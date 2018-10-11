ПСРМ будет бороться за победу и обещает навести порядок в стране

Партия социалистов РМ в минувшие выходные дни провела очередные митинги протеста против 9-летней разрушительной деятельности «проевропейских властей».

Жители Кишинева, Комратского, Чадыр-Лунгского, Кантемирского, Кагульского, Хынчештского, Леовского, Чимишлийского районов выразили возмущение политикой действующей власти, результатом которой стало значительное ухудшение экономической ситуации и благосостояния жителей страны.

Остановим исход граждан

В Комрате на митинге был представлен кандидат по одномандатному округу N 45, заместитель председателя Народного собрания Гагаузии Александр Суходольский.

Выступающие подвергли критике действующие евроунионистские власти, результатом правления которых стал массовый исход граждан из страны.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный сказала, что на этот митинг собрались люди, которым не безразличны судьба своей страны и будущее своего народа. «Мы должны понимать, что мы ответственны за свою семью, за свой дом, за свою страну. Если мы хотим, чтобы наши дети росли со своими семьями, и чтобы они видели свое будущее в Молдове, мы должны приложить все усилия для того, чтобы победить в парламентских выборах 24 февраля 2019 года», – подчеркнула Зинаида Гречаный.

Нам надо сохранить страну

На митинге в Чадыр-Лунге по одномандатному округу N 46, в который входят населенные пункты Чадыр-Лунги и Вулканешт, был выдвинут кандидатом для участия в парламентских выборах Федор Гагауз. В митинге приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты парламента, примары и советники, простые жители населенных пунктов Чадыр-Лунгского и Вулканештского районов.

Председатель Партии социалистов РМ Зинаида Гречаный отметила на митинге, что 24 февраля пройдут парламентские выборы, которые решат судьбу Молдовы – останется ли она на карте мира. ПСРМ идет на эти выборы, чтобы сохранить страну и изменить ситуацию к лучшему.

Зинаида Гречаный напомнила, что на предстоящих выборах каждый избиратель получит два бюллетеня – в одном предстоит выбрать партию, а в другом кандидата в депутаты по своему одномандатному округу. Гречаный отметила, что все претенденты Партии социалистов пойдут под символом ПСРМ, и призвала голосовать за “звездочку” в обоих бюллетенях.

«Нет» разрушению сельского хозяйства

Митинг протеста, организованный Партией социалистов, прошел 6 октября в городе Кагуле. Руководители партии и территориальной организации ПСРМ, примары и советники, а также жители населенных пунктов Кантемирского и Кагульского районов, которые входят в Кантемирский (N 42) и Кагульский (N43) одномандатные округа, активно выссказывались против грабительского правления евроунионистской власти.

Выступающие заявили о поддержке Владимира Цуркана и Евгения Осадченко в качестве кандидатов ПСРМ от Кантемирского(N 42) и Кагульского(N 43) округов и выразили возмущение политикой действующих властей, которая приводит к разрушению сельского хозяйства, закрытию промышленных предприятий и обнищанию населения.

ПСРМ вернет людям надежду

В митинге в Хынчештах приняли участие председатель ПСРМ Зинаида Гречаный, глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча, депутаты парламента, советники и примары, а также жители населенных пунктов Хынчештского, Леовского, Чимишлийского районов, которые входят в Хынчештский одномандатный округ (N38) и округ Сэрата Галбенэ N39.

Участники митинга жестко высказались против деятельности евроунионистских властей, которые не оставили у жителей республики надежды на лучшее будущее и вынуждают покидать страну.

Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный призвала граждан не голосовать за тех, кто был у власти последние 9 лет.

Участники митинга поддержали кандидатуры председателя ТО Хынчешт, депутата парламента Петра Кордуняну — по Хынчештскому (N38) одномандатному округу, и Олеси Брынзэ – по одномандатному округу N 39 Сэрата Галбенэ для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

Продолжить работу на благо граждан

Руководство партии социалистов РМ, депутаты парламента, муниципальные советники, активисты ПСРМ и «Молодой Гвардии», простые жители столицы собрались на минувшей неделе во Дворце культуры железнодорожников в Кишиневе, чтобы высказать свое возмущение деятельностью «проевропейских властей», результатом которой стало разрушение исторического Кишинева.

Участники митинга приняли Декларацию, в которой выразили полную поддержку всенародно избранному Президенту Республики Молдова Игорю Додону, его политическим и социальным инициативам, и поддерживающей его Партии социалистов Республики Молдова.

На митинге была представлена кандидатура депутата Адриана Лебединского для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года в качестве кандидата ПСРМ по одномандатному округу N 29 (Центр, Рышкановка).

«Адриан Лебединский – человек команды, который активно участвует в работе парламентской фракции ПСРМ, он автор нескольких важных инициатив, способствующих решению насущных проблем жителей нашей страны. Уверена, что его работа на благо граждан будет продолжена», – считает председатель ПСРМ Зинаида Гречаный.

Во время своего выступления Адриан Лебединский выразил благодарность руководству и всей партии за оказанное доверие. Он убежден, что только работа в команде принесет ощутимые результаты.

«На протяжении почти четырех лет в парламенте нам удалось разработать и довести до утверждения много инициатив, которые являются важными для жителей республики. Эта работа только начата, важно продолжить ее на благо наших граждан и всей страны», – сказал Адриан Лебединский.

Хватит! В отставку!

Еще один митинг протеста состоялся в столичном секторе Чеканы, на главной аллее этого микрорайона. «Мы пришли сюда, чтобы сказать «Нет» олигархическому режиму, режиму ликвидаторов. Тем, кто издевался над страной, независимостью Молдовы и над народом. Тем, кто грабил банки, предприятия, украл аэропорт, кто выгнал из страны сотни тысяч людей, кто ликвидировал больницы, школы и детские сады. Мы пришли, чтобы сказать им: “Хватит! В отставку!», – заявил депутат ПСРМ Влад Батрынча.

Кандидатом в депутаты по избирательному округу №30 стал муниципальный советник Партии социалистов, вице-председатель фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Петр Бурдужа. Он поблагодарил своих коллег и граждан за оказанную поддержку и доверие.

«Всё, что происходило последние 9 лет, делалось не в интересах простых граждан. Образовались АЕИ-1, 2, 3, но ничего не было сделано для укрепления государственности Молдовы, для улучшения благосостояния граждан. Думаю, что вместе нам удастся сохранить нейтралитет и государственность Молдовы и улучшить материальное состояние каждого», – сказал он.

Бурдужа также подчеркнул, что стараниями социалистов в секторе Чеканы будут реализованы около 60 важных проектов на благо горожан.

Мы живем в захваченном государстве

Депутат Парламента РМ, член Республиканского совета ПСРМ Григорий Новак уже хорошо известен многим кишиневцам, и потому его выдвижение кандидатом по одномандатному округу №31 (Кишинев, сектора Рышкановка, Чеканы) никого не удивило. Символичным было и то, что митинг прошел на Рышкановке, перед разрушенным ДК Профсоюзов – символом уничтожения исторического Кишинева действующими властями.

Глава фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинева Ион Чебан отметил на митинге, что команде социалистов уже много полезных дел удалось сделать. Но многое еще предстоит сделать. Чтобы реализовать все важные для жителей социально-экономические инициативы, ПСРМ должна получить власть как на центральном, так и на местном уровне.

Григорий Новак поблагодарил своих коллег и сторонников за доверие. Он отметил, что для него честь представлять этот округ от имени команды ПСРМ.

«У нас много работы впереди: мы живем в захваченном государстве, в котором парализованы все ветви власти. Но вместе с вами мы остановим эту гидру, которая разрушает нашу страну», – сказал Григорий Новак.

Будем бороться за победу

Социалисты собирают граждан в проблемных местах. Так было и 5 октября, когда на митинг в Кишиневе жители сектора Буюканы собрались перед разрушенным детским садом на перекрестке улиц Костин и Деляну.

«Десятки детских садов были разрушены за эти годы, и ничего не построено», — сказал глава фракции ПСРМ в МСК Ион Чебан, обратив внимание участников митинга на развалины детского сада за спинами манифестантов. Председатель ПСРМ Зинаида Гречаный подчеркнула: «Те, кто был у власти в течение девяти лет, не делали ничего кроме систематического уничтожения нашей страны. Здесь же, на нашем митинге, собрались те, кому небезразлично ее будущее. Поэтому нам нужно держаться вместе. У Партии социалистов на грядущих выборах особая миссия – мы будем бороться за победу, чтобы сформировать парламентское большинство и правительство, которое наведет порядок в нашей стране».

«Это правительство создает условия не для развития, а для того, чтобы люди уезжали из страны. Я рассчитываю на вашу поддержку, с которой у нас будет возможность вернуть Молдову и ее жителей», – сказал Раду Мудряк, выдвинутый собравшимися кандидатом ПСРМ по одномандатному округу N 27 для участия в парламентских выборах 24 февраля 2019 года.

Наталья Киркэ