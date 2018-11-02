«Берлин понимает, что выход США из договора РСМД приведет к новой гонке вооружений»

«…Наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока все остальные ядерные державы не «испугаются», — о таких планах заявил на встрече с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп. Фактически это означает, что в планах Вашингтона — выход из основополагающего соглашения в сфере ядерной безопасности — российско-американского Договора по ограничению стратегических наступательных вооружений СНВ-3. Почему Трамп пошел по пути Никиты Хрущева, который обещал показать Штатам «кузькину мать», к чему может привести такая политика и что на самом деле стоит за громкими заявлениями, нам рассказал ведущий российский эксперт в области ядерных вооружений.

Планы Трампа по ядерному «запугиванию» Китая и России были озвучены в Вашингтоне как раз в тот момент, когда в Москве его советник по национальной безопасности Джон Болтон только закончил многочасовые переговоры по Договору о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым, диалог с главой МИД Сергеем Лавровым и готовился к встрече с президентом Путиным.

Напомню, США объявили о решении выйти из Договора по РСМД, так как Россия якобы его нарушает. О собственных явных нарушениях этого договора Штаты, понятно, умалчивают. Ряд наших экспертов полагают, что обвинения России в нарушении Договора по РСМД — это лишь предлог. Главная цель демарша Вашингтона — Китай, который, не являясь участником договоренностей по РСМД, в последние годы сильно продвинулся в разработке ракет этого класса. Это сильно беспокоит США. И, видимо, не случайно Трамп вперемешку со «страшилками» типа «у Штатов больше денег, чем у кого бы то ни было», «мы будем создавать ядерное оружие, пока все они не придут в себя…», озвучил также предложение включить Китай в Договор по РСМД.

Слова Трампа о планах наращивания Штатами ядерного потенциала не могли остаться незамеченными. Среди экспертов сразу вспыхнули споры: это серьезно или только шантаж русских и китайцев?

Так, Financial Times считает, что это не просто аргумент в торге по РСМД, а реальные планы Трампа, который хочет прервать действие договоров СНВ. По данным газеты, в Вашингтоне на эту тему сейчас идут консультации — и США якобы склоняются к разрыву всех ядерных соглашений.

К чему это может привести, нам рассказал в прошлом непосредственный участник разработки договоренностей о СНВ, экс-начальник управления военной безопасности аппарата Совета безопасности РФ, начальник Главного штаба РВСН (1994–1996 годы) генерал-полковник Виктор ЕСИН.

— Еще в феврале этого года в США была принята новая ядерная стратегия. Она направлена на повышение роли ядерного оружия в реализации политики сдерживания России и Китая. Предусмотрено выделение огромных средств — более одного триллиона долларов — на ближайшие 20 лет для наращивания американского ядерного потенциала. Цель заявлена в этой стратегии — сделать Америку вновь самой сильной в мире ядерной державой, с которой бы никто сравниться не смог.

Сегодня общие запасы ядерных боеприпасов США составляют порядка 6 тысяч 700 единиц. Их суммарная мощность около 2 тысяч мегатонн в тротиловом эквиваленте. (У нас, по данным экспертов, — не меньше. — Авт.).

Из 6700 ядерных зарядов США чуть более 4 тысяч предназначены для оснащения средств доставки, находящихся в боевом составе американских вооруженных сил. Есть также ядерные заряды, которые могут быть использованы в качестве возвратного потенциала. Ныне они находятся на складах. Остальные ядерные боеприпасы — это те, что сняты с вооружения и ожидают демонтажа. Их возврат в боезапас не предполагается по соображениям ядерной безопасности.

Ныне ядерный оружейный комплекс США не способен резко нарастить производство ядерных боеприпасов, поскольку его мощности в течение продолжительного времени после окончания «холодной войны» не модернизировались. Поэтому американцам потребуется потратить существенные ресурсы, а также продолжительное время на то, чтобы нарастить возможности ядерного оружейного комплекса по производству ядерных зарядов. Сказать сегодня, когда именно это произойдет и до каких объемов будет наращено производство ядерных боеприпасов, не представляется возможным, поскольку пока звучат лишь намерения, а конкретики в отношении этих планов нет.

Вместе с тем становится очевидным, что нынешняя администрация США взяла курс на наращивание ядерного арсенала, и поэтому в рамках реализации этого курса она обречена на то, чтобы не связывать себе руки международными соглашениями по ограничению и сокращению ядерных вооружений.

Я считаю, как следствие, США не только выйдут из Договора по РСМД, но и не пойдут и на продление после февраля 2021 года Договора СНВ-3. Это вызовет хаос в ядерной сфере и поставит под реальную угрозу Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 года. Тем самым будет окончательно подорвана глобальная стратегическая стабильность — и мир может втянуться в конфронтацию, которая чревата применением ядерного оружия.

Однако пока в заявлениях Трампа я усматриваю большой элемент шантажа России и Китая. Думаю, он хочет напугать Москву и Пекин и заставить следовать той политике, которую стараются проводить США.

Ольга БОЖЬЕВА.