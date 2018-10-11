Ион Чебан считает, что исполнительная власть и часть мунсовета действуют сообща

Ни для кого не секрет, что жизнь столицы и ее жителей напрямую зависит от решений, которые принимаются на заседаниях Муниципального совета.

На прошедшей и в начале текущей недели советники, чья работа щедро оплачивается из наших с вами налогов, также собирались в здании Примэрии. Вот только все ли советники работают на благо горожан, или кто-то пытается решать свои личные вопросы?

Нарушения в Мунсовете

Согласно законодательству, на каждое заседание МСК может быть вынесено не более 100 вопросов. Повестка дня заседания от 4 октября состояла из 244 проектов, большинство из которых не были опубликованы на сайте, что также является нарушением. Кроме того, социальные проекты оказались в конце повестки дня. Глава фракции Партии социалистов в Муниципальном совете Ион Чебан сказал на брифинге до начала заседания мунсовета: «Все те проекты, которые не опубликованы на сайте, не должны быть в повестке дня. Также в повестке дня более 100 земельных проектов. Фракция ПСРМ полтора года настаивает на том, чтобы земельные проекты обсуждались и рассматривались на аукционах, но примэрия и мунсовет продолжают настаивать на внесении в повестку дня и голосовании за такие проекты. Социальные проекты по семьям с тремя детьми, врачам, педагогам находятся в конце повестки дня. Исполнительная власть и часть мунсовета действуют сообща».

Социалисты потребовали перерыв, но повестка дня была проголосована либералами и остальными фракциями в отсутствии социалистов, которые находились на совещании фракции.

Забота о малоимущих

Муниципальный совет проголосовал в минувший четверг за социальные проекты фракции Партии социалистов, среди которых проект о выделении финансовой помощи малоимущим семьям, проект о создании услуг по поддержке семей с детьми, проект по личным ассистентам и проект по расширению социальных услуг. Для осуществления социальных проектов, предложенных социалистами, необходимо 13 млн леев. Во время голосования либералы воздержались. Также в повестку дня внесены проекты социалистов по поддержке людей с ограниченными возможностями и ряд других социальных проектов.

Ущерб на миллиарды леев

На прошлой неделе Муниципальный совет столицы единогласно проголосовал за отмену Решения мунсовета Кишинева от 4 октября 2014 года об организации платных парковок. Напомним: были выявлены нарушения в процессе проведения тендера и заключения договора с экономическим агентом о строительстве и управлении платными парковками в Кишиневе, что послужило основанием для возбуждения уголовных дел против бывшего генпримара Дорина Киртоакэ, бывшего начальника Главного управления транспорта и связи Игоря Гамрецкого и вице-примара Нистора Грозаву.

В ходе обсуждения проекта решения советники-социалисты отметили, что Киртоакэ и Гамрецкий нанесли бюджету города ущерб на миллиарды леев.

Усилия ПСРМ для всех граждан

Более 1000 страниц нормативной документации и другой важной информации, касающейся жизни столицы, уже переведено на русский язык усилиями и ресурсами ПСРМ. Сайт Примэрии Кишинева уже начинают наполнять этой информацией.

Об этом написал в социальных сетях муниципальный советник от фракции ПСРМ Гайк Вартанян.

«Так что если представители всех партий, которые были у власти, будут заикаться во время предвыборной кампании о том, что они выступают за объединение общества, за равные возможности и уважение ко всем гражданам, – тогда пусть скажут, сколько госучреждений имеют версии сайтов на русском языке, языке межнационального общения. Практически ни одного, а те, что есть, обновляются очень редко», – подытожил советник-социалист.

Помощь пострадавшим

В понедельник, 8 октября, перед началом заседания Муниципального совета Кишинева советник фракции ПСРМ Александр Одинцов предложил провести заседание с единственным вопросом – о необходимых мерах, связанных со взрывом в жилом доме на Рышкановке, в том числе оказании помощи пострадавшим.

Фракция Партии социалистов в Муниципальном совете также потребовала от специализированных служб провести проверку в многоэтажных домах муниципия на наличие газовых баллонов. Согласно закону, установка газовых баллонов в зданиях запрещена, для этих целей должно быть отдельное помещение на определенном расстоянии от входа в здание.

Муниципальный совет Кишинева проголосовал за выделение 10 млн леев на приобретение квартир, которые будут предоставлены во временное пользование тем, кто лишился жилья во время взрыва на Московском проспекте. После завершения ремонта поврежденных квартир жильцы вернутся в собственное жилье. Купленные на бюджетные средства квартиры будут оставаться в собственности муниципия.

Также примэрия предложила увеличить резервный фонд на 13 млн леев и выделить деньги на ликвидацию последствий взрыва.

Ольга Виеру