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Газета "Кишиневские новости"

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«Керченскии стрелок»: начало

«Керченскии стрелок»: начало
02 ноября
18:35 2018
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Мы нашли друга Влада Рослякова,  который рассказал о его детстве

Чем дальше продвигается расследование по громкому делу в Керчи, тем больше появляется вопросов, связанных с человеком, который организовал и совершил страшное преступление. Мы связалась с парнем, которого Росляков считал своим лучшим другом. Правда, дело было еще в школьные годы. Молодой человек рассказал о жизни своего приятеля и опроверг многие доводы, которые звучали ранее.

Russian Emergency Situations Ministry employees carry a coffin of a victim during a farewell ceremony in Kerch, Crimea, Friday, Oct. 19, 2018. While Crimean authorities searched for clues that might help explain why a teenager gunned down 20 people at his vocational school before killing himself, the stunned city of Kerch prepared to say farewell to the victims. The burials are taking place in mainland Russia, which annexed Crimea from Ukraine in 2014. (AP Photo)

Еще три года назад Алексей (имя изменено) считал Рослякова своим лучшим другом. Собственно, как и Влад его. Приятели сидели за одной школьной партой, свободное время проводили вместе, спортивную секцию тоже посещали вдвоем. Секретов друг от друга не было.
— Когда вы с ним последний раз общались?
— Последний раз с Владом мы общались больше двух лет назад, — начал разговор Алексей. — Тогда все было нормально, никаких странностей я за ним не замечал. Мы ведь как после школы разошлись, так дружба и закончилась. Такое часто бывает. Подростки меняют место учебы, и появляются новые друзья.
— Но вы поддерживали виртуальное общение?
— Виртуальное общение тоже происходило от случая к случаю. Помню, год назад я ради любопытства заглянул на его страничку в соцсети и был удивлен. Влад часто постил фотки со свастикой, оружием, какие-то странные цитаты выставлял. Раньше ничего подобного я за ним не замечал. Больше я к нему на страничку не заходил.
— Говорят, последние два года Росляков все свободное время проводил за компьютером. А в школе как было?
— В школе он тоже немало времени проводил за компьютером. Мы с ним вместе резались в разные безобидные игры. Правда, гуляли гораздо больше. Раза 3–4 в неделю точно.
— Девочки ему нравились?
— Вот это странный момент в его биографии. Влад почему-то совсем не желал общаться с девочками, даже избегал их. Помню, как-то вечером мы отправились с ним купаться на море. Три девчонки позвали нас потом погулять. Я согласился. Реакция Влада меня удивила — он ни в какую не соглашался идти с девочками. В итоге отказали мы им. И подобные вещи происходили с Владом часто. Женских компаний он сторонился. Хотя девочки тянулись к нему, он даже некоторым нравился. Тогда мне казалось, что у него серьезные комплексы по этому поводу.
— В спортивной секции вы тоже вместе занимались?
— Да, довольно продолжительное время вместе ходили в качалку. Влад был помешан на спорте, он серьезно относился к тренировкам. Вот там он подружился с парнями, которые были гораздо старше его, им по 20–22 года было в то время. Владу пришлось завязать с качалкой, когда у него стала сильно болеть кисть руки и он уже не мог поднимать тяжелые гантели.
— Вы хорошо знали его родителей?
— Конечно. И могу сказать: все, что сейчас пишут про его родителей, не соответствует действительности. Многие винят его родителей в случившемся, мол, те недолюбили ребенка в детстве. Это не так. Родители его любили, и он им отвечал взаимностью. С мамой у Влада сложились теплые отношения. Его мать — обычная женщина, не строгая, обожала своего сына, они ведь практически не ссорились никогда. Кстати, они много времени проводили вместе. Мне казалось, Влад с ней делился своими переживаниями, проблемами и радостями. Сын для нее был всем, как она говорила. Подруг у нее не было, родных — тоже, с мужем она развелась, ей, по сути, и поговорить было не с кем, кроме сына. Влад это понимал и старался уделять матери время.
— Секта, куда ходила его мать, могла повлиять на мировоззрение и психику Рослякова?
— В секту его мать пошла от безысходности, думала там обрести друзей или найти выход из нищеты. А то, что «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация. — Авт.) могли повлиять на Влада — ерунда. Его мама по пятницам действительно просила сына посещать собрания секты. Но он туда ходил, чтобы только ее не огорчать. Я с ним иногда за компанию тоже ходил на мероприятия, чтобы ему скучно не было. Там, конечно, бред полный несли. Мы с Владом прикалывались больше, он потом много шутил над «свидетелями». Так что он не был вовлечен в секту.
— Ваш приятель комплексовал из-за бедности?
— Да у нас в Керчи все бедно живут. Не скажу, что семья Рослякова нищенствовала — на одежду, еду и качалку средств хватало. На личные расходы он у матери ничего не просил. Но папа Влада частенько подкидывал ему деньжат. Отец даже как-то сыну на протеин 3 тысячи рублей выделил. Один раз, правда, это было. Сейчас соседи говорят, что отец бил Рослякова, сам пил сильно. Но Влад мне ничего такого не рассказывал. Знаю, что он плотно общался с отцом. Часто гостил у него. Я тоже иногда сидел в гостях у его отца. Влад за жизнь с ним много разговаривал. Он отцу доверял. Пожалуй, даже больше времени Росляков с отцом проводил, чем с матерью. И еще — отец никогда не обижал сына, руку на него не поднимал, это точно. На свое бедственное положение Влад не жаловался. Он был веселым, компанейским парнем, мы много тусовались, смеялись, гуляли, о деньгах и не думали.
— Почему он ушел из школы после 9-го класса?
— Потому что плохо учился. Не было смысла дальше оставаться в школе. Преподаватели и так «подарили» ему положительные оценки для аттестата.
— Он мечтал о чем-то?
— Ни о чем не мечтал.
— Оружием увлекался?
— Особо не увлекался. Только когда у него появился ноутбук, он подсел на игру, где можно разбирать и собирать оружие. Мне говорил, что просто ему интересно стало.
— Росляков был скрытным?
— Наоборот, очень откровенный парень был. Ничего от меня не скрывал, это точно.
— Помимо вас он с кем-то еще дружил?
— Полно у него было друзей. У нас была троица — неразлейвода. В школе Влад еще с двумя парнями тесно общался. Девочки к нему тянулись.
— После трагедии одноклассница Рослякова выложила переписку с ним, где он говорил о том, что хотел бы устроить бойню в колледже.
— Да, это наша одноклассница Елена (имя изменено) с ним переписывалась. После случившегося переписка попала в Сеть. Расскажу, как это было. Два года назад Лена попросила меня скинуть его страничку в Сети. Тогда она с ним списалась. Влад сразу начал ей писать про «Колумбайн». Мы раньше и слова такого не знали. Складывалось впечатление, будто кто-то ему все это рассказал и на протяжении двух лет промывал мозги данной темой. Он же пытался всех знакомых, которые с ним связывались по Сети, тоже увлечь этой темой. Ни о чем другом он больше говорить не мог. Именно по этой причине все наши общие друзья отдалились от него. Невозможно было постоянно это выслушивать. Ни о чем другом он больше говорить не мог.
— Получается, что последние два года о личной жизни Рослякова никто из его знакомых ничего не знал?
— Вот это и странно. Последние два года его действительно никто не видел, даже в городе мы его не встречали. В кафе он не ходил, в кино его тоже не видели. Ни один человек его не видел. В прошлом году один наш общий знакомый случайно встретил его на автобусной остановке. Хотел подойти к нему. Росляков сделал вид, что они не знакомы. Демонстративно отвернулся. Был погружен в себя и явно не хотел с ним общаться. Наш приятель и не стал с ним заговаривать.
— Теоретически Росляков мог самостоятельно собрать бомбу? Он усидчивый был, в химии разбирался?
— Бомбу мог собрать. Тем более в Интернете есть подробные инструкции. Порох купить, как я понял, тоже не проблема. Я видел ролик, где опытный стрелок говорил, если у человека есть лицензия на оружие, то он может спокойно и порох купить. А вот с химией у Рослякова были большие проблемы, в школе предмет ему не давался. Зато усидчивости Владу было не занимать. Упертый был. К цели шел до конца.
— Агрессивный он был?
— В школе дрался всего один раз. В седьмом классе прямо на уроке устроил драку. Но в целом агрессию редко проявлял, но и в каких-то добрых делах замечен тоже не был.
— В колледже Рослякова могли травить?
— Бред это. Не тот он человек, которого можно затравить. А если бы и травили, то не стал бы он из-за этого убивать людей.
Один из однокурсников Владислава Рослякова предположил, что причиной теракта мог послужить тот факт, что Владислав часто сидел на «стуле позора», куда директор колледжа сажала нерадивых учеников и отчитывала. Родители учеников подтвердили, что в колледже действительно есть некий «стул позора» — о нем директор учебного заведения подробно рассказывала родителям на собраниях. Мы связались с выпускником колледжа, который часто сидел на «стуле позора». «Это все ерунда, — рассказывает Аркадий. — Все равно что вас на работе начальник бы вызвал на ковер. Так и нас вызывали в кабинет к директору. Напротив стола директора стоят стулья, которые называют «стулья позора». Заходил провинившийся ученик, а ему и говорили: «Ты, Иванов, грубил на парах, присаживайся на стул позора». Потом собираются все учителя и начинают отчитывать студента за плохую учебу или за поведение. Ничего страшного в этом нет. «Стул позора» своего рода шутливое название, все ученики только ржут над этим».
— Когда вы узнали, что Росляков устроил бойню в колледже, о чем подумали?
— Мне показалось, что это дурной сон. Я не сразу поверил. Мы потом долго обсуждали случившееся с нашими общими друзьями, уверены, сам Влад не мог на такое решиться, кто-то его подтолкнул, обработал его.
— Про похороны самого Рослякова что-то известно?
— По слухам, похоронят его на каком-то бесплатном участке чуть ли не заброшенного кладбища. Я ведь сам хотел сходить на его похороны. Знаю, еще трое ребят планировали, но теперь и спросить-то не у кого про похороны. У знакомых семьи интересовался, никто не знает. Бабушка с дедушкой тоже не в курсе. Отец дома после случившегося так и не появлялся.

Ирина БОБРОВА.

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