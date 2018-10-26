Что делать, если ваш пульс беспричинно зашкаливает?

«Осень жизни, как и осень года, надо благодарно принимать…» Кто не помнит этих философских слов из знаменитой киноленты Эльдара Рязанова «Служебный роман», хотя на экраны фильм вышел более 40 лет назад?! Но, пожалуй, далеко не все знают, что написал эти строки сам Эльдар Александрович. А озарение пришло в тот момент, когда, по его же признанию, он «шел по опустошенному осеннему лесу… свежий сухой воздух покалывал щеки, бодрил, походка была упругой, а душу наполняло беспричинное ощущение счастья. И вдруг сама собой в голове возникла первая строчка: у природы нет плохой погоды…».

Но это лирика. А поговорить сегодня хочется о будничном — о болезнях, которые донимают сердце человека осенью. В частности, почему именно в межсезонье ему особенно трудно и оно чаще волнуется, сбивается с ритма? Для кого-то даже на грани жизни и смерти: если, например, пульс зашкаливает под 140 ударов в минуту вместо положенных 70–80? Кардиологи менее склонны к эмоциям, когда говорят о сердце, называя его обычной сердечной мышцей, биологическим насосом.

КСТАТИ

Сердце здорового человека сокращается с частотой примерно 70–75 ударов в минуту 100 000 раз в сутки. Только при одном сокращении оно выбрасывает в аорту 60–70 миллилитров крови, за 1 минуту перекачивает примерно 5 литров, за час — 300 литров, за сутки — свыше 7000 литров. Так что за 70 лет обычной жизни человека сердце переносит по сосудам более 175 миллионов литров крови! Такого количества жидкости достаточно, чтобы наполнить более 4 тысяч железнодорожных цистерн.

Можно ли после такой информации не любить свое сердце, не заботиться о его самочувствии? Но нет, многим из нас кажется, что оно дано нам природой и на всю жизнь, поэтому и само справится. А оно, сердце, действительно реагирует на все: трепещет от радости и ноет от горя. И, конечно, ему небезразлично, какая за окном погода. Увы, у природы бывает и плохая для сердечной мышцы пора.

В ритме… витамина D

Так насколько часто должно биться наше сердце?

— В основном это определяется возрастом, состоянием здоровья человека и его образом жизни, — пояснила наш эксперт, врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Ольга Сергеевна Семенова. — Если, к примеру, человек профессионально занимается спортом, его сердце будет биться медленнее, делать не 70–80 ударов в минуту (по норме), а 60. Для него замедленный ритм — норма. Но у других сердце бьется намного быстрее нормы, у третьих — периодически бьется в виде коротких приступов­, у четвертых — ускоренно бьется почти всегда. И с этим, конечно, надо что-то делать: в первую очередь идти к врачам.

Проверьте: нормален ли ваш сердечный ритм?

— Когда сердце бьется неровно, это говорит о таком серьезном расстройстве, как аритмия, — предупреждает наш эксперт Ольга Сергеевна. — Чтобы главный орган жизни человека работал ровно, природой в нем предусмотрен своеобразный «регулятор» — он и задает частоту сердечных сокращений. Но если человек нездоров и что-то очень серьезно разладилось в его организме, сердце дает сбои, в результате чего наш пламенный мотор работает неритмично или работает на грани возможного.

Другой серьезной причиной сбоев сердечного ритма может быть недостаток кальция в крови. Эта болезнь получила редкое для слуха название заболевания — «тетания». И если в организме есть недостаток кальция — может возникнуть повышенная нервно-мышечная возбудимость, последуют приступы, судороги отдельных мышечных групп. По сути, речь о недостатке жирорастворимого витамина D, который необходим организму для регуляции всасываемости кальция. Поэтому дефицит витамина D увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и даже депрессии.

Обыватели считают, что дефицит кальция в организме легко устранить: достаточно отрегулировать питание. И отчасти они правы: организм надо обеспечить витаминами, которые способствуют оптимальной усвояемости кальция. Но хорошо бы и знать, что кальций из пищи усваивается лишь наполовину, поэтому для поддержания нормальных обменных процессов в организме необходимо увеличить его поступление: побольше есть молочных и других продуктов, содержащих кальций. Хотя при тяжелых случаях, чтобы снять сердечный приступ (приступ тетании), отрегулированного питания недостаточно, потребуются медикаменты, предупреждает доктор Семенова. Например, внутривенное введение раствора глюконата или хлорида кальция. Одновременно врач должен назначить лекарственные препараты, снимающие нервную возбудимость.

Еще одна серьезная причина учащенного сердцебиения — гиперфункция щитовидной железы: может приводить к сильным сердцебиениям, другим нарушениям работы сердца и даже к смерти. При этом многие люди описывают свое состояние как ощущение толчков в груди и даже в горле, при этом часто человек потеет, у него кружится голова, бывают одышка, головная боль.

Есть и еще очень серьезная и даже опасная патология — сердечно-сосудистая недостаточность, такое бывает при пороках сердца, кардиосклерозе и др. В этом случае тоже к медикаментозному лечению врачи рекомендуют лечебное низкокалорийное питание с ограничением жидкости и соли, разгрузочные диеты.

Аскорбинка избавит от атеросклероза

— Хотя о хроническом заболевании под названием «атеросклероз» давно известно взрослым людям, не все понимают, насколько оно опасно для жизни,

— считает наш эксперт Ольга Семенова. — Особенно если речь идет об атеросклерозе аорты сердца — об отложении на стенках сосудов атеросклеротических бляшек. Это не что иное, как накопление холестерина и других жировых веществ на стенках артерий. Что в этом случае происходит? Молекулы холестерина, накапливаясь на стенках сосудов, постепенно сужают их просвет, в результате чего нарушается нормальный кровоток. Сердечная мышца недополучает питания, т.к. ухудшается ее кровоснабжение, что и провоцирует стенокардию. В этом случае и до инфаркта миокарда недалеко.

Еще не так давно атеросклероз аорты сердца был «привилегией» людей немолодых, но сегодня накопление бляшек в аорте сердца все чаще фиксируется и у молодых. Объяснение простое: данной патологии способствуют неправильное, наполненное жирами, а значит, и холестерином питание. Плюс возбуждающие нервную систему кофе, крепкий чай, алкоголь, другие вредные напитки, которыми увлекается молодежь. Вредят, конечно, и избыток соли в продуктах питания, острые приправы.

При назначении лечебного питания больным атеросклерозом врачи должны все это учитывать. Но не только. Учитывать и состояние пациентов: степень недостаточности кровообращения, а также наличие нарушений белково-жирового обмена в их организме, особенно холестеринового, нарушения нервной и эндокринной регуляции и др. Считается, что на течение атеросклероза благотворно влияют растительные жиры (подсолнечное, льняное и кукурузное масла), которые «оказывают выраженный противохолестериновый эффект благодаря содержанию в них ненасыщенных жирных кислот. С их помощью «плохой» холестерин переходит в растворимую форму и выводится из организма.

Правда, научные данные последних лет говорят о том, что полностью исключать из меню животные жиры, животное и даже свиное мясо, а также «холестериновые» яйца нежелательно. Нужно лишь ограничить их употребление да периодически садиться на бесхолестериновую диету, на молочно-растительное питание (хлеб, каши, молоко, творог, овощи, фрукты). Полезно таким больным и ограничивать в меню соль, негативно влияющую на функциональное состояние центральной нервной системы, на состояние кровообращения и способствующую повышению кровяного давления, добавляет наш эксперт.

Под занавес: алкоголь и вовсе сердечникам надо запретить (мнение эксперта).

Людям, склонным к сердечным болезням, надо уменьшить в своем меню и содержание легкоусвояемых углеводов (сахар, мед и др.), убеждена наш эксперт. И увеличить объем трудно усвояемых, богатых клетчаткой продуктов (овсянка, рис, свежие овощи, фрукты и ягоды). Доказано: эти продукты снижают уровень холестерина в крови и способствуют выведению его из организма. А также повысить содержание в пище продуктов, богатых липотропными веществами: цельное молоко, творог, нежирные сорта мяса и рыбы, особенно несоленой сельди и трески; яичных белков.

В пищевом рационе сердечников также очень важны продукты, богатые аскорбиновой кислотой, которая препятствует развитию атеросклероза (свежие ягоды, фрукты и овощи). Из витаминов кроме витамина С больным атеросклерозом помогут витамины В12 и В6.

А алкоголь и вовсе сердечникам надо запретить. Или хотя бы резко ограничить. Есть прямая зависимость между спиртным и артериальным давлением. Осложнения гипертонии на фоне приема алкоголя приводят к инфарктам и инсультам. Поэтому, по мнению исследователей, употребление алкоголя (любому человеку!) надо ограничить: до двух порций в день для мужчин и одной порции в день для женщин. (Порция, как нам пояснили, равна 12 унциям (примерно 30 г) пива, 5 унциям вина (крепостью 12%) или 1,5 унции спирта (80%). Что в переводе на общеупотребительный язык означает: в день не возбраняется принять на грудь примерно 150 г вина или 45–50 г водки.

В ином случае на все излишества наш организм среагирует в том числе и повышенным артериальным давлением. А взаимосвязь между уровнем высокого давления и риском сердечно-сосудистых заболеваний давно доказана. Чем выше давление, тем выше риск развития таких сердечно–сосудистых осложнений, как инфаркты и инсульты. Данные научных исследований, проведенных в разные годы в Государственном научно–исследовательском центре профилактической медицины, показали: если риск смерти у мужчин с уровнем систолического (верхнего) артериального давления менее 115 мм рт. ст. принять за единицу, то при уровне этого показателя более 160 мм рт. ст. риск смерти от ишемической болезни сердца увеличивается в 4 раза, а от инфаркта и инсульта — почти в 9 раз.

А ТЕПЕРЬ — ВНИМАНИЕ! Если сердцебиение сопровождается головокружением, одышкой, бледностью лица, сильной головной болью и др., нужно срочно вызвать врача. Повышенное сердцебиение может быть вызвано как физической перегрузкой, так и психологическим стрессом, некоторыми лекарствами (от судорог, артрита, простуды, аллергии), а еще амфетаминами, средствами для похудения, увлечением кофе и другими стимуляторами.

Александра ЗИНОВЬЕВА.