. Женился киллер печально знаменитой орехово-медведковской группировки Олег Михайлов. Его избранницей стала 43-летняя мать четверых детей, в прошлом следователь-дознаватель Виктория. «МК» стал невольным виновником этого, с позволения сказать, торжества. 12 марта 2018 года на страницах нашей газеты была опубликована покаянная исповедь Михайлова «После первого убийства пришла эйфория», которую прочитала Виктория. Жительница Перми не испугалась признаний киллера и нашла в своем сердце место не просто для сочувствия, а для любви.

«Спасибо вам! Благодаря вам я нашел свою любовь» — это строчки письма Михайлова в редакцию. А вот передо мной та самая любовь — очень милая женщина. У Виктории два высших образования, одно из которых юридическое. Женщина долгое время была следователем-дознавателем, а потом стала заниматься бизнесом. Виктория в разводе, на руках сейчас четверо детей, взрослые живут отдельно, младшим 3 и 4 годика.

— Вы тоже будете думать: мол, наверное, никому не нужна была и потому связалась с заключенным? — спрашивает она. — Обычно все считают, что только невостребованные женщины на такие поступки идут.

— Нет. Но почему все же из всех мужчин вы выбрали осужденного киллера?

— Поверьте, у меня было за кого выходить замуж. Не так давно мне один знакомый сделал предложение руки и сердца. Другой уже несколько лет зовет замуж. Но мне с ними неинтересно. Я бы от скуки умерла. И неважно, что четверо детей. У меня перед тем, как я познакомилась с Олегом, была даже мысль: если не получается влюбиться в россиянина, надо искать иностранца.

— И тут вам в руки попалась газета?

— Да! Я про криминал обычно не читаю, а тут что-то произошло. Прочитала раз, второй. Многое поразило, особенно то, что он единственный из банды написал явку с повинной, а суд это не учел, что он просит прощения у москвичей. Я обратила внимание, что о нем хорошо отзывается начальник колонии. Долго рылась в Интернете в поисках информации об ОПГ. О нем почти ничего не нашла.

Я не оправдываю его нисколько. Но он был киллером в кровавые 90-е. Тогда многие хорошие мальчишки попадали в банды, никто не был застрахован. К тому же я знаю, что многие бывшие бандиты, на чьей совести не меньше душ, потом легализовались, пришли к власти или стали бизнесменами. И к ним сейчас нет вопросов.

В общем, я стала замечать, что все время думаю об этом человеке. Решила написать. Сначала себя останавливала: он сидит в тюрьме за такие ужасные дела! А потом все-таки сказала себе: «Напиши ему письмо, раз зацепил. Напиши по-дружески». 9 апреля 2018 года я отослала электронное письмо (как его писать, узнала с помощью Интернета). Сразу скажу: никогда не переписывалась с мужчинами из мест лишения свободы.

Через три дня получила ответ. Он меня предостерег, написал, что я, наверное, невнимательно статью в «МК» прочитала и что он бандит. Да вот это письмо, сами посмотрите!

«Здравствуйте, Виктория-Вика! Честно скажу, что был очень удивлен вашему письму. Я ведь не ждал никаких писем после статьи в «Московском комсомольце» обо мне. Я вообще не ждал никакой реакции на нее от кого бы то ни было. Я никогда не давал интервью журналистам раньше, это был мой первый опыт общения с пишущей братией. А тут в камеру пришли из администрации, сказали, что хочет поговорить корреспондент «МК», и я, не знаю сам почему, согласился. Как-то по наитию получилось. Просто захотелось через Еву Меркачеву, корреспондента «МК», попросить у москвичей прощения за все то горе, что я принес своей «деятельностью». Получилось то, что получилось. Вика, я не думаю о вас плохо. Я не имел привычки никого судить, а теперь, когда сам осужден, и подавно. Но зачем вам это, Вика? Может быть, вы что-то не так прочитали обо мне? Я не просто бандит, на моих руках кровь. Надо будет вам еще раз перечитать статью в «МК».

— То есть он вас как бы побранил за желание вести с ним переписку?

— Да! Думаю, ничего себе. Я ему еще раз написала. И потом мы стали постоянно обмениваться корреспонденцией. И потом он просто написал: «Знаешь, замечаю, что смотрю в окошко и жду почтальона с твоими письмами».

— Ему-то, понятное дело, в тюрьме делать больше нечего. Ну а вам?

— Мне интересно было с ним с первого мгновения. У нас полное совпадение во многом: в привычках, характере, отношении к жизни. У нас даже одна группа крови — четвертая! Я такая же рёва, как он. Он недавно во время работы слушал по радио «Капитанскую дочку» и вынужден был сделать вид, что упало что-то, а сам под столом слезы вытирал.

— И вы во все это верите?

— Есть факты! У нас просто мистические совпадения. С первой женой он развелся в том же году, что и я со своим мужем, ну и так далее. Олега, по его словам, «накрыло» прошлой зимой, он просил у Бога любви. А я как раз в это время «карту желаний» делала, и там были изображены мужчина, свадьба. В общем, мы оба получили то, что хотели.

Кстати, он идеально меня чувствует на таком огромном расстоянии: мыла посуду, сняла кольцо, и тут он звонит: «Викуля, колечек не чувствую…» У нас с ним один размер пальцев. После свадьбы я забрала домой его обручальное кольцо (в тюрьме нельзя) и теперь ношу сразу два.

— Во время интервью я его сфотографировала сзади, так что лица не было видно. То есть вы влюбились вслепую? Вам было не важно, как он выглядит?!

— Я читала у вас в статье, что он спортивного телосложения. Еще нашла старую фотку из зала суда, где судили членов ОПГ. 25 мая у нас было первое свидание, и он как раз переживал, что не понравится мне внешне.

— И как прошло первое свидание?

— Он мне написал, чтобы я не заходила, пока не пообщаюсь с руководством колонии. «Послушай их и потом прими решение. Тут такие кадры сидят, которые знакомятся от нечего делать или ради посылок». Я поговорила с одним из начальников. Он сказал: «Вика, Олег очень ранимый, не разбейте ему сердце».

— Так и сказал? Что-то не очень верится, если честно. Мне начальник колонии рассказывал, что часами отговаривает потенциальных невест, которые едут к здешним арестантам со всей России.

— Но тут случай, получается, особый. Еще он сказал, что Олег никогда не писал в службы знакомств, что ни с кем из женщин переписку не ведет. После свидания начальник к себе позвал: «Ну и что? Он вам понравился?» А что тут скажешь? Я сразу почувствовала, что он мой, полностью мой. У меня от его голоса дрожь, и первое время ноги ходуном ходили, когда брала трубку и слышала его на другом конце провода. Нам, кстати, полагается четыре звонка в месяц.

9 мая, в День Победы, Олег сделал мне предложение по телефону. Я раздумывать даже не стала. Но пришлось ехать в Москву, брать копию его свидетельства о разводе, чтобы можно было подать заявление в загс.

— Как прошла свадьба?

— Церемония состоялась 20 сентября. Ехала с кудрями, они на ветру разлетелись, пришлось собрать волосы в пучок. Но была в белом платье. Ему костюм привезла. Все было очень быстро, но торжественно, в комнате психолога. Расписались, обнялись один раз, и его увели.

— И вас устраивает, что вы с мужем будете видеться всего два раза в год?

— Многие супруги видят друг друга ежедневно, а семьи несчастливы. Мне тут говорили: мол, Олег «заклеймил бабу», лишил меня будущего. Я свободная и самостоятельная, ни от кого не завишу. Если я приму решение развестись, никто не помешает это сделать. Но я чувствую, что буду с ним до конца. Настолько сильно я его люблю, хотя по природе своей человек я не влюбчивый. А разведусь в двух случаях: если узнаю, что еще какие-то шуры-муры с кем-то (хотя бы по переписке), и если обижать меня будет словами и поступками. А так мы хотим ребенком обзавестись. Венчаться хотим.

— Содержать мужа-заключенного — тяжкое финансовое бремя. Поездки, посылки, передачи. К тому же у вас дети.

— Он себя сам обеспечивает. Олег работает на швейном производстве допоздна каждый день. Сам вызывается выйти в смену в выходные и праздничные дни, если это нужно. Все, что ему необходимо, он покупает на свои деньги. Так что я ему не для того нужна, чтобы спонсировать.

Детьми я всегда занимаюсь, потому что работаю из дома.

— Дети, кстати, знают, что вы вышли замуж?

— Маленькие нет. А старшие знают, конечно. Дочка в шоке, думала даже, что я в секту какую-то вступила. Я для себя решила: детей выращу, отправлю во взрослый путь, а сама рядом с колонией поселюсь на острове или в городе Белозерске. Чтобы быть к нему поближе.

— Виктория, последний вопрос. Вы готовы до конца дней любить заключенного, который никогда не выйдет за пределы периметра, охраняемого автоматчиками и собаками?

— Готова. Но я надеюсь, что ему заменят пожизненное заключение на какой-то конкретный срок. По сегодняшнему законодательству если была явка с повинной, то не должны давать пожизненное. На момент, когда Олега судили, этого не было. Но закон имеет обратную силу, если он смягчает участь заключенного. В общем, я сейчас собираю документы с верой в будущее.

Ева МЕРКАЧЕВА.