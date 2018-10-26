Эксперты рассказали, где США могут разместить ядерные ракеты средней дальности

8 декабря 1987 года, президенты СССР и США Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Этот шаг к ядерному разоружению по праву стал символом разрядки международной напряженности. Наше время, к сожалению, рождает другие символы. Президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выйдет из договора РСМД, так как Москва это соглашение якобы нарушает. Эксперты рассказали об истинных причинах очередного политического зигзага Трампа.

По мнению бывшего начальника Главного штаба РВСН (1994–1996 годы) генерал-полковника Виктор Есина, вполне вероятно, что решение о выходе из договора РСМД принято Трампом «под влиянием его помощника по национальной безопасности Джона Болтона».

— Этот политический деятель с давних пор является принципиальным противником вовлечения США в какие-либо международные соглашения, ограничивающие возможности Соединенных Штатов в области развития их наступательных и оборонительных вооружений.

Болтон считает, что в этой области у США должны быть полностью развязаны руки. Чтобы они могли доминировать на мировой арене благодаря превосходству в военной силе, — сказал Виктор Есин.

В то же время, по его словам, в области ракетных вооружений меньшей и средней дальности (от 500 до 5500 км) наземного базирования, которыми, согласно договору РСМД, не могут обладать ни США, ни Россия, вперед вырвался Китай, который не имеет никаких международных обязательств по ограничению наращивания такого типа ракетных вооружений.

— Такая ситуация не устраивает США. Они усматривают в этом свою ущербность в военном отношении. Поэтому и стремятся выйти из договора РСМД, чтобы, как заявил Дональд Трамп, развивать ракетные вооружения меньшей и средней дальности наземного базирования, — считает Виктор Есин.

При этом, по его мнению, чтобы выйти из договора РСМД и одновременно сохранить свое реноме приверженца международным обязательствам, «администрация США выдвинула надуманный предлог — якобы Россия нарушает договор и поэтому, мол, США вынуждены выйти из этого соглашения».

— На самом же деле ситуация с соблюдением положений договора РСМД абсолютно противоположная. Соединенные Штаты более десяти лет систематически нарушают свои обязательства по договору, создавая и испытывая баллистические ракеты средней дальности. Они это делают под прикрытием разработки так называемых ракет-мишеней Gera и им подобных, предназначенных якобы только для тестирования систем противоракетной обороны (ПРО), — пояснил Виктор Есин. — В 2016 году Вашингтон пошел на откровенное нарушение положений договора РСМД, развернув в Румынии противоракетную базу с универсальным корабельным ракетным комплексом с пусковыми установками Mk-41.

Таким образом, Соединенным Штатам просто нужен предлог для выхода из договора РСМД, который их не устраивает. Эксперт считает, что такой шаг Вашингтона похоронит всю систему контроля над ядерными вооружениями и чреват увеличением рисков ядерной войны. Скорее всего, не будет продлен и российско-американский Договор по стратегическим наступательным вооружениям 2010 года (договор СНВ-3), у которого в феврале 2021 года заканчивается срок действия.

— По-видимому, период президентства Дональда Трампа станет той эпохой, когда режим контроля над ядерными вооружениями окончательно рухнет. В результате международное сообщество столкнется с неконтролируемой гонкой ядерных вооружений. Это окончательно подорвет глобальную стратегическую стабильность и чревато возрастанием рисков развязывания ядерной войны, — сказал Виктор Есин.

В свою очередь зам. директора Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев считает, что США уже давно продвигались к слому договора РСМД:

— США уже давно взяли курс на выход из этого договора. Так, в бюджет США заложены средства на проведение работ по созданию новых баллистических ракет средней дальности. Думаю, США в ближайшие три года уже отработают баллистические ракеты средней дальности. В перспективе они, скорее всего, пойдут на развертывание таких ракет в Европе. Среди наиболее вероятных мест развертывания я бы рассматривал территорию Германии. Во-первых, там есть готовая инфраструктура, ведь там уже стояли в свое время американские ракеты «Першинг-2». А во-вторых, США, разместив в Германии ракеты, направленные против России, втянут эти страны в конфронтацию.

По его словам, Россия в качестве возможных ответных мер на появление таких ракет в Европе «будет вынуждена рассматривать эти объекты как цели первоочередного поражения с нанесением по ним ракетно-ядерного удара».

Итак, Вашингтон крушит систему контроля над ядерными вооружениями. Остались ли в окружении Трампа люди, которые могут указать ему на пагубность такого пути? Похоже, таких людей в Белом доме все меньше. А значит, политический зигзаг вроде слома договора РСМД в политике Вашингтона наверняка не последний.

Сергей ВАЛЬЧЕНКО.