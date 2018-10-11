Люди доверяют тем, за кого они голосуют

Об этом глава государства заявил в эфире телеканала RTR-Moldova. Игорь Додон отметил, что все правители рано или поздно уходят и невозможно находиться у власти постоянно.

«Я видел разных правителей, которые считали себя вечными. Я помню, как на первом заседании парламента в 2014 году, когда социалисты стали самой крупной фракцией в парламенте, Филат мне крикнул: «2 недели – и твоей фракции не будет». А я ему ответил, что еще неизвестно, чьей фракции не будет. Я и сейчас вижу, что некоторые очень уверены в том, что они будут у власти еще десятки лет, но никто не вечен», – отметил Игорь Додон.

о мнению президента, единственным рецептом для процветания молдавского государства является дружба и с Западом, и с Востоком и, что немаловажно, сохранение нейтральной позиции. «Политики должны сделать первый шаг, потому что люди доверяют тем, за кого они голосуют. В прошлом году в День независимости я выступил с инициативой, что буду выступать и делать все возможное, чтобы Молдова была нейтральной страной, которая проводит взвешенную внешнюю политику», – заявил он.

Глава государства отметил, что за время своего президентства непрерывно работал в направлении сближения со всеми странами и, кроме встреч в РФ и СНГ, неоднократно встречался с европейскими политиками. «Буквально последние месяцы мы предприняли много разных шагов для того, чтобы довести эту позицию президента РМ до наших партнеров. На этой неделе мои коллеги, советники президента по внешней политике, по приднестровской проблематике, были на консультациях в Австрии, Вене. В ноябре у нас пройдут консультации в Берлине. Наша позиция – промолдавская, взвешенная, нейтральная – звучит и в Москве, и в Вене, в Берлине, в Вашингтоне», – подытожил Додон.

А комментируя скандальное решение Парламента РМ, который большинством голосов повторно внес изменения в Трудовой кодекс, согласно которым 9 мая в стране празднуется не только День Победы, но и День Европы, Президент Республики Молдова заявил:

«Сегодня в парламенте произошла очередная провокация со стороны евроунионистов, представляющих парламентское большинство, которые повторно утвердили закон о праздновании Дня Европы совместно с Днём Победы. Это делается целенаправленно в преддверии парламентских выборов.

Я ни в коем случае не подпишу этот закон. Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, чьи отцы, деды и прадеды прошли войну, кто жив благодаря героизму воинов-победителей, 9 Мая навсегда останется Днём Победы. Это святой праздник для каждого из нас. И я абсолютно уверен, что к 9 Мая следующего года у нас будет другой парламент и другое правительство, которые восстановят на дату 9 мая единственный праздник – День Победы».

Ольга Виеру