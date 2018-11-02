Мы нашли друга Влада Рослякова, который рассказал о его детстве

Чем дальше продвигается расследование по громкому делу в Керчи, тем больше появляется вопросов, связанных с человеком, который организовал и совершил страшное преступление. Мы связалась с парнем, которого Росляков считал своим лучшим другом. Правда, дело было еще в школьные годы. Молодой человек рассказал о жизни своего приятеля и опроверг многие доводы, которые звучали ранее.

Еще три года назад Алексей (имя изменено) считал Рослякова своим лучшим другом. Собственно, как и Влад его. Приятели сидели за одной школьной партой, свободное время проводили вместе, спортивную секцию тоже посещали вдвоем. Секретов друг от друга не было.

— Когда вы с ним последний раз общались?

— Последний раз с Владом мы общались больше двух лет назад, — начал разговор Алексей. — Тогда все было нормально, никаких странностей я за ним не замечал. Мы ведь как после школы разошлись, так дружба и закончилась. Такое часто бывает. Подростки меняют место учебы, и появляются новые друзья.

— Но вы поддерживали виртуальное общение?

— Виртуальное общение тоже происходило от случая к случаю. Помню, год назад я ради любопытства заглянул на его страничку в соцсети и был удивлен. Влад часто постил фотки со свастикой, оружием, какие-то странные цитаты выставлял. Раньше ничего подобного я за ним не замечал. Больше я к нему на страничку не заходил.

— Говорят, последние два года Росляков все свободное время проводил за компьютером. А в школе как было?

— В школе он тоже немало времени проводил за компьютером. Мы с ним вместе резались в разные безобидные игры. Правда, гуляли гораздо больше. Раза 3–4 в неделю точно.

— Девочки ему нравились?

— Вот это странный момент в его биографии. Влад почему-то совсем не желал общаться с девочками, даже избегал их. Помню, как-то вечером мы отправились с ним купаться на море. Три девчонки позвали нас потом погулять. Я согласился. Реакция Влада меня удивила — он ни в какую не соглашался идти с девочками. В итоге отказали мы им. И подобные вещи происходили с Владом часто. Женских компаний он сторонился. Хотя девочки тянулись к нему, он даже некоторым нравился. Тогда мне казалось, что у него серьезные комплексы по этому поводу.

— В спортивной секции вы тоже вместе занимались?

— Да, довольно продолжительное время вместе ходили в качалку. Влад был помешан на спорте, он серьезно относился к тренировкам. Вот там он подружился с парнями, которые были гораздо старше его, им по 20–22 года было в то время. Владу пришлось завязать с качалкой, когда у него стала сильно болеть кисть руки и он уже не мог поднимать тяжелые гантели.

— Вы хорошо знали его родителей?

— Конечно. И могу сказать: все, что сейчас пишут про его родителей, не соответствует действительности. Многие винят его родителей в случившемся, мол, те недолюбили ребенка в детстве. Это не так. Родители его любили, и он им отвечал взаимностью. С мамой у Влада сложились теплые отношения. Его мать — обычная женщина, не строгая, обожала своего сына, они ведь практически не ссорились никогда. Кстати, они много времени проводили вместе. Мне казалось, Влад с ней делился своими переживаниями, проблемами и радостями. Сын для нее был всем, как она говорила. Подруг у нее не было, родных — тоже, с мужем она развелась, ей, по сути, и поговорить было не с кем, кроме сына. Влад это понимал и старался уделять матери время.

— Секта, куда ходила его мать, могла повлиять на мировоззрение и психику Рослякова?

— В секту его мать пошла от безысходности, думала там обрести друзей или найти выход из нищеты. А то, что «Свидетели Иеговы» (запрещенная в России экстремистская организация. — Авт.) могли повлиять на Влада — ерунда. Его мама по пятницам действительно просила сына посещать собрания секты. Но он туда ходил, чтобы только ее не огорчать. Я с ним иногда за компанию тоже ходил на мероприятия, чтобы ему скучно не было. Там, конечно, бред полный несли. Мы с Владом прикалывались больше, он потом много шутил над «свидетелями». Так что он не был вовлечен в секту.

— Ваш приятель комплексовал из-за бедности?

— Да у нас в Керчи все бедно живут. Не скажу, что семья Рослякова нищенствовала — на одежду, еду и качалку средств хватало. На личные расходы он у матери ничего не просил. Но папа Влада частенько подкидывал ему деньжат. Отец даже как-то сыну на протеин 3 тысячи рублей выделил. Один раз, правда, это было. Сейчас соседи говорят, что отец бил Рослякова, сам пил сильно. Но Влад мне ничего такого не рассказывал. Знаю, что он плотно общался с отцом. Часто гостил у него. Я тоже иногда сидел в гостях у его отца. Влад за жизнь с ним много разговаривал. Он отцу доверял. Пожалуй, даже больше времени Росляков с отцом проводил, чем с матерью. И еще — отец никогда не обижал сына, руку на него не поднимал, это точно. На свое бедственное положение Влад не жаловался. Он был веселым, компанейским парнем, мы много тусовались, смеялись, гуляли, о деньгах и не думали.

— Почему он ушел из школы после 9-го класса?

— Потому что плохо учился. Не было смысла дальше оставаться в школе. Преподаватели и так «подарили» ему положительные оценки для аттестата.

— Он мечтал о чем-то?

— Ни о чем не мечтал.

— Оружием увлекался?

— Особо не увлекался. Только когда у него появился ноутбук, он подсел на игру, где можно разбирать и собирать оружие. Мне говорил, что просто ему интересно стало.

— Росляков был скрытным?

— Наоборот, очень откровенный парень был. Ничего от меня не скрывал, это точно.

— Помимо вас он с кем-то еще дружил?

— Полно у него было друзей. У нас была троица — неразлейвода. В школе Влад еще с двумя парнями тесно общался. Девочки к нему тянулись.

— После трагедии одноклассница Рослякова выложила переписку с ним, где он говорил о том, что хотел бы устроить бойню в колледже.

— Да, это наша одноклассница Елена (имя изменено) с ним переписывалась. После случившегося переписка попала в Сеть. Расскажу, как это было. Два года назад Лена попросила меня скинуть его страничку в Сети. Тогда она с ним списалась. Влад сразу начал ей писать про «Колумбайн». Мы раньше и слова такого не знали. Складывалось впечатление, будто кто-то ему все это рассказал и на протяжении двух лет промывал мозги данной темой. Он же пытался всех знакомых, которые с ним связывались по Сети, тоже увлечь этой темой. Ни о чем другом он больше говорить не мог. Именно по этой причине все наши общие друзья отдалились от него. Невозможно было постоянно это выслушивать. Ни о чем другом он больше говорить не мог.

— Получается, что последние два года о личной жизни Рослякова никто из его знакомых ничего не знал?

— Вот это и странно. Последние два года его действительно никто не видел, даже в городе мы его не встречали. В кафе он не ходил, в кино его тоже не видели. Ни один человек его не видел. В прошлом году один наш общий знакомый случайно встретил его на автобусной остановке. Хотел подойти к нему. Росляков сделал вид, что они не знакомы. Демонстративно отвернулся. Был погружен в себя и явно не хотел с ним общаться. Наш приятель и не стал с ним заговаривать.

— Теоретически Росляков мог самостоятельно собрать бомбу? Он усидчивый был, в химии разбирался?

— Бомбу мог собрать. Тем более в Интернете есть подробные инструкции. Порох купить, как я понял, тоже не проблема. Я видел ролик, где опытный стрелок говорил, если у человека есть лицензия на оружие, то он может спокойно и порох купить. А вот с химией у Рослякова были большие проблемы, в школе предмет ему не давался. Зато усидчивости Владу было не занимать. Упертый был. К цели шел до конца.

— Агрессивный он был?

— В школе дрался всего один раз. В седьмом классе прямо на уроке устроил драку. Но в целом агрессию редко проявлял, но и в каких-то добрых делах замечен тоже не был.

— В колледже Рослякова могли травить?

— Бред это. Не тот он человек, которого можно затравить. А если бы и травили, то не стал бы он из-за этого убивать людей.

Один из однокурсников Владислава Рослякова предположил, что причиной теракта мог послужить тот факт, что Владислав часто сидел на «стуле позора», куда директор колледжа сажала нерадивых учеников и отчитывала. Родители учеников подтвердили, что в колледже действительно есть некий «стул позора» — о нем директор учебного заведения подробно рассказывала родителям на собраниях. Мы связались с выпускником колледжа, который часто сидел на «стуле позора». «Это все ерунда, — рассказывает Аркадий. — Все равно что вас на работе начальник бы вызвал на ковер. Так и нас вызывали в кабинет к директору. Напротив стола директора стоят стулья, которые называют «стулья позора». Заходил провинившийся ученик, а ему и говорили: «Ты, Иванов, грубил на парах, присаживайся на стул позора». Потом собираются все учителя и начинают отчитывать студента за плохую учебу или за поведение. Ничего страшного в этом нет. «Стул позора» своего рода шутливое название, все ученики только ржут над этим».

— Когда вы узнали, что Росляков устроил бойню в колледже, о чем подумали?

— Мне показалось, что это дурной сон. Я не сразу поверил. Мы потом долго обсуждали случившееся с нашими общими друзьями, уверены, сам Влад не мог на такое решиться, кто-то его подтолкнул, обработал его.

— Про похороны самого Рослякова что-то известно?

— По слухам, похоронят его на каком-то бесплатном участке чуть ли не заброшенного кладбища. Я ведь сам хотел сходить на его похороны. Знаю, еще трое ребят планировали, но теперь и спросить-то не у кого про похороны. У знакомых семьи интересовался, никто не знает. Бабушка с дедушкой тоже не в курсе. Отец дома после случившегося так и не появлялся.

Ирина БОБРОВА.