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Газета "Кишиневские новости"

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Опоздавший пассажир попытался остановить самолет

Опоздавший пассажир попытался остановить самолет
05 октября
15:36 2018
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Житель Ирландии настолько сильно хотел попасть в Амстердам, что даже стеклянная дверь аэропорта не смогла его остановить. Осознав, что самолет вот-вот улетит в голландскую столицу без него, 23-летний Патрик Кехое выломал дверь, выбежал на взлетно-посадочную полосу и ринулся за уносящимся вдаль воздушным судном.

Сложно сказать, на что надеялся Патрик. Даже если бы пилот вдруг решил притормозить, пассажир, очевидно, не смог бы запрыгнуть на борт, как в дверь уходящего поезда.

Но логические доводы руководили Патриком в последнюю очередь. Персонал аэропорта Дублина видел, как он махал руками вслед уходящему самолету и кричал «подожди».

Пилот не внял его мольбам. Лайнер преспокойно оторвался от земли и направился в Амстердам, а на взлетно-посадочную полосу подоспела полиция. Стражи порядка арестовали Патрика и отправили в суд, который отпустил его на поруки и назначил слушания о причинении ущерба имуществу аэропорта на ноябрь.

Необычное дело привлекло внимание журналистов. Они подстерегли Патрика возле зала суда, но тот до конца остался верен своему взрывному нраву и вместо комментариев наградил репортеров проклятиями и запустил в них чемоданом.

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