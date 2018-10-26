Большая часть школьников не тянет программу без дополнительных занятий. Почему?

Недавние исследования показали, что практически каждый третий школьник России занимается с репетитором. При этом около половины учеников не справляются со школьной программой по одному или нескольким предметам и нуждаются в дополнительных занятиях. И если раньше клиентами репетиторов становились в основном ученики 10-го и 11-го классов, то теперь дополнительных педагогов родители вынуждены нанимать своим детям уже в началке. В чем причина массового увеличения спроса на репетиторов?

Репетитор в началке — абсурд?

Нанимать репетитора в начальной школе — это полный абсурд. Так полагают большинство родителей из числа тех, кто отправляет своих детей в первый класс. К концу второго многие из них уже не считают это чем-то из ряда вон выходящим, а в 4-м классе репетиторы есть более чем у половины класса. С чем это связано?

— В первом классе мы учились у молодого неопытного педагога. Отметки нам не ставили, — рассказала мама ученицы начальной школы Ольга Владимировна из Подмосковья. — Раньше я тоже одобряла безоценочную систему, боялась, что плохие отметки негативно скажутся на психике ребенка. В начале второго класса выяснилось, что по русскому языку Маша программу первого класса почти не усвоила и начала получать «тройки» и «двойки», пришлось заниматься дополнительно. Потом я узнала, что как минимум 8 человек из нашего класса тоже посещают репетиторов. Нагнать программу мы смогли только через полтора года.

Оксана Лунина из Калуги уже заранее копит деньги на репетитора для ребенка к 4-му классу: «Я считаю, что в 1–3-х классах программу освоить не сложно, а вот к 4-му классу нужно заниматься усиленно. Именно в этот период лучше уже определиться, по какому предмету у ребенка есть способности. В вузы сейчас бешеный конкурс, и чтобы поступить на бюджет, нужно готовиться буквально с начальной школы. За бесплатные места огромная конкуренция, а в большинстве школ дают лишь поверхностные знания. В 5-м классе мы будем поступать уже в специализированную физико-математическую школу, а там огромный конкурс и без репетиторов не пробьешься».

У педагогов своя позиция.

«Все просто: учитель занимается с ребенком наравне с другими учениками, по общей программе для всех. И если твое чадо, откровенно говоря, «дерево» и не способно усвоить материал, то ищи репетитора. Но самое интересное в том, что репетитор не несет никакой ответственности за результат. А вот учитель из-за плохих показателей класса карается санкциями со стороны администрации», — считает Василий, молодой учитель из Омска.

«Утром наблюдаю такую картину: перед гардеробом единицы первоклашек сами переобуваются, остальных же обслуживают родители. Так же и с домашним заданием, дети привыкают его делать вместе с родителями. А когда у тех силы кончаются, они нанимают репетиторов», — говорит педагог Юлия Владимировна из Сургута.

Педагог-психолог Ульяна Косорова считает, что учитель и плохая школьная программа не всегда являются виновниками отставания детей в начальной школе.

— Очень часто родители думают, что их ребенок плохо учится, потому что учитель непонятно объясняет материал. В реальной ситуации мы видим, что одни дети в классе хорошо усваивают материал, а другие — плохо. Почему такое происходит? Во-первых, есть некоторые физиологические причины. В последнее время все чаще встречаются так называемые гиперактивные дети. Это школьники с синдромом дефицита внимания, неврологическими и поведенческими нарушениями, которые развиваются в детском возрасте. Процессы возбуждения у них доминируют над процессами торможения. Говоря простым языком, они не могут сконцентрироваться и пяти минут, что уже говорить о целом уроке. Причины такого поведения обусловлены генетическими факторами или ранними органическими поражениями нервной системы, последствия которой могут сохраняться до подросткового возраста.

Второй причиной плохой успеваемости ребенка может быть негативная обстановка в семье. Например, развод родителей, смерть любимого питомца, переезд. Особенно следует отметить, что многие мамы слишком опекают своих детей. Они буквально ходят по пятам за ними: помогают с уроками, решают за них задачи, как будто без них ребенок не справится. Такой школьник не приучен к самостоятельности, и на уроке без маминого локтя он теряется. Со временем ему начинает нравиться такая пассивная роль — он просто ленится. Часто факторами, которые влияют на плохую успеваемость, могут служить плохие отношения с одноклассниками, отсутствие симпатии к учителю, кроме того, ученику может быть просто не слышно учителя с задней парты или не видны записи на доске. Поэтому, прежде чем нанимать репетитора, выясните, нужен ли он вам на самом деле. Возможно, успеваемость можно улучшить другими способами.

Педагог не ценою красен

Родители выделяют три основные причины, по которым они нанимают репетиторов в средней школе: подтягивание слабого ученика, подготовка к поступлению в сильную школу и к сдаче государственных экзаменов в 9-х и 11-х классах. Чаще всего дополнительные занятия требуются ученикам, которые отстают от всего класса в изучении одного или нескольких предметов, проще говоря, не тянут школьную программу. Правда, в некоторых случаях подобное случается, когда родители переводят ребенка в более сильную школу, объективно не рассчитав его силы.

— Весь 3-й и 4-й класс я сама постоянно занималась с сыном, чтобы он поступил в престижную математическую гимназию, — рассказывает Алена из Москвы. — В конечном итоге большими трудами нам удалось в 5-м классе пробиться в учебное заведение. Вот только поступить туда оказалось проще, чем учиться. Нахватав приличное количество «двоек» и «троек» по математике, нам пришлось обращаться к репетитору. Педагог оказался порядочным, он сразу сказал, что мой сын не математического склада и не потянет сильную программу нашей школы. Но я не поверила, а зря, в конце концов в 7-м классе нам все равно пришлось сменить учебное заведение. Сейчас сын учится в школе с биологическим уклоном и с программой вполне успешно справляется самостоятельно.

Одним из самых популярных репетиторов нашего времени уже не первый год остается учитель английского языка. К помощи этого педагога прибегают не только слабые ученики, но и круглые отличники. И причина этого — в глобальной проблеме с преподаванием иностранных языков в наших школах, которая тянется еще с советских времен. В большинстве учебных заведений английский преподается на крайне низком уровне, поэтому тем, кто хочет выучить язык, нужно заниматься дополнительно, по сути, все 11 лет. Для достижения хорошего результата нужно приглашать педагога не реже 2 раз в неделю. Помимо иностранных языков в первой тройке по популярности оказались и преподаватели русского языка и математики.

Ситуация с репетиторами, готовящими в востребованные школы Москвы, на данный момент сложилась весьма неоднозначная. Цены на услуги педагогов различаются на порядок, и несведущему родителю будет очень сложно разобраться, кроется ли за высокой ценой реальное качество подготовки.

— К сожалению, с помощью Интернета хорошую рекламу себе сейчас ухитряются делать люди, которые реально подготовить ребенка просто не могут,

— объясняет учитель математики одной из топовых московских школ. — Я занимаюсь подготовкой детей в 5-й класс, беру 2,5 тысячи рублей за полтора часа. В этом году ко мне пришла девочка, она целый год занималась у репетитора, который брал 5 тысяч рублей за занятие в группе из 4 человек. Этого реально способного ребенка он ничему не научил, в прошлом году экзамены в выбранную школу она завалила. Конечно, я тоже не могу гарантировать поступление всем детям, но поступивших среди моих учеников достаточно много. Насколько мне известно, в ряде топовых школ есть учителя, занимающиеся репетиторством, которые непосредственно участвуют в приеме экзаменов. Расценки у них достаточно высоки, доходят до 10 тысяч за одно индивидуальное занятие, но они реально помогают в поступлении. Правда, таких людей мало, поскольку подобные действия администрации школ, естественно, категорически не одобряют.

По мнению бывалых родителей, дети которых уже учатся в престижных школах, самый надежный выбор репетитора — это извечное сарафанное радио. Для успешной подготовки нужно выйти на родителей учеников, успешно сдавших экзамены в определенную школу, и попросить контакты их преподавателя. Делать все нужно заблаговременно, большинство востребованных педагогов набирают учеников на следующий учебный год еще в апреле-мае.

Есть также альтернативный вариант: многие уверены, что для поступления в хорошую школу совершенно необязательно тратить деньги на репетитора, а можно подготовить ребенка самому.

— Сейчас очень много возможностей для самостоятельной подготовки, — говорит мама 7-классницы. — Например, по математике можно записаться на очные или дистанционные курсы, где учат решать олимпиадные задачи. Дистанционка стоит всего 1,5–2 тысячи в год, и ездить никуда не нужно. Кроме того, на сайте каждой школы можно найти варианты вступительных задач и общие требования к знаниям поступающих и дальше уже готовиться по этим материалам.

Проблема глазами репетитора

У репетиторов свой взгляд на вещи. Любовь Ивановна из Подмосковья — педагог с 40-летним стажем работы в школе — не ожидала, что в солидном возрасте станет репетитором, которого рвут на части.

— Причиной резкого увеличения обращений к репетиторам я считаю недостаточное количество часов для изучения предмета в школах. Ну и, конечно, кадровый голод в регионах и низкие зарплаты учителей, которые лишены мотивации к работе. Не каждый сегодня будет работать на совесть, если с телевизора транслируются другие ценности. А профессия учителя перестала быть престижной. Еще одна распространенная причина — это амбициозность родителей: многие из них хотят, чтобы их ребенок был лучшим, в то время как способности у их детей, скажем, средние. Особенно такая тенденция прослеживается у тех родителей, кто сам учился на 2 и 3, но в жизни чего-то достиг. Те же, кто был отличником, относятся к учебе своих же детей менее скрупулезно. Хотя генетический фактор никто не отменял: от осинки редко рождаются апельсинки.

— Репетитором в наше время может стать каждый, насколько велика конкуренция в этой области?

— Когда я работала учителем начальных классов в школе, даже подумать не могла, что для таких маленьких детей потребуются репетиторы. Сейчас ко мне приходят дети начиная с 6 лет на занятия по подготовке к школе. Я живу в небольшом городе, поэтому тут не чувствуется большой конкуренции среди репетиторов. Тут школы сегодня испытывают кадровый голод — лучшие учителя нашего региона едут в Москву на заработки, и меня, несмотря на солидный возраст, каждый год зовут вернуться в школу.

Хочу отметить, что 100% гарантии на поступление в престижные школы не дает даже очень хороший репетитор. Во многом это лотерея, допустим, на экзамене ребенок растерялся и не смог решить то, что прекрасно знает. То же самое может произойти на ЕГЭ и ОГЭ. У меня были случаи, когда сильные ученики показывали на экзаменах более низкий результат, чем слабые, риск есть всегда. Ребенок должен не только хорошо знать программу, но и быть психологически готов к испытаниям, кому-то это дается легче, кому-то нет.

Ольга ЕРМАК.