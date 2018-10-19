О знакомстве с беглым олигархом Тельманом Исмаиловым нам рассказала бывшая сноха экс-начальника московской милиции

У Екатерины Прониной от старой жизни остались разве что фамилия и дочь от брака с младшим сыном экс-главы ГУВД Москвы Александром Прониным. Впрочем, с дочерью, которую бывший муж увез на Кипр, Екатерина, безрезультатно оббивая пороги судов, не виделась уже два года.

— Расскажу, что видела и слышала. Сегодня мне уже терять нечего, — начала Екатерина, интеллигентная женщина с тихим голосом.

По ее словам, с бизнесменом она впервые встретилась в день официального знакомства с будущими родственниками — на Рублевке.

— В мае 2002 года я только начала встречаться с Александром Прониным. Мне тогда было 17 лет, и это был мой первый молодой человек, с которым мне разрешили гулять родители, — вводит в курс дела Екатерина.

Уже через месяц конфетно-букетных отношений Александр Пронин предложил юной Кате одно из свиданий провести на даче у родителей.

— Как-то Александр мне говорит: мол, родители переселились в новый дом на Рублевке, поехали знакомиться. Тогда Владимир Васильевич (Пронин. — ред.) только-только вступил в должность главы ГУВД. Мы поехали.

Кроме четы Прониных в загородной резиденции с одним из своих родственников был предприниматель Исмаилов.

— Ему меня представили как невесту, будущую жену сына, хотя о свадьбе тогда речи не шло. Тельман Марданович похвалил моего будущего мужа за правильный выбор: мол, молодая, еще сможет воспитать под себя. В целом же он произвел на меня самое лучшее впечатление: очень милый, общительный, жизнерадостный, любезный. Я, если честно, не в курсе, что он там натворил, в другой среде его не видела, — говорит собеседница.

По ее словам, Исмаилов в тот летний день остался на семейный ужин в дачной беседке. В обществе бизнесмена вечер прошел легко и непринужденно.

— В тот вечер разговоры были ни о чем, нейтральные, — вспоминает Екатерина.

По ее словам, чуть позже она поняла, что это было посвящение в семью не только ее, но и предпринимателя.

Подарки олигарха

Вторая встреча с миллиардером прошла в более торжественной обстановке и оказалась самой запоминающейся.

— 1 сентября 2002 года мне исполнялось 18 лет. Мой будущий муж Саша запланировал, что у нас в этот день также будет помолвка. Он действительно при всех делал мне предложение, дарил кольцо, — вспоминает Екатерина.

Столь торжественные события было решено отмечать уже не узким семейным кругом, а на полную катушку. К слову, родители Екатерины, также не бедные люди, предложили дочери выбрать ресторан. Но, как выяснилось, о месте проведения банкета уже давно позаботились.

— Когда я стала выбирать ресторан, Саша меня остановил со словами, что мы будем отмечать помолвку только в «Праге» на Арбате. Он сказал, что Тельман все сделает красиво. От нас только требовалось поехать и выбрать зал, — рассказывает Екатерина.

Даже такая на первый взгляд мелочь, как выбор зала, превратилась, по ее словам, в мини-банкет. Молодых людей на пороге известного на всю столицу ресторана встречал специально выделенный менеджер.

— В одном из залов уже был накрыт стол, хотя мы просто выбирали зал, — удивляется женщина. — В день моего совершеннолетия и помолвки там был организован праздник, который превзошел все ожидания.

В одном из шикарных залов ресторана в назначенный час собрались гости: близкие, друзья, однокурсники именинницы и родственники будущего жениха Александра Пронина. Всего около 35 человек.

— Организация праздника была на высочайшем уровне. Сначала фуршет с закусками, затем сам банкет. Гостям весь вечер пела группа «Лазурный берег», которую также раскручивал Исмаилов, и, конечно же, Авраам Руссо. Тогда он пробыл на сцене около часа, — говорит Екатерина.

В разгар семейного торжества на огонек пожаловал и владелец ресторана. Музыка неожиданно смолкла, и зал, по словам Екатерины, заполнили два десятка вооруженных людей. Среди них был и сам Исмаилов. Он уверенно направился к столу, за которым сидела будущая сноха генерала Пронина.

— Подошел и говорит: «Я хочу поздравить именинницу с праздником» — и при всех открывает коробку. Я не знаю, как это описать… это было что-то невероятное. При том, что у меня были безбедное детство и юность, я носила разные украшения, но такого я просто не ожидала увидеть, — описывает Екатерина пару серег, которые ей преподнес олигарх. — Это были два куска белого золота в виде солнца и лучей, усыпанные бриллиантами. Я серьги, в основном из-за их веса, даже не носила. Один раз надела — потом уши болели.

Но на этом презенты не закончились. Кроме ювелирки Исмаилов преподнес 18-летней девушке эксклюзивную пятилитровую бутылку шампанского «Екатерина Великая».

— Бутылка под стать серьгам — в дорогой бархатной коробке, в позолоте… Тельман, как сейчас помню, сказал: «А это я вам дарю в честь помолвки. Откроешь бутылку, когда родишь сына». Эта бутылка осталась в квартире Прониных. Я ее так и не открыла, — рассказывает женщина.

По ее словам, щедрость миллиардера ее тогда даже смутила:

— Если честно, я не знала, как реагировать, у меня был шок. Дело в том, что мое воспитание не позволяло мне принимать такие дорогие подарки от человека, которого видела второй раз в жизни. Я же не знала, какие у кого отношения. И я просто машинально стала смотреть на Владимира Васильевича. На что он махнул рукой: мол, бери-бери, все нормально. Ну, если будущий свекор сказал, значит, надо брать, — рассказывает Екатерина Пронина.

Свадьбу молодые люди в 2003 году сыграли уже в банкетном зале «Наполеон», что на Ленинском проспекте. По словам Екатерины, банкетный зал только-только открылся и не уступал ресторану «Прага». Кстати, место принадлежало родственникам олигарха. На этом семейном торжестве гостей развлекали уже хорошо знакомый Авраам Руссо, Жасмин, Александр Серов, «Экс-ББ» и «Премьер-министр».

Какой подарок был преподнесен на свадьбу, Екатерина не помнит: просто их было слишком много.

Закат карьеры

С тех пор в новой семье Екатерина довольно часто слышала фамилию Исмаилова. А пересекалась с ним в основном на праздниках:

— Сколько мы жили в браке, Тельман Марданович частенько бывал на праздниках, и все знали, что от него будут подарки: машины, лошади, украшения…

Если в среднестатистической семье главный праздник — день рождения или Новый год, то у Прониных главным днем в году был День милиции. Этот праздник всегда отмечался на широкую ногу. После традиционного праздничного концерта, по словам Кати, вечер часто было принято заканчивать в любимой «Праге», где дорогих гостей к их прибытию уже ждал накрытый стол. И этот день также не обходился без подарков. Отношение к подношениям, среди которых часто оказывались дорогие часы, золото-бриллианты и даже автомобили, было крайне простым.

— Все это было нормой, — вспоминает Екатерина.

Любопытно, что самого Исмаилова поздравлять с праздниками в новой семье было не принято, и ответные подарки ему не дарились. По крайней мере, ни одного такого случая Катя припомнить не смогла.

Екатерина обратила внимание, что в новой семье с олигархом чаще всего общался старший сын генерала — Валерий Пронин. По словам собеседницы, на семейных советах, которые по обыкновению проходили на кухне, часто звучали такие словосочетания, как «Черкизовский рынок», «миграционная служба». Неоднократно молодая невестка слышала и имя брата бизнесмена — Вагифа Исмаилова. Это сейчас Вагиф находится в розыске по обвинению в заказном убийстве, а тогда он работал в Главном управлении уголовного розыска МВД. Сложности в продвижении бывшего офицера заключались в том, что тот, как бы ни старался его всемогущий брат, не отличался сообразительностью.

Дружба с предпринимателем, по словам собеседницы, особенно тесной была в первые пять лет. Перед карьерным закатом Пронина общение постепенно сошло на нет.

— В 2009 году я практически не видела Тельмана. На его место приходили другие, более шустрые, — говорит Екатерина.

Многие вещи, признается женщина, которым в прошлой жизни она не придавала значения, только сейчас становятся очевидными и понятными. Например, вспоминает Екатерина, новость о покушении на Авраама Руссо, который был у нее на помолвке и свадьбе, стала для нее громом среди ясного неба. Тогда взволнованная Катя и старшая невестка Лариса бурно обсуждали ЧП, как им казалось, вселенского масштаба.

— Ну как же так, такая знаменитость — и покушение! Для нас с Ларисой это было шоком. Послушав наши причитания, свекор только сказал: не лезьте, это вас не касается… Отношение к такому громкому событию у него как у начальника московской милиции было более чем прохладным. По крайней мере, мне тогда так показалось. И сегодня я понимаю, что мои ощущения меня не подвели.

Зарплата белая, дела черные

Тельман Исмаилов в бегах уже два года (его обвиняют в организации убийства двух бизнесменов). О прошлом беглого магната нам рассказал один из его ближайших соратников.

— Как это странно ни звучит, Тельман вел бизнес на «Черкизоне» вполне легально: сдавал торговые точки в аренду. У него была «белая» зарплата — под 30 млн рублей в месяц. И это, напомню, в 90-е годы. Вся его семья была устроена на рынке: кто бухгалтером, кто помощником, с такими же астрономическими окладами. Замечу, зарплаты были «белыми», все налоги платились.

— А чем вы тогда можете объяснить полицейские спецоперации?

— В первый раз полицейские нагрянули на рынок в 2005 году — в рамках уголовного дела по мебельной компании «Три кита». Искали контрабанду, однако не нашли.

— Почему тогда столь успешный бизнес потерпел крах?

— Проблема в статусе земли: она изначально была предназначена для жилищной застройки, а Тельман взял ее в аренду.

Мэрия присылала предупреждения о сносе с 2006 года.

— Чем занялся Исмаилов после сноса рынка?

— У него были интересы в другом бизнесе, он талантливый управленец.

— Семья последовала за Исмаиловым, когда он ударился в бега? Где он в настоящее время?

— Вроде бы в Черногории… Жена у Тельмана — умная женщина. Многочисленные толпы гостей в его доме всегда принимала с пониманием и терпением. Насколько знаю, Тельман забрал с собой самого любимого внука от старшего сына Алекпера — 13-летнего подростка, тоже Тельмана. Он воспитывал мальчишку с пеленок.

Дарья ФЕДОТОВА,

Екатерина СВЕШНИКОВА.