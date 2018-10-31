О том, как удается «выбивать» блага для граждан из муниципального бюджета

Находясь в оппозиции как на республиканском уровне, так и на муниципальном, не имея при этом ни одного представителя от ПСРМ в столичных госпредприятиях, социалистам удается решать насущные социальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане нашей страны.

Находясь в оппозиции как на республиканском уровне, так и на муниципальном, не имея при этом ни одного представителя от ПСРМ в столичных госпредприятиях, социалистам удается решать насущные социальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане нашей страны.

О том, какой ценой решаются проблемы кишиневцев, говорил в эфире программы «Городская среда» на телеканале Accent TV муниципальный советник ПСРМ Александр Одинцов.

«В Муниципальном совете из 51 советника у нас 19 советников, у нас нет ни одного начальника управления, ни одного директора муниципального предприятия, у нас нет рычагов власти. И вот, благодаря этим 19 советникам, мы в буквальном смысле зубами выдираем социальные гарантии для детей. Мы ругаемся, хитрим, скандалим – приходится и так иногда поступать, для того, чтобы социальные вопросы были утверждены, чтобы людям хотя бы чуть-чуть помочь из того, что может муниципальный бюджет», – заявил Одинцов.

По словам социалиста, советники из других фракций занимаются преимущественно земельными вопросами. «Если вы, например, откроете повестку дня заседания мунсовета за 4 октября, вы увидите, что перечень составляет 240 вопросов, из которых 60 вопросов системных и те социальные инициативы, которые мы предложили, а около 160-180 – это вопросы земельного характера: приватизация земельных участков, сдача в аренду земельных участков, модификация границ и проектов решений, которые были приняты ранее», – сказал советник.

Одинцов утверждает, что данные модификации, которые проводятся через Муниципальный совет, представляют собой не что иное, как мошенническую схему по присвоению муниципальной земли. И, по понятным причинам, это представляет гораздо больший интерес для остальных фракций Муниципального совета, чем социальные проекты, разработанные социалистами.

«Я хочу, чтобы вы услышали одну цифру: 890 миллионов леев – это социальные инициативы фракции ПСРМ в этом бюджете», – отметил Александр Одинцов.

Социалист пояснил, что эти средства тратятся на установку детских площадок, освещение и облагораживание дворов жилых домов, установку уличных спортивных тренажеров и строительство внутридворовых стадионов. Более того, 13 миллионов леев были выделены на предоставление единовременной материальной помощи социально уязвимым категориям граждан – пенсионерам, ветеранам, людям с ограниченными физическими возможностями, а также многодетным семьям.

Помимо этого, в этом году 42 тысячи граждан смогут получить компенсацию за отопление. И это лишь немногие из социальных проектов, разработанных социалистами.