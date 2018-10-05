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Газета "Кишиневские новости"

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Тюлень ударил гребца осьминогом

Тюлень ударил гребца осьминогом
05 октября
15:37 2018
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Получить пощечину — это обидно. Получить пощечину от тюленя — вдвойне обидно. Получить пощечину осьминогом — не только обидно, но и почти невероятно. Тем не менее именно это случилось с новозеландцем Кайлом Малиндером, когда он катался на каяке в море.

Кайл со своими друзьями вышел в открытые воды, чтобы поразвлечься, понаблюдать за природой и заснять свои приключения на камеру. Внимание гребцов привлек поединок тюленя и осьминога. Морское млекопитающее, видимо, хотело съесть моллюска, но жертва сопротивлялась изо всех сил. В попытке одолеть неподатливый обед тюлень схватил осьминога в зубы и выбросил из воды. Траектория полета моллюска пересеклась с лицом Кайла, и он получил липкими присосками по зубам. Со стороны это выглядело так, как будто рассерженный тюлень специально заехал ему по лицу осьминогом.

Кайл с друзьями посмеялись над инцидентом и выложили видео в Интернет. А осьминог, шокированный, но живой, воспользовался неразберихой и скрылся.

Пользователи Сети увидели в произошедшем «месть природы» за неосторожное с ней обращение. «Деколонизация в действии!», «Животных окончательно достали наши выходки», — так комментировали видео в Интернете.

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