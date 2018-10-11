Счетная палата проверила деятельность Ведомства обороны

На минувшей неделе правительство приняло постановление на треть сократить число призывников, которым предстоит осенью пополнить ряды Национальной армии и Войск карабинеров. Вообще-то об этом стало известно еще весной, когда с соответствующим заявлением выступил глава Демпартии Влад Плахотнюк.

По его словам, было проведено исследование, которое показало, что государство не может обеспечить достойные условия прохождения воинской службы. Поэтому решено в течение двух лет постепенно сокращать число призывников, чтобы к 2021 году полностью перейти на контрактную систему в армии.

Откуда возьмутся деньги на оплату военных-контрактников, неизвестно, а вот почему государство не может обеспечить достойные условия нынешним военнослужащим, становится ясно, если ознакомиться с результатами аудита, который недавно Счетная палата провела в Ведомстве обороны.

Нарушений обнаружено столько, что рассказать обо всех – никакой газетной площади не хватит. Поэтому приведем лишь некоторые выводы аудиторов. Например, те, что касаются недвижимости, а ее, как выяснилось, у военных немало.

Так, проверка показала, что, в нарушение существующих регламентов, в кадастровых органах не были зарегистрированы 22 земельных участка, а еще 25 (общая площадь 2994,8 га, стоимость 458,8 млн леев) не значились в бухгалтерских документах.

Правительство своим постановлением перевело 7 участков, первоначально предназначенных для военных нужд, целевым назначением в категорию для возведения жилья и социально-культурных объектов. Эти участки площадью 16,9 га были оценены в 102,3 млн, но на бухгалтерский учет их не взяли. Зато строительство предполагалось вести на основании контрактов государственно-частного партнерства, а это прямой риск потери данных участков.

Данные Регистра объектов недвижимости не обновлялись, в результате в нем не нашли отражения 202 объекта стоимостью 63 млн. До настоящего момента в бухгалтерских документах не зарегистрированы 40 объектов площадью 21953 кв. м стоимостью 61,9 млн леев.

Центральный спортивный клуб армии получил в пользование от местных органов власти участок на берегу Днестра площадью 0,195 га сроком на 25 лет. Аудит обнаружил на этом участке неавторизованное строение, возведенное клубом и не зарегистрированное ни в каких учетных документах. Более того, общие расходы Центрального спортивного клуба армии в сумме 2,508 млн проводились по статье «Национальная оборона», что не соответствует назначению и не обеспечивает прозрачность бюджетных затрат.

По некоторым подразделениям, в том числе по центральному аппарату Ведомства обороны, расхождения в данных учета объектов недвижимости с результатами аудита достигают 69,175 млн леев. Проверяющие пришли к выводу, что это следствие отсутствия внутреннего контроля и неадекватного надзора со стороны ответственных лиц ведомства, а также несоблюдения требований законодательства.

Правда, контроль заставил наших бравых вояк зашевелиться, и уже в ходе аудита кое-какая недвижимость была взята на бухгалтерский учет. Но все-таки то, как они лихо расшвыриваются государственными, то есть нашими с вами, миллионами, вызывает, мягко говоря, недоумение. К тому же аудиторы констатировали, что из 20 рекомендаций Счетной палаты по устранению выявленных нарушений, сделанных в 2016 году по итогам прежней проверки, полностью была выполнена только половина, а еще восемь – лишь частично. На сей раз рекомендаций меньше, но какая судьба их ждет, догадаться нетрудно.

Где же в таких условиях найти средства на обеспечение достойных условий для отечественных военнослужащих? Эти деньги где-то там, в неучтенных закромах. А закрома эти, по всему судя, еще как велики. Только вот зачем они нейтральной Молдове?

Елена Ройтбурд

