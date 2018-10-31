Приднестровская кукуруза востребована и на Западе и на Востоке

Глава таможенного комитета Приднестровья Виталий Нягу в понедельник рассказывал местному президенту Вадиму Красносельскому об итогах своего визита в Москву.

По словам чиновника, в Первопрестольной заинтересованы в увеличении объемов взаимной торговли. «Сегодня мы переходим к новому виду электронного взаимодействия, при котором российские таможенники на местах будут видеть всю информацию об экспорте наших товаров, что облегчает деятельность экономических агентов Приднестровья в российском направлении», – отметил Нягу.

Также он поведал Красносельскому об итогах деятельности экономических агентов региона за первые девять месяцев этого года. Объем внешней торговли по сравнению с 2017-м вырос на 38% и составил 1 миллиард 420 миллионов долларов. Основные экономические партнеры Левобережья – Россия, правобережная Молдова и Украина. Внешнеторговый оборот с РФ увеличился на 36%. По словам Нягу, на российском рынке востребованы приднестровские продукты питания, в особенности консервированные горошек и кукуруза.

Также в этом году значительно вырос экспорт в Румынию. За Прут поставляются: кукуруза, пшеница и семена подсолнечника.