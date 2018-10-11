За Прутом матримониальные отношения претерпевают изменения

В минувшие выходные в Румынии прошел референдум. Гражданам страны предложили дать определение понятию «семья». В действующей конституции говорится, что она «основывается на добровольном браке между супругами».

Соседи не вдохновились идеей власти выяснить их матримониальные предпочтения и провалили референдум – явка 20,41% вместо требуемого минимума в 30%.

Консервативная часть общества, выступающая против однополых браков, предложила под понятием «семья» подразумевать исключительно союз между мужчиной и женщиной. В поддержку этой инициативы в Румынии было собрано три миллиона подписей. Однако граждане по большей части призывы выйти на референдум проигнорировали. Этим остались очень довольны чиновники как в Брюсселе, так и за океаном. Отметим, те, кто пришел к избирательным урнам, в большинстве своем голосовали против однополых браков.

Председатель фракции социал-демократов в Европарламенте Удо Бульман, комментируя итоги плебесцита, заявил: «Этот результат показывает, что подавляющее большинство румынского населения не заинтересовано в дискриминации однополых пар в стране. Предполагаемое изменение конституции было бы четким шагом назад для прав сообщества ЛГБТ, и мы рады, что эта нетолерантная идея об определении понятия семьи не получила поддержки румынских граждан. Самое важное в браке – это тот, кого вы любите, а не гендер». Таким образом, еврочиновники расценили неявку на референдум как голосование «против».

Ранее Конституционный суд Румынии постановил: «Отношение между парой, созданной людьми одного пола, относятся к области «частной жизни», а также к области «семейной жизни», так же как и отношения между гетеросексуальной парой». В Кишиневе буквально под копирку принимают законы, которые разрабатываются и голосуются в Бухаресте. Так что в ближайшее время стоит ожидать того, что правящая коалиция предложит населению дать свое определение понятию «семья».

Александр Чудак