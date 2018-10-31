Библиотека русской литературы и культуры отметила юбилей

Ей посвящают песни и стихи, признаются в любви и делают подарки. И это несмотря на совсем не юный возраст: в минувшее воскресенье семьдесят исполнилось. Кто же она, эта Прекрасная Дама?

Ей посвящают песни и стихи, признаются в любви и делают подарки. И это несмотря на совсем не юный возраст: в минувшее воскресенье семьдесят исполнилось. Кто же она, эта Прекрасная Дама?

Может быть, кому-то покажется удивительным, но это… библиотека. Библиотека русской литературы и культуры имени М. В. Ломоносова – филиал Муниципальной библиотеки имени Б.П. Хаждэу.

Желающих поздравить любимую Ломоносовку собралось столько, что зал с трудом вместил всех, и некоторым пришлось даже стоять. Были тут самые разные люди, что неудивительно. Здесь более 9000 активных читателей, фонд насчитывает около 120000 томов – художественной литературы для детей и взрослых и книг по самым разным отраслям знаний, нотных сборников и периодики.

Но библиотека – это далеко не только книги, журналы и традиционные культурные программы и мероприятия. Чего только в Ломоносовке нет! В год здесь проводится от 700 до 800 мероприятий разных форм: конференции, презентации книг и художественных выставок, часы чтений, литературно-музыкальные вечера и дискуссии. Всевозможные клубы по интересам, лектории, мастер-классы, курсы по изучению языков и освоению компьютера. И все это совершенно бесплатно! Читатели получают возможность интересно и с пользой провести время, узнать массу полезной информации и, конечно же, пообщаться.

Разделить с юбиляром радостное событие пришли официальные лица, профессиональные и самодеятельные артисты и просто добрые давние друзья библиотеки. Советник президента по образованию, науке и культуре Корнелиу Попович признался, что участвует в празднике не только по долгу службы. Оказывается, он с юных лет был читателем именно этой библиотеки и на всю жизнь сохранил любовь и благодарность к этому Храму книги. Попович огласил приветствие главы государства в адрес коллектива Ломоносовки и вручил директору библиотеки Маргарите Щелчковой Почетную грамоту Президента РМ. Руководитель представительства Россотрудничества в РМ Михаил Давыдов сообщил, что в самое ближайшее время Ломоносовка получит в дар от Российской государственной библиотеки и Центра русского зарубежья имени Солженицына большую партию книг, а также передал сертификат на получение новой оргтехники. Президент Международной ассоциации «Personalitate» Сергей Евстратьев вручил коллективу Почетный диплом, памятную медаль и денежную премию для сотрудников библиотеки. Председатель Товарищества русских художников Молдовы М-Арт Сергей Сулин подарил живописное полотно. Звучали поздравления от Русской общины РМ, Ассоциации русских писателей, Конгресса русских общин, Комиссии по межэтническим отношениям Совета гражданского общества при президенте, Центра русской культуры…

Приветствиям и теплым словам не было конца. Горячий отклик собравшихся вызвала и литературно-музыкальная часть вечера. Торжество продолжалось больше пяти часов, и расходиться никому не хотелось.

70 лет – дата солидная. Но коллектив успокаиваться не собирается. Здесь намерены и дальше искать новые формы работы, чтобы библиотека и впредь оставалась местом встреч и площадкой для общения.

Мы от души поздравляем всех сотрудников Ломоносовки с юбилеем и желаем новых творческих успехов.