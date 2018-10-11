Прошедшая неделя была для президента страны весьма насыщенной

Глава государства провел встречу с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова, встретился с делегацией Сената Польской Республики и с президентами торгово-промышленных палат стран СНГ.

А в связи с профессиональным праздником Игорь Додон вручил Почетные грамоты Президента Республики Молдова 200 лучшим педагогам.

Молдова за нейтралитет

На прошедшей неделе Игорь Додон провел традиционную встречу с руководителями дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Молдова. В этот раз общение проходило на берегу Днестра, в резиденции Холеркань.

В ходе двухчасового общения официальные лица обменялись мнениями по самому широкому кругу вопросов, касающихся внутренней и внешней политики Республики Молдова, приднестровского урегулирования, а также региональной и международной безопасности.

В частности, глава государства вновь подчеркнул, что внешняя политика страны должна строиться на сохранении баланса между Западом и Востоком. «Молдова будет строго соблюдать нейтралитет и дружить со всеми странами, исходя из национальных интересов», – подчеркнул Игорь Додон.

Президент страны также заверил дипломатов в том, что неформальные встречи продолжатся, и следующая состоится уже до конца нынешнего года в реконструированном здании Администрации президента.

Воспитание и образование – национальный приоритет

В канун профессионального Дня работников образования Игорь Додон вручил лучшим педагогам из всей страны почетные грамоты Президента Республики Молдова. Торжественная церемония прошла во Дворце Республики. Грамоты были присвоены в знак признания педагогического мастерства, проявленного при продвижении качественного обучения, за творческое мышление в реформировании учебного процесса, а также за вклад в воспитание молодого поколения в духе общечеловеческих ценностей. Глава государства поблагодарил педагогов за самоотдачу, преданность и огромный труд в воспитании детей. Президент также отметил, что качественное воспитание и образование должны стать национальным приоритетом, а благородная профессия учителя заслуживает должного вознаграждения.

Кроме того, по случаю профессионального Дня работников образования Игорь Додон принял решение подписать указ о присвоении государственных наград нескольким преподавателям за особые заслуги в области образования.

Также Игорь Додон пожелал преподавателям крепкого здоровья, успехов, вдохновения и отличных достижений.

Налаживать долгосрочное партнерство

В минувшую пятницу Игорь Додон провел встречу с президентами торгово-промышленных палат стран СНГ, находящимися в Молдове по случаю 100-летней годовщины ТПП Республики Молдова.

Глава государства приветствовал делегации Российской Федерации, Беларуси, Киргизии, Армении и Узбекистана в Молдове. Игорь Додон подчеркнул важность налаживания долгосрочного партнерства, которое будет способствовать развитию торгово-экономических отношений между нашими странами.

Президент страны также проинформировал участников встречи о заинтересованности Молдовы в сотрудничестве как с восточными, так и с западными партнерами. Игорь Додон подчеркнул, что хорошие отношения уже установлены на президентском уровне со странами СНГ, отметив свое недавнее участие в саммите СНГ в Душанбе.

В то же время глава государства рассказал о результатах состоявшегося в Кишиневе Молдо-российского экономического форума, по итогам которого были подписаны меморандумы о сотрудничестве с инвесторами из Российской Федерации на общую сумму в 250 млн долларов.

Кроме этого Игорь Додон обратил внимание и на наличие огромного потенциала для сотрудничества в областях, связанных с деятельностью ТПП наших стран, потенциала, который необходимо развивать в полной мере.

В заключение встречи Президент Молдовы пожелал участникам встречи успехов, заверив их в поддержке в реализации проектов, представляющих взаимный интерес.

Баланс между Востоком и Западом

В тот же день президент страны принял делегацию Сената Польской Республики во главе с маршалом (председателем) Станиславом Карчевским, который находился в Республике Молдова с официальным визитом. Во время встречи глава государства отметил динамично развивающиеся торгово-экономические отношения между нашими сторонами. В частности, Игорь Додон подчеркнул, что Польша стабильно находится в первой десятке крупнейших торговых партнеров Республики Молдова. Президент уточнил, что экспорт молдавских товаров в эту страну в 2017 году вырос на 40% по сравнению с 2016 годом, а объем импорта за этот же период увеличился на 25%.

Игорь Додон также высоко оценил деятельность польской общины, которая всегда играла важную роль в социальной, экономической и культурной жизни Молдовы.

Обсуждая внутреннюю и внешнюю политики Республики Молдова, глава государства разъяснил польским гостям позицию Администрации президента, которая основывается на двух фундаментальных принципах. «Первый – соблюдение нейтрального статуса Молдовы с отказом от участия в военных блоках и от иностранного военного присутствия. Второй принцип – достижение баланса во внешней политике между Востоком и Западом», – отметил Игорь Додон.

Кроме того, президент страны особо подчеркнул, что Республика Молдова стремится сохранить взаимовыгодные партнерские отношения со всеми странами, исходя из национальных интересов.

Преемственность в правоохранительных органах

На своей странице в соцсети глава государства рассказал об участии в торжественном собрании ветеранов уголовного розыска в связи со столетней годовщиной создания этой структуры в составе МВД. Игорь Додон поздравил офицеров с профессиональным праздником, поблагодарил их за добросовестный и нелегкий труд, за преданность работе и Родине.

«Отметил, что бесценный опыт ветеранов уголовного розыска помогает и сегодня поддерживать преемственность в правоохранительных органах. В то же время призвал офицеров помочь молодым кадрам, которые нуждаются в «опеке» со стороны профессионалов. Был рад сообщить правоохранителям о том, что их коллеги из Российской Федерации отправили в Молдову ценные подарки в виде памятных медалей к 100-летию Службы уголовного розыска. Кроме того, я принял решение вручить государственные награды Республики Молдова ветеранам органов правопорядка», – написал Игорь Додон.

Усилия по популяризации спорта

Как известно, Игорь Додон активно занимается сам спортом и поддерживает спортсменов. В пятницу глава государства принял участие в открытии второго Международного турнира по водному поло «Кубок президента», который проходил под эгидой главы государства в кишиневской Спортивной специализированной школе водного поло № 4 им. Георгия Осипова. В соревнованиях приняли участие сборные пяти стран: Беларуси, Казахстана, Румынии, Украины и Молдовы.

Игорь Додон приветствовал спортсменов и пожелал им успехов в соревновании. Президент также напомнил, что развитие физической культуры и спорта в стране является одним из его приоритетов. В то же время глава государства выразил уверенность в том, что турнир «Кубок президента» станет прекрасной традицией в молдавском спорте. Помимо этого, Игорь Додон отметил, что поддерживает и поощряет организацию подобных мероприятий. «В качестве президента буду прилагать все усилия для популяризации спорта, в связи с чем напоминаю, что в настоящее время реализуется общереспубликанская кампания по строительству примерно 300 спортивных комплексов в сельских населенных пунктах Республики Молдова, запущенная по моей инициативе», – подчеркнул глава государства.

Ольга Виеру