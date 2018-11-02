Как горожане справляются со своими фобиями

Людям свойственно бояться опасностей, ведь страх — основа инстинкта самосохранения. Но что если человек боится чего-то без видимой на то причины? В ситуациях, которые нельзя назвать опасными и угрожающими, страх и тревога говорят о психическом расстройстве — фобии.

Справка “МК”

Фобия — это навязчивый неконтролируемый страх, не имеющий естественной причины и не поддающийся логическому объяснению. Такое состояние мешает полноценной жизни, ведь человек, испытывающий панику, тревогу и ужас, вынужден избегать определенных объектов, видов деятельности или ситуаций.

Жители современных мегаполисов особенно подвержены подобным расстройствам, так как в городе множество раздражителей. Чаще всего испытывают страхи, связанные со здоровьем, транспортом и особенностями социальной жизни. В Интернете существует множество групп, где участники с одинаковыми симптомами делятся советами и ищут помощи, что-то вроде клуба психологической поддержки. Страдающие фобией люди неохотно идут на контакт и не спешат поведать свою историю страха. Но нашлись и те, которые борются или хотят избавиться от расстройства. Они рассказали нам о своих фобиях.

Демофобия — боязнь толпы

Двадцатилетняя студентка София узнала о своей фобии еще в детстве. Она очень боится находиться в толпе.

— Когда вокруг много людей, у меня начинается паника. Перед глазами все плывет и кружится. Иногда я даже падаю в обморок. Со временем мне становится лучше. Этот страх раньше мешал мне жить, но сейчас я научилась его сдерживать. Плохо бывает только тогда, когда оказываюсь в толпе неожиданно. Когда я готова к этому, просто немного тревожно.

София любит музыку и иногда ходит на концерты любимых исполнителей. Девушка предпочитает, когда в зале немного народу, и перед мероприятием морально настраивается.

— Быть в толпе для меня тяжело. На концертах сначала чувствую себя очень нервно, как будто на грани срыва, но потом успокаиваюсь.

На вопрос, откуда взялась ее фобия, девушка затрудняется ответить.

— По-любому все из семьи. Не хочу об этом думать. К специалисту не обращалась, но я сама работаю со своей головой, понемногу разбираюсь. Думаю, до конца от фобии избавиться невозможно. Можно максимально заглушить.

Аэрофобия — боязнь летать на самолете

А вот менеджер по продажам, 40-летняя Фатима смирилась со своей фобией. Аэрофобия, или боязнь летать, для нее больше не проблема. Она просто решила не думать об этом.

— За всю жизнь я летала десять раз. Мне всегда было как-то не по себе. В детстве меня сильно тошнило во время перелетов, и иногда доходило до приступов рвоты. В последний мой полет на самолете я окончательно убедилась в своей фобии. Рейс был недолгим, лететь всего 3,5 часа. Но за это время я пережила бурю чувств: сердце просто бешено стучало, перед глазами все плыло, шум в ушах — и ужасный, панический страх. Я никак не могла успокоиться и расслабиться: мышцы были в сильном напряжении. Нельзя сказать, что полет был опасным, но теперь для меня летать на самолете просто невозможно. Не могу! И вот уже 18 лет не летаю.

Этот страх изменил жизнь женщины. Она редко бывает за границей и путешествует только на машине. Члены семьи Фатимы часто обижаются: дети хотят отдыхать там, куда летают лишь самолеты, но уговорить маму им не удается. Фобия сильно действует на нее.

— Я пыталась бороться, когда была еще совсем молодой. Даже хотела попробовать себя в профессии стюардессы. Но мне не удалось победить страх. Я боюсь даже вида самолета. Когда вижу эту огромную летящую железную птицу в небе, мне будто воздуха не хватает и тревожно становится. К специалисту я не обращалась, да и не буду уже. Не верю в то, что можно избавиться от этого. Слишком страшно…

Агорафобия — боязнь открытого пространства

30-летний переводчик с испанского языка Сергей редко выходит из дома. Он боится больших пространств и предпочитает быть замкнутым и нелюдимым.

— Я не знаю точно, как называется моя фобия, но я боюсь выходить из дома. Я не социофоб, нет. Но покинуть квартиру иногда бывает очень трудно. Супермаркеты, торговые центры, улицы для меня слишком большие. Я работаю из дома, но даже здесь стараюсь не оставаться один. Есть семья, завел кота. Мне очень страшно оставаться одному. Открытые пространства сводят меня с ума: тошнит, кружится голова, становится тяжело дышать, я сильно потею и будто не понимаю, где нахожусь. Появляется тревога, что со мной что-то случится, и никто мне не поможет. Поэтому я редко хожу подолгу гулять, в кино, рестораны и другие заведения. А если и бываю где-то, то только с близкими мне людьми.

Объяснить свой страх Сергей не может. Он считает, что проблема связана с его неудачной социальной жизнью: в школе и институте он плохо контактировал с окружающими людьми, был «невидимкой». Это его не тяготило, а даже наоборот, нравилось. У него есть пара верных друзей, проверенных временем.

— Я обращался к психологу по другой причине: меня беспокоили панические атаки. Оказалось, эти расстройства взаимосвязаны. Но терапию я не закончил: не захотел выходить из зоны комфорта…

Мизофобия — боязнь загрязнения, заражения

Пиар-менеджер, 35-летняя Мария ужасно боится заразиться. Тревога не покидает ее везде: на улице, работе, в общественном транспорте.

— Я страшно боюсь микробов — просто до ужаса. Общественный транспорт для меня — сущая пытка! Но в Москве по-другому никак: ужасные пробки. В метро я спускаюсь в маске. Сначала стеснялась и не ждала положительной реакции окружающих. Но потом решила, что здоровье важнее. Я постоянно ношу с собой кучу антибактериальных средств: салфетки, гели для рук, хлоргексидин, спиртовой лосьон. Когда возвращаюсь домой, начинаю свой привычный ритуал: тщательно очищаю одежду, протираю телефон и компьютер антибактериальным средством. Да, все это отнимает время, но успокаивает меня.

Мария не просто боится грязи — она тщательно следит за своим здоровьем. Любое отклонение от нормы становится поводом для визита к врачу.

— Недавно я поранила руку. Не знаю, как это случилось, но заметила царапинку. Это было ужасно, такая паника! Я пыталась упокоиться, рассказывала близким, но они только недоумевали. Всю ночь не спала, а на следующий день пошла и сдала кровь на анализ. Успокоилась, когда получила результаты. На самом деле я не считаю мою повышенную тревогу проблемой. Разве это не забота о здоровье?..

Телефобия — боязнь звонить по телефону

20-летняя студентка Ангелина панически боится звонить и отвечать на звонки по телефону.

— Страх звонить был всегда со мной, сколько себя помню. Я не социофоб, предпочитаю личное общение любому другому. Мне хочется видеть мимику и движения человека, так как я считаю это очень важным. Звонить не могу. СМС, почта — это просто спасение. Из-за этого страха у меня куча проблем — при приеме на работу, например. Стажировки, которые я проходила, требовали прозвон базы клиентов. Да и студенту-очнику трудно куда-то устроиться на полный день, поэтому различные колл-центры и секретари на телефоне — очень удобный вариант. Но не для меня…

Когда приходится говорить по телефону, у девушки дрожит голос и потеют ладони, она испытывает сильное напряжение и хочет поскорее бросить трубку.

— Когда мне нужно позвонить по важному делу, я, бывает, жду пару гудков и бросаю трубку, успокаивая себя тем, что просто на той стороне провода не ответили на звонок. Когда звонят мне, я либо не беру, либо отвечаю, но очень скованно. Принимать звонки чуть легче: не ты инициатор общения, поэтому неловкое молчание и паузы не так пугают.

Социофобия — боязнь находиться в обществе

20-летняя smm-менеджер и студентка Юлия узнала о своей фобии в раннем возрасте, в 7 лет. До этого ей рассказывали о ее поведении родители, но она не верила им — ведь считала, что все нормально и все дети себя так ведут. Потом проанализировала — и поняла, что ей действительно до дрожи в коленях страшно находиться среди людей.

— Однажды меня привели на елку. Я увидела много детей: они водили хороводы, бегали, играли… Я стояла в стороне. Ко мне подошел клоун и вручил снежок из фольги — я на него посмотрела и забилась под кресла в дальнем углу актового зала. Меня не могли достать оттуда еще несколько часов. Это я помню очень хорошо. В основном, когда встречаюсь с большим обществом, становится очень неловко, как будто все тянет внутри, и руки потеют, как будто на очень высоком здании стою… Иногда бывает такое, будто паралич разбил — двигаться страшно, говорить, дышать, думать, — но такое бывает не особо часто. Это мешает, я не могу вести полноценный образ жизни. Пробежка в парке — страшно, разговор в магазине с кассиром — ни за что… Но стараюсь перебарывать себя, терпеть или успокаивать, что все хорошо. Хожу в университет и на работу, но от этого не становится менее страшно. На работе я две недели таскала с собой двухлитровую бутылку воды, чтобы не идти через весь офис к кулеру. Просто сидела за своим рабочим местом и не двигалась. Близкие меня не понимают, говорят, что я все выдумываю себе, и это простая неуверенность, но с каждым годом это все усугубляется.

Юлия полагает, что причина может быть в наследственных заболеваниях или связана с повреждением в нейронных связях мозга. С фобией никак не борется, но обращалась к психологу:

— Со мной работал психолог, но все лечение заключалось в том, что я просто сидела на транквилизаторах. Лечением это нельзя назвать: чувство паники и страха просто притуплялось, и все, состояние было доведено до «эмоционального овоща», мне действительно было наплевать на все. По окончании приема транквилизаторов все вернулось — иногда мне кажется, что даже с удвоенной силой…

Геронтофобия — боязнь старости

19-летняя Екатерина очень переживает по поводу недавно обнаруженной фобии. Она боится старости. Когда видит пожилых людей, девушка не может сдержать чувств и начинает плакать.

— Это случилось совсем недавно, примерно месяц назад. Я увидела старого человека и разревелась прямо в магазине. Задумалась о будущем — и началось… В последнее время очень начинают сдавать нервы: принимаю все близко к сердцу. Близкие не считают это какой-то проблемой, а к психологу я не обращалась.

Эльмира МИНИКАЕВА.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Александр ВАТОЛИН, психолог, автор книги «Полная победа над паникой, тревогой и фобиями»:

— Фобии очень распространены в современном мире. Основные симптомы — это напряжение мышц, эмоциональная тревога при виде пугающего объекта. Фобии ограничивают возможности человека и влияют на его жизнь. Близкие могут раздражаться или подстраиваться под фобию. Лучше, конечно, когда они поддерживают и помогают.

Обычно проблема выявляется на одном из этих уровней:

а) психотравма или травма во время беременности;

б) психотравма в детстве;

в) психотравма в подростковом возрасте;

г) психотравма в зрелой жизни.

Бороться с фобией можно разными способами: с помощью психолога, тренингов, самообразования. Избавиться от них, конечно, можно. Если фобия не мешает, можно даже ничего не делать. Если надо ее убрать срочно или она сильно мешает, то взаимодействовать надо только со специалистом. Психологи, психиатры, психотерапевты — все могут помочь, но будут делать это немного по-разному! Цена относительна — все дешевле, чем мучиться. К тому же можно решить много сопутствующих проблем. А если пытаешься победить фобию самостоятельно, то есть риск загнать ее вглубь. Потом она вернется, но, возможно, в другой форме и, как правило, более сильная.