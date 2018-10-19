Из-за недолеченного или не вовремя начатого лечения ОРВИ ежегодно в мире умирает до 500 тысяч человек

Как известно, осложнения от гриппа, если не лечиться, намного опаснее, чем сам вирус: пневмония, менингит, энцефалит, ангина, тонзиллит, фарингит, синусит (воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа — одно из самых частых осложнений)… Но если от сезонной гриппозной инфекции еще можно уберечься — например, по совету врача принимать противовирусные препараты с целью профилактики или привиться, — то от осложнений гриппа спасать свой организм придется очень долго, и успех не всегда гарантирован.

«Ангина навредит сердцу: без антибиотиков не обойтись»

— Среди осложнений на фоне острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) чаще всего развиваются бактериальная и вирусная пневмонии. Основные симптомы проявляются уже на третий день после заражения, — пояснил врач-инфекционист, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. почетного академика Н.Ф.Гамалеи, д.м.н., профессор Николай МАЛЫШЕВ. — Вирусная пневмония чаще развивается из-за инфекции верхних дыхательных путей и сопровождается высокой температурой, одышкой, кашлем, выделением мокроты, дыхательной недостаточностью. На фоне ОРВИ могут быть и такие осложнения, как менингит, энцефалит, гломерулонефрит и даже сепсис — заражение крови бактериальными возбудителями.

Также может развиться и ангина как осложнение ОРВИ. Это очень распространенное и известное многим не понаслышке заболевание. «Ангинные» симптомы интоксикации очень похожи на грипп: высокая температура, ломота в теле, головная боль, озноб или жар, покраснение горла. Даже при неосложненном течении она проходит минимум за две-три недели.

Однако, как и грипп, она и сама опасна своими осложнениями. Наиболее частые — миокардит (воспаление сердечной мышцы), ревматизм, нефрит (воспаление почек) и др. Ситуация типична для тех, у кого снижен иммунитет, особенно — в холодное время года.

Поэтому, если ангина возникла, стоит не заниматься самолечением, а обратиться за помощью к доктору. Лечиться лучше дома, соблюдая постельный режим. Такие осложнения, как ревматический миокардит и нефрит, как правило, развиваются у тех, кто перенес ангину на ногах. А так как ангина вызывается не только вирусами, но и бактериями, то, чтобы вылечиться от нее, потребуются антибиотики. Но какие, какой должна быть их дозировка, как часто и сколько времени их принимать, тоже решить может только врач.

Хороший эффект при ангине дает ультрафиолетовое облучение миндалин и задней стенки глотки (известное как КУФ).

Вспомогательные средства. Так как очаг воспаления находится в горле в пределах досягаемости, с микробами ангины можно бороться и домашними способами. Эффективны полоскания горла растворами соды, поваренной соли, настоем ромашки, фурацилина. Можно — по нескольку раз в день. А также — полоскания горла теплой водой с медом (1 ст.л. меда на стакан воды), ингаляции над горячей водой с содой и др. При ангине помогает и прополис: его крупинки следует медленно жевать после еды.

Плюс — противовоспалительный настой трав. Рецепт: смешать по 2 ст.л. зверобоя, ромашки, по 3 ст.л. лаванды и чистотела. Взять 3 ст.л. сбора, залить литром кипятка, настоять 40 минут. Полоскать горло теплым отваром до 10–12 раз в сутки, в тяжелых случаях — каждые 30 минут. После полоскания настой принимать еще и внутрь: по 1 ст.л. несколько раз в день.

«Вирусный тонзиллит может ударить по почкам, легким и печени»

Одно из осложнений гриппа — вирусный тонзиллит. Это особый вид воспаления подчелюстных миндалин, который чаще всего возникает после гриппа, пояснил наш эксперт. Его возбудители — вирусы, которые проникли в носоглотку и вызвали воспаление в небных миндалинах. Как известно, назначение миндалин — защищать организм от инфекций, но в результате развития воспалительных процессов они утрачивают эту функцию. Позже к вирусной инфекции могут присоединиться бактерии — они и спровоцируют бактериальный тонзиллит.

Этому заболеванию чаще подвержены дети, т.к. у них иммунная система еще не сформирована. С такой «детской» инфекцией и бороться труднее, и диагностируется она не сразу. Вначале более ярко проявляются симптомы гриппа, ОРВИ. Но при более тщательном обследовании горла обнаруживаются воспаление миндалин, налет на них.

Симптомы вирусного тонзиллита примерно такие же, как и у ангины: острая боль в горле, его покраснение, увеличение лимфоузлов, налет на миндалинах, повышенная температура. Если при возникновении первых признаков болезни не предпринять мер, инфекция пойдет вглубь организма, что чревато другими осложнениями: бронхитом, пневмонией. Если и в этом случае лечиться неправильно, болезнь может перейти в хроническую форму: появятся серьезные проблемы с работой печени, почек, сердца.

В этом случае надо тщательно обследовать больного, особое внимание обратить на состояние носоглотки и лимфатических узлов, советует эксперт. Заболевший должен сдать анализ крови, мазок из зева, сделать ЭКГ сердца. Пациента должны проконсультировать инфекционист и аллерголог. Лечение вирусного тонзиллита в большей степени должно быть направлено на устранение симптомов гриппа, ОРВИ или других инфекций, которые дали толчок этому заболеванию. Лечить ту болезнь, которая стала фоном для развития ангины.

Основу лечения составляют противовирусные препараты. Антибиотики не подойдут — они годятся только при лечении бактериального тонзиллита, на инфекцию эти лекарства не окажут должного действия, разъясняет профессор Малышев.

Вспомогательные средства. Противовоспалительный сбор трав для полоскания горла: зверобой, листья дуба, земляники лесной, чистотел — по 2 ст. ложки. 3 ст. ложки сбора залить литром кипятка, настоять 40 минут. Полоскать горло до 10 раз в сутки и принимать настой внутрь по 2 ст. ложки до 10 раз в сутки. Настой можно использовать и для ингаляций.

«Фарингит и ларингит снижают слух»

Боль в горле может сигнализировать и о том, что началось воспаление стенок глотки и гортани, считают инфекционисты. Воспаление глотки называется фарингитом, а гортани — ларингитом. Болезни эти — следствие запоздалого лечения гриппа. Они нередко сочетаются как между собой, так и с ангиной. Основные симптомы — боль при глотании, щекотание и сухость в горле, а также постоянное желание откашливаться. Если воспаление серьезное — может появиться охриплость голоса, а иногда и полная его потеря. При распространении воспаления на евстахиевы трубы, связывающие глотку с полостью уха, снижается слух и могут возникать боли в ухе.

При выраженном воспалении может развиться отек шеи, значительно увеличатся шейные лимфоузлы. Температура обычно повышается не сильно и ознобы бывают редко, а это говорит о том, что в организме нет выраженной общей интоксикации. При выраженном ларингите может возникнуть сильный отек слизистой гортани и будет затруднено дыхание. Лечение фарингита — такое же, как при ангине, противовирусными препаратами. Плюс полоскания (в том числе 10%-ным раствором соли), ингаляции, обильное питье для выведения микробных токсинов.

А вот у детей, у кого дыхательные пути гораздо тоньше, чем у взрослых, при ларингите может возникнуть острое нарушение проходимости гортани, требующее срочных мер, вплоть до хирургической операции.

Надо также знать, предупреждает эксперт, что боли в горле, сухость, першение, осиплость голоса и другие признаки воспалительных заболеваний гортани и глотки могут быть и при опухолях, в том числе злокачественных. Поэтому не надо увлекаться самолечением. Если явления фарингита, ларингита не проходят, несмотря на форсированное лечение, обязательно надо идти к врачу. Обследование в большинстве случаев достаточно простое: уже при осмотре специальным зеркалом врач сможет сделать заключение. Пренебрегать осмотром ЛОР-врача ни в коем случае нельзя.

Вспомогательные средства. Сбор: взять по 4 ст.л. репешка аптечного, мальвы лесной, а также 100 г ягод смородины черной и 100 г меда. Травы заварить, настоять, процедить. Настой смещать с ягодами и медом и настоять 7 дней в темном месте. Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день. Делать ингаляции. Полоскать горло до 6 раз в день.

Другой сбор: взять по 4 ст.л эвкалипта, мать-и-мачехи, шалфея лекарственного. 3 ст.л. сбора залить литром кипятка. Настоять. Принимать по 2 ст.л. отвара 6 раз в день и между приемами этим настоем полоскать горло. Перед сном сделать ингаляции. При сухости и першении в горле для ингаляции добавить 1 ст.л. подсолнечного масла. После ингаляции в течение часа не выходить на улицу.

Но при нарушении проходимости дыхательных путей, связанном с ларингитом, лечиться самостоятельно опасно: надо обязательно вызвать врача «скорой».

А теперь — внимание! Главное отличие гриппа от простуды: сразу после заражения — высокая (до 40 градусов) температура, нестерпимая головная боль, выраженная слабость, сильный кашель, острая боль в горле и грудной клетке. При простуде признаки нарастают постепенно, спустя несколько дней или даже неделю: сначала — насморк и легкое першение в горле, после, по вечерам, немного повышенная температура. При гриппе специалисты не советуют заболевшим снижать температуру тела, если она не выше 38 градусов. Объясняют это тем, что, снижая температуру, человек подавляет активность защитных сил своего организма.

К сожалению, зараженные вирусом гриппа часто считают болезнь неопасной и пытаются лечиться сами. Делать так категорически нельзя: статистика говорит о том, что из-за несерьезного отношения к ОРВИ и гриппу в мире ежегодно умирает до 500 тысяч человек.

Александра ЗИНОВЬЕВА.