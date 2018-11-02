За митингующих подростков ответят все: от организаторов до родителей

Думский Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроект об административном наказании за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные уличные акции. Авторы уверяли, что собираются карать организаторов этих акций, но из текста следует, что под раздачу могут попасть и родители, и одноклассники, да и вообще кто угодно.

На заседании Комитета по госстроительству и законодательству один из авторов законопроекта — Евгений Ревенко («ЕР»), заявил, что инициатива не ограничивает свободу собрания, а речь в ней идет прежде всего об организаторах акций, которые ведут агитацию и размешают призывы, обращенные к несовершеннолетним. (Отметим: никаких оговорок про организаторов в тексте нет, «вовлечение» — и всё.) Несовершеннолетние же, продолжил депутат, часто не отдают себе отчета в серьезности последствий, а МВД констатирует рост числа подростков, участвующих в акциях: 475 россиян моложе 18 лет было задержано в стране в 2017 году, а лишь в один день, 5 мая 2018 года, — 223. Вызвано это действительным ростом числа детей, желающих выйти в нарушение запрета на улицу, или просто установкой властей на массовые задержания даже в ходе мирных акций — неизвестно. Алексея Навального, на чьих акциях традиционно полиция собирает «богатый урожай» молодежи, долгое время участники дискуссии ухитрялись по имени не называть.

«К сожалению, мы все чаще работаем с последствиями, а здесь перед нами профилактика, предупреждение нарушений», — похвалила авторов от имени комитета Ирина Белых («ЕР»). А то «существуют группы и взрослые люди, которые заманивают молодежь в агрессивные действия», пояснила она. Похоже, один лишь факт выхода даже на абсолютно мирную, но несанкционированную акцию она считает проявлением агрессии…

В заключении комитета есть лишь одно замечание к тексту законопроекта: необходимо уточнить нижнюю границу количества часов обязательных работ. Между тем правовое управление Госдумы и Верховный суд обратили внимание еще и на то, что административная ответственность в России вообще-то возникает с 16 лет, и нужно уточнить, с какого возраста она будет наступать в данном случае, «поскольку вовлекать в совершение правонарушения может такое же несовершеннолетнее лицо».

Удивительно, но никаких вопросов ни у кого не возникло по поводу самого главного: что такое «вовлечение». Г‑н Ревенко сказал лишь, что способы тут могут быть разными — и уговоры, и обман, и призывы, и угрозы, но примеров не привел.

«При желании по этому закону можно привлечь кого угодно», — заявил Сергей Иванов (ЛДПР).

Были и такие, кто считал предложенные меры недостаточными. Евгений Марченко («ЕР») произнес-таки фамилию Навального и предложил в случае наступления тяжких последствий «криминализировать вовлечение», то есть ввести за него уголовную ответственность. Но главное, сказал он, что начало положено. «Вы не оставите эту тему, надеюсь», — обратился он к г‑ну Ревенко.

Особого энтузиазма у автора это напутствие не вызвало.

Марина ОЗЕРОВА.