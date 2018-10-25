Как распознать будущего убийцу за партой?

Можно ли было предвидеть, что 18-летний студент-тихоня пойдет на массовое убийство? Кто мог (или был обязан) это заметить? Возможно ли было избежать трагедии, если вовремя сообщить о «звоночках», о которых сегодня вспоминает окружение керченского стрелка? Мы расспросили специалистов, стоило ли бить тревогу раньше.

По свидетельству соседей, в 12-летнем возрасте керченский убийца «был очень жестоким. Он котов ловил, душил их веревками. Мы его все время гоняли, пока он не переехал».

— Жестокость в промежутке от 12 до 16 — очень тревожный признак, — говорит подростковый психолог Юлия Ланская. — В этот период за состоянием и поведением подростка (в части его отношения к людям и животным) нужно особенно внимательно следить. Самые асоциальные (те, кому не привито чувство сострадания и у кого размыта грань между «хорошо» и «плохо») в этом возрасте проявляются тем, что не просто мучают, а изощренно издеваются над животными. Любой взрослый или сознательный сверстник, заметив проявления жестокости по отношению к животным, должен сообщить о них родителям подростка или его педагогам. Правда, без согласия родителей педагоги не могут направить ребенка даже к школьному психологу. Также известно такое явление, как повышенное внутричерепное давление пубертатного возраста. В этом состоянии подросток не может себя контролировать — и это не его вина, это болезни роста. Пока это не болезнь, а перманентные состояния, снять мучающее подростка напряжение возможно простыми натуральными успокоительными вроде специальных травяных сборов. А если момент упущен, то «накрывать» подростка может неожиданно для всех.

Подобные приступы могут быть предвестниками или уже признаками параноидальной шизофрении, мании преследования, когда подросток слышит голоса, велящие ему что-то сделать. Если подросток мучает животных на камеру, не надо думать, что он это делает исключительно ради пресловутого хайпа. Даже если предположить, что лайков жаждут все подростки, не каждый из них способен причинять мучения живому существу. Показательна в этом смысле история 13-летних девочек из Самарской области, выложивших в Сеть ролик, на котором швыряют котенка об стену, пока он не умирает. При этом одна из девочек заявляет на камеру, что «раньше убивала животных и буду убивать, и с удовольствием убивала бы людей». Благодаря бдительности пользователей Сети хайп дошел до родителей и до прокуратуры. Тогда мама одной из девочек сказала: «Если бы не вы, то я бы никогда не узнала, что моя дочь выросла монстром. Я не знаю, откуда взялось столько злобы. У нас дома живет кошка, и ее все любят».

Владислав Росляков увлекался компьютерными «стрелялками», с головой погружаясь в виртуальный мир. А в реальном был очень замкнутым, почти нелюдимым. Но при этом не агрессивным, а тихим. У будущего убийцы не было друзей, раньше был один приятель и девушка, но и с ними Росляков прекратил общаться.

— Некоторые ошибочно полагают, что компьютерные «стрелялки» провоцируют игроков на агрессию, но здесь зависимость обратная, — считает психиатр-криминалист Михаил Виноградов. — Потребность человека играть — это необходимость сбросить часть накопившейся агрессии туда, где можно запросто убить того, кто тебе мешает или просто не нравится.

Конечно, лучше сбрасывать ее в виртуал, чем в реал, однако погруженность человека в онлайн-игры должна вызвать беспокойство его окружения. Бросающейся в глаза и странной для молодого возраста замкнутостью нередко характеризуется вялотекущая шизофрения, которая в числе прочего коварна своим незаметным для окружающих развитием. Окружающие считают, что у человека просто нелюдимый характер, пока он не решает убить себя или окружающих.

— Опытный школьный психолог может на глаз определять учеников, чье поведение не характерно для данной возрастной группы, — отмечает Юлия Ланская. — Психические заболевания нередко маскируются под другие, у них есть ряд излюбленных масок — например, ложная (психосоматическая) астма, хронический бронхит, хроническое расстройство желудка и дисфункция кишечника. Нередко случается, что подросток постоянно покашливает и без конца бегает в туалет.

Если при этом анализы и рентген у него нормальные, ему прямой путь в кабинет психолога.

По воспоминаниям сверстников, бывшего друга и бывшей девушки, Росляков ненавидел техникум из-за «злых преподов», намекал, что «отомстит им», и часто говорил о смерти. Он интересовался маньяками и массовыми расстрелами в американских колледжах.

— Когда человек, взрослый или юный, вынашивает какую-то идею или мечту, он интересуется теми, кому уже удалось ее осуществить, это вполне естественно, — говорит психолог Юлия Ланская. — Повышенный интерес к смерти и к тем, кто ее несет людям, — не просто тревожный сигнал, это признак скрытой депрессии, которая может обернуться суицидом или агрессией по отношению к окружающим.

— Своевременно установить наличие психической нестабильности при вялом течении заболевания очень сложно, — признает Михаил Виноградов. — Болезнь может протекать незаметно для окружающих, но в случае обострения обрести любую форму.

Психиатрия выделяет 9 состояний, в которых человек с душевной болезнью способен на преступление. Проще всего распознать со стороны внезапный всплеск болезни, ему сопутствует масса внешних признаков: у больного меняется тембр голоса, походка, мимика и жестикуляция. Нарушается координация движений: при ходьбе он вразнобой размахивает руками и часто оглядывается, потому что ему кажется, что его преследуют.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ, Ольга ЕРМАК.