Депутаты для генпрокурора не авторитет

Возможно, сегодня депутаты парламента заслушают чиновников, ведущих расследование о «краже века», точнее выводе из трех молдавских банков в неизвестном направлении суммы, равной миллиарду долларов.

В последние годы авторитет законодательного органа настолько упал, что нельзя с большой долей уверенности прогнозировать его действия. В парламентской стране важные для государства решения принимаются где угодно, но только не в стенах законодательного собрания. Первыми это почувствовали чиновники и тут же скорректировали свое отношение к депутатам.

Еще в конце сентября народные избранники решили заслушать на пленарном заседании руководство Генральной прокуратуры, Антикоррупционного центра и Национального банка о том, что они сделали для возврата украденного миллиарда? Неожиданно генпрокурор Эдуард Хорунжен, назначенный на свою должность этим самым парламентом, отправил законодателям письмо, что само по себе весьма необычно. В послании говорится: «По мнению генпрокуратуры, проведение в ходе пленума парламента слушаний Генерального прокурора и главного прокурора Аникоррупционной прокуратуры по уголовным делам, возбужденным по факту вывода финансовых средств из банковской системы, является не более чем завуалированным запросом информации о ходе расследования этих дел, многие из которых не завершены».

На основании этого вывода, Харунжен наотрез отказался вообще приходить в парламент. И депутаты, в лице спикера Андриана Канду, демонстративное презрение к себе легко «проглотили». Напомним, из трех ветвей власти законодательный орган – первый среди равных. Он, согласно 66-ой статье Конституции, «вправе инициировать слушания по любой теме, которая представляет общественный интерес». Все депутаты давали подписку о неразглашении секретной информации. Можно было провести закрытые слушания, что делалось в парламенте не раз. Но чиновник, пусть и Генеральный прокурор, продемонстрировал: он законодателям не подчиняется, он слушает «хозяина», а парламент в сегодняшней Молдове – не более чем декорация.

Александр Боц

