Охотники за женскими деньгами стали маскироваться под политиков

У альфонсов появилось новое ноу-хау: если раньше они в основном давили на женскую жалость, то теперь — на патриотический долг. Благодаря ТВ и Интернету политика сегодня присутствует практически в каждом доме, а альфонсы — люди чуткие, тонко чувствующие пафос момента и учитывающие его при навешивании лапши. В сетевом сленге даже возникло выражение — политальфонс.

«Подайте бывшему депутату Государственной думы!»

Базовые приемы альфонсов стары как мир, а политический флер они привлекают в переломные моменты истории, когда судьбы отечества тревожат каждую вдовушку.

42-летняя Мила познакомилась с 48-летним Андреем на популярном сайте знакомств. О себе он сообщил, что разведен, в прошлом военный переводчик, офицер, сейчас живет между Москвой и Питером. В Питере у него квартира, пожилая мама и друзья детства, а в Москве работа. Андрей много писал о русской истории, культуре, о судьбах Родины и казался романтическим интеллектуалом. После третьего свидания в кино-ресторанах стало понятно, что пришло время для более тесного сближения. Смущаясь, кавалер поведал, что, поскольку его основной дом в Питере, а в Москве он фактически «гастарбайтер», то на жилье решил не разоряться — купил скромную «однушечку» в Бирюлеве. Туда, мол, такую роскошную женщину, как Мила, и позвать неловко.

— Я склонна была ему верить, — признается Мила. — В общем, на четвертое свидание пригласила его к себе.

Через пару месяцев Андрей переехал к Миле. Он ежедневно уходил на работу и раз в месяц приносил зарплату — невеликую, но все сходилось с тем, что он о себе рассказал.

— Я проверила: он действительно числился в должности начальника отдела в небольшом ООО. Звонила туда — к телефону его подзывали…

Через месяц совместного проживания Андрей признался любимой, что ему как российскому офицеру в отставке не дает покоя плачевное состояние Родины. Но он видит пути ее спасения, поэтому создал собственную партию. Но пока не пройдена регистрация и нет финансирования, она фактически в подполье, и члены партии содержат ее сами. Чуть позже Андрей попросил у Милы разрешения провести партсобрание дома. Мол, помещение, которое они арендовали, запеленговали конкуренты.

— Вечером в моей квартире собрались солидные мужчины, по виду настоящие интеллигенты. Я накрыла им в гостиной чай и ушла в свою комнату. Оттуда слышала, как они спорят о программе своей партии… Сплошь умные слова, никакой водки, дурацких шуток, только накурили…

Разливая чай, хозяйка невольно подслушала, что многие из них уже продали свои авто и даже дачные участки ради общего дела.

— Они говорили про организацию ячеек и работу с населением на местах, привлечение сторонников в регионах, подготовку учредительного съезда — все это требовало вложений. Мой Андрей отговаривал одного из соратников от продажи дачи — мол, как же дети без свежего воздуха?! А тот ответил, что «лучше сейчас немного потерпеть, а потом все окупится сторицей». Насколько я поняла, они ждали большой грант из-за рубежа.

Через три месяца, по словам Милы, Андрей вдруг стал сам не свой, ходил подавленный, не ел, не пил, но на расспросы ничего не отвечал.

— Неделю молчал, — вспоминает Мила. — Потом нехотя признался, что машину пришлось продать.

Андрей пояснил, что «заграничный транш запаздывает, а внести оплату за регистрацию партии нужно сейчас, или придется ждать еще год».

— Он прямо рвал на себе волосы от отчаяния! Говорил, что соратники продали последнее, а дело застопорилось из-за такой мелочи, но взять ее негде! Тем более обидно, что через неделю зарубежные партнеры все переведут. Сетовал, что уже, оказывается, заложил банку свою «однушку» в Бирюлеве, и больше кредит ему не дадут…

Мила спросила, какой суммы не хватает? Цена вопроса оказалась не такой уж заоблачной — полмиллиона рублей. По словам Андрея, «будь у них эти несчастные полмиллиона, до полной суммы они точно наскребут! А там и транш подоспеет».

— И я сама предложила взять кредит на свое имя, — вздыхает Мила. — Зарплата у меня стабильная, сумма вполне подъемная. Тем более Андрей сказал, что кредит мы погасим досрочно, как только «придет транш». Когда я получила в банке наличные и отдала их Андрею, он чуть не плакал от благодарности, целовал мне руки и говорил, что я спасла его партию.

А еще через неделю патриот уехал на учредительный съезд своей будущей партии и больше не вернулся. Следом из Сети исчез сайт маленького ООО, где Андрей трудился, а его рабочий телефон перестал отвечать.

— Было, конечно, смертельно обидно, — резюмирует Мила. — Теперь ради «свободы и демократии Родины», лапшой о которых меня успешно увешал проходимец, целый год мне придется ежемесячно отдавать из своей зарплаты около 45 тыс. руб. на погашение кредита. Особенно гадко, что ради этой суммы и был изначально задуман весь этот спектакль — с любовью, партией и соратниками.

«Гигант мысли и отец русской демократии»

Историю этой «революционерки» нам поведала ее младшая сестра, попросив изменить имя — благо сегодня женщина наконец успокоилась.

Светин интерес к оппозиции начался с юношеского увлечения книгами Эдуарда Лимонова. А когда харизматичный писатель начал звать на борьбу, она не раздумывая ринулась на баррикады. Но время шло, а власть не менялась. К тому же Свете стало не до митингов: ее дочке пришла пора поступать в институт. Охлаждение к политике продолжалось до той поры, пока вместе с дочкиными друзьями в их доме не появился Сергей. Он был немного старше остальных, и слово за слово у них со Светланой завязалось общение.

— Сергей этот сообщил Свете, что тоже является поклонником Лимонова, еще со старших классов школы, — рассказала сестра женщины. — Светлана радовалась, что нашла единомышленника, пусть и сильно моложе себя. К тому же на личной жизни сестра давно поставила крест и искала партнера для души, для общения по интересам.

Сергей сначала появлялся как друг дочери, потом стал приходить прямо к Светлане. И все чаще говорил о том, что в России нужно создать новое политическое движение. Даже показывал списки своих контактов в соцсетях, рассказывая, кто может вступить в их партию.

Первый раз Светлана дала ему деньги на издание партийной газеты. Денег на «борьбу» она не жалела, ей нравилось быть причастной к великому делу. Сергей вел активную работу: вскоре показал спонсорше приветственное слово для будущих партийцев и читателей газеты от самого Лимонова. Но вскоре «революционер» горестно сообщил, что «весь тираж будущей новой «Лимонки» в ночи выкрали из типографии». И пообещал не сдаваться.

— Потом деньги понадобились на аренду офиса, — вспоминает сестра спонсорши революции. — Но арендодатель оказался жуликом: оплату взял вперед, помещение не предоставил и деньги не вернул. Затем задержали двух членов партии — Свете пришлось нанимать им адвокатов…

По словам ее сестры, вытягивание у Светланы денег длилось больше года. Женщина никого не слушала — ни сестру, ни друзей. В ситуацию пыталась вмешаться даже дочь, которая этого Сергея и привела. Она рассказала матери, что Сергей совсем не тот, за кого себя выдает, — просто неудавшийся журналист, пишущий рекламные статьи в разные издания.

Под давлением дочери, угрожавшей ему полицией, Сергей слился и оставил Светлану в покое. Она долго еще безуспешно названивала ему, пока не смирилась с потерей.

«Заграница нам поможет!»

33-летняя менеджер Галя познакомилась с Клаусом в виртуальном кружке любителей немецкого языка — он предлагал частные уроки от носителя языка по Скайпу за умеренную плату. Через пару уроков незамужняя ученица полностью попала под обаяние 43-летнего учителя.

— Клаус рассказал, что по образованию политолог, живет в Мюнхене, три года назад развелся, потому что «заболел Россией», — делится Галя. — Сказал, что у него мечта — работать в нашей стране и приносить ей благо.

Через 10 сетевых уроков, которые Галя исправно оплачивала, она уже была в курсе, что у Клауса есть русские корни и план по спасению России от провокаций Запада. Только денег на поездку в страну своей мечты Клаусу не хватало, все уходило на алименты бывшей жене. Добрая Галя пригласила учителя немецкого к себе и даже одолжила денег на самолет.

— Подруги предсказывали, что он исчезнет в тот же день, как я переведу ему деньги на билет, — признается Галя. — Но Клаус прибыл, как и обещал. Оказался импозантным мужчиной с хорошими манерами. Он провел у меня неделю, я показала ему Москву и помогла написать письма в несколько российских СМИ, которым он предлагал свои услуги как политобозреватель.

По признанию Гали, Клаус очень понравился ей как мужчина. Она даже закрыла глаза на то, что он временно на мели, зная, что разводы в Европе обходятся дорого.

— Клаус показывал мне своих коллег из США и Франции, которые уже успешно пристроились и не вылезают с российского ТВ. Уверял, что западных политологов, готовых публично защищать Россию, раз-два и обчелся и «российские власти отстегивают им гигантские суммы».

На родину немец отбыл с надеждой на скорое трудоустройство в РФ и обещанием Гале «очень скоро продать матушкин дом под Кельном и купить жилье в Москве». С тех пор прошел год.

— Сначала Клаус заболел, а с медстраховкой оказались какие-то проблемы, пришлось выслать ему денег, — перечисляет Галя. — Потом ему не хватало на нотариальное оформление продажи «матушкиного дома», я помогла. Наконец он написал, что один из российских телеканалов предложил ему работу, и он едет ко мне. Попросил перевести ему сумму на завершение дел и пообещал, что как только он начнет получать российскую зарплату, мы заживем… С момента отправки денег я его не не слышала, на мои письма и звонки он не отвечает…

Зарубежными гастролями можно назвать победы россиянина Александра Тверского над умами и сердцами украинских патриоток, известные как «Приключения Шурика». Судя по ним, борьбу за свободу Украины этот симпатичный юноша открыл на своей страничке в соцсетях, сидя у себя дома. Быстро оброс пылкими украинскими подписчицами, и для каждой у него нашлось доброе слово. Теперь они предупреждают других: «Обещает свалить «кровавый режим», мороча головы девушкам, имитируя влюбленности и выпрашивая деньги.

Украинская патриотка Ольга Миколюк даже открыла для «свободолюбивого блогера» карту в украинском банке, номер которой украшал его призывы, пока девушка его не раскусила. Ольга открыла серию разоблачительных постов и сообщила общественности, что за время своих «украинских гастролей» (на период которых она же его и приютила) «оппозиционер» только на одну из своих карт насшибал примерно 54 000 гривен. И все со слабого пола. Шурик тут же публично заявил, что все это поклеп и «месть отвергнутой любовницы».

— Мужчина, если он не ваш муж, отец или сын, не должен впутывать в свои проблемы женщину, — резюмирует психолог Алина Колесова. — Если помнить эту истину, можно избежать разочарований. Женщину должна насторожить просьба о деньгах в любом виде (наличные в долг, кредит на ваше имя, залог вашего имущества и т.п.) от любого мужчины.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.