Очередное пленарное заседание парламента на прошедшей неделе вновь сопровождалось скандалами

Нешуточные междоусобные баталии уже стали перманентными из-за упорного нежелания депутатского большинства прислушаться к голосу оппозиции.

Фракция Партии социалистов даже пошла на крайние меры и покинула пленарное заседание парламента 4 октября в знак протеста против игнорирования генпрокурором, руководителями Национального банка (НБМ), Национального центра по борьбе с коррупцией (НАЦ) и антикоррупционной прокуратуры парламентских слушаний по расследованию «кражи века».

«Театр», срежиссированный генпрокурором

Социалисты потребовали наказать государственных функционеров в соответствии с национальным законодательством за несоблюдение решений парламента. Депутат ПСРМ Влад Батрынча обратил внимание на то, что уже традиционно парламентское большинство отклоняет все предложения депутатов о проведении слушаний, представляющих национальный интерес, в том числе связанных с беспредельной приватизацией Air Moldova.

«Но кульминацией стало игнорирование проведения запланированных парламентских слушаний генпрокурором, руководителями Нацбанка, Центра по борьбе с коррупцией и антикоррупционной прокуратуры по вопросу расследования кражи миллиарда из банковской системы и его возврата», – сказал Влад Батрынча, который назвал эту ситуацию «театром», срежиссированным генпрокурором, шефом НАЦ и спикером парламента.

Социалист отметил, что парламент является высшим представительным органом в стране, свой мандат депутаты получают от имени народа, и любой государственный чиновник должен подчиниться решению парламента. Поэтому и генпрокурор, и глава НАЦ обязаны быть здесь, так как это их конституционная обязанность – отчитаться по проблеме национального значения.

Как спасти систему образования от трагедии

Фракция ПСРМ поддержала на заседании парламента инициативу о проведении слушаний министра образования, культуры и исследований Моники Бабук по ситуации, сложившейся в данной области. В частности, депутат ПСРМ Влад Батрынча отметил, что сегодня в системе образования работают всего лишь 2 тысячи педагогов – это антирекорд за 27 лет независимости республики. Ситуация весьма тревожная, подчеркнул депутат, добавив, что средний возраст преподавателей в нашей стране составляет 57 лет.

«Университеты страны остро ощущают отсутствие молодых людей, готовых к работе в системе образования. Наше государство не предоставляет молодым специалистам мотиваций, которые могли бы привлечь их к системе образования. И это проблема тех политиков, которые составляли в парламенте большинство на протяжении последних лет. Поэтому призываю обсудить, что мы можем сделать и что можем предложить, чтобы спасти образовательную систему в этой драматической и трагической ситуации», – сказал он.

Однако, несмотря на приведенные аргументы, парламентское большинство инициативу не поддержало.

Зачем посольству США стадион?

Фракция ПСРМ потребовала исключить из повестки пленарного заседания парламента 4 октября повторное рассмотрение законопроекта о передаче участка, на котором располагался бывший Республиканский стадион, посольству США для строительства на нем нового здания дипмиссии.

Как отметил депутат ПСРМ Григорий Новак, в момент голосования за данный проект были нарушены многочисленные законодательные нормы. Кроме того, по этому важному для граждан Молдовы вопросу не проводились публичные консультации, что недопустимо, добавил депутат.

«Слишком много знаков вопроса, почему такой большой участок для посольства. После консультаций правительство должно было бы определить другой участок, с которым были бы согласны и граждане, потому что, если нужна земля, ее могут найти и в другом месте. А этот участок предназначен для спорта, и там должен быть построен стадион», – сказал социалист.

Несмотря на приведенные доводы, парламентское большинство не поддержало инициативу. Напомним, законопроект вернулся в парламент после того, как президент Игорь Додон, как и обещал, не промульгировал его.

Угроза Днестру

Депутаты-социалисты потребовали заслушать в парламенте министра сельского хозяйства и окружающей среды и министра иностранных дел по вопросу планируемого строительства гидроцентралей на Днестре. Депутат ПСРМ Раду Мудряк обратил внимание на то, что фракция Партии социалистов неоднократно требовала обсудить этот вопрос на заседаниях парламента.

«Я ожидал, что этот вопрос будет обсуждаться на заседании межправительственных комиссий, которое прошло 2 недели назад, но, согласно повестке дня, которую я изучил, этот вопрос даже не был предложен для обсуждения», – сказал Раду Мудряк. Впрочем, и эту инициативу парламентское большинство не поддержало.

Украденные деньги

Немало вопросов возникает в связи с тем, что новый скандал, связанный с приватизацией государственного предприятия Air Moldova, также был проигнорирован парламентским большинством. С предложением включить этот вопрос в повестку дня парламента выступил на пленарном заседании 4 октября депутат ПСРМ Владимир Цуркан. Он отметил, что у ПСРМ по этому поводу принципиальная позиция.

«Мы видим, что это не просто процесс приватизации, это продажа государственной собственности по мизерной цене в 50 млн леев – странной, сомнительной компании, которая была основана в августе этого года, и основными учредителями являются двое граждан из РM. Более того, фирма с уставным капиталом 500 тыс. леев взяла на себя обязательство выплатить все долги, которые фактически сформированы перед компанией Avia Invest, управляющей аэропортом. Как сказал недавно бывший директор Национального антикоррупционного центра: придет время, и украденные деньги вернутся в страну», – иронизировал Владимир Цуркан.

Ольга Виеру