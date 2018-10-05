Чем прекрасно расставание?

Мы привыкли воспринимать развод как беду: всегда остается пострадавшая сторона — та, которую бросили, не говоря уже о детях. И даже если решение развестись обоюдное, расставание — дело болезненное, ведь рушится привычный союз, расходятся люди, привыкшие друг к другу, даже если любовь и страсть ушли…

Однако психологи уверяют, что не бывает однозначно плохих или хороших событий, везде есть свои плюсы и минусы. Значит, и в разводе есть плюсы. И мы их нашли — для каждого возраста свои. Как утверждают специалисты, существуют так называемые «разводы во благо», причем чаще инициирует их как раз тот из супругов, чья любовь к другому еще жива. И речь в таких расставаниях идет не о том, чтобы благородно «отпустить» влюбившуюся половину к сопернику или сопернице, а о повышении качества жизни обоих.

— Развод как способ улучшить жизнь свою и партнера, — говорит кандидат психологических наук Алина Колесова, — звучит странно лишь на первый взгляд. Со стороны причины таких разводов нередко кажутся надуманными, блажью кого-то одного. Внешне у пары может быть все в порядке, но внутри отношения становятся нездоровыми. Если взаимодействие супругов перестало приносить радость и удовлетворение, выход из них — освобождение. Токсичные отношения в паре случаются необязательно только тогда, когда любовь ушла. Иногда она есть, и именно она толкает кого-то одного разрубить узел, потому что он понимает: взаимная связь в браке не развивается, она замерла, как бывает замершая беременность, и из их союза никогда не родятся отношения нового уровня — более глубокие, какие должны обязательно со временем занять место страсти. Мы привыкли думать, что люди уходят из семьи непременно «к кому-то», но в моей практике все чаще случаи, когда один из супругов уходит «в никуда», желая взять паузу, освободиться и переосмыслить свою жизнь. В некоторых случаях такое расставание оказывается отличной проверкой истинных чувств и ценностей, и, пройдя через разлуку, двое возвращаются друг к другу более осознанными.

С помощью психолога мы собрали истории, когда развод открыл перед освободившимися сторонами новые горизонты.

18–30: невыносимая легкость бытия

История Наташи и Юры начиналась банально: она влюбилась в него и сделала все, чтобы его завоевать. Юра был первым парнем на курсе: симпатичный, модный, из хорошей семьи — короче, завидный жених. Для начала Наташа стала Юре другом. Выслушивала, помогала с курсовыми, по-дружески заходила в гости, сама тоже делилась своими переживаниями и просила помощи, в которой он никогда не отказывал. За год все вокруг привыкли, что Наташа и Юра все время вместе. Но с «дружеской точки» их отношения никак не сдвигались, хотя Наташа была влюблена.

После защиты диплома Наташа уехала на дачу к родителям. А через месяц объявила Юре, с которым они регулярно созванивались, что выходит замуж за друга детства, соседа по даче. Любовь, мол, была детской, но за этот месяц вспыхнула с новой силой. Юра исчез на неделю, а потом приехал к Наташе с цветами и словами, что не может ее потерять.

— Он сделал мне предложение, я согласилась. А дальше начались странные вещи. Я не чувствовала радости, разве только от того, что мой план удался: Юрка оказался «телком», которого я грамотно подвела к венцу. Он ко мне привык и не хотел отвыкать, о чем честно и сказал. Все вроде было хорошо

— но моя жизнь словно опустела. Нет, Юрка не делал ничего плохого. Мы оба устроились на хорошую работу, деньги у нас были, даже готовили и квартиру убирали по очереди. Но вокруг будто померкло. Я старалась заглянуть на 10 лет вперед и увидеть, какие мы с Юркой, как живем, — и не видела ничего! Будто бы рядом со мной было пустое место. Чисто дружеские отношения с супругом — это что-то ненормальное… Нет, секс у нас был — но тоже какой-то дружеский, без эмоций, что ли.

Через год брака 22-летняя Наташа подала на развод. Для родителей обоих молодых супругов и для самого Юры это был шок. Такой прекрасный старт, чем она недовольна?!

— Меня пытали все кому не лень, — сознается Наташа. — Мол, признайся, встретила другого? Или он тебе изменяет? Или детей не хочет? Никто не мог поверить, что я просто не вижу дальнейшей совместной жизни с Юрой. Да, я его люблю и именно поэтому не захотела мучиться дальше. А он не просто не любит меня, он вообще не умеет любить так, как понимает это большинство женщин, — страстно, со взаимным обменом чувствами, эмоциями. Его легкость была прекрасна в студенческом общении, но в семейной жизни она хуже ненависти. Но мне нужен живой мужчина, а не «солнечный зайчик».

Никто не верил, что Наташа уйдет в никуда. Но она вернулась к родителям, занялась карьерой и сегодня, спустя год, ни о чем не жалеет.

— Возможно, это был просто слишком ранний брак, — оценивает Наташа свой поступок сегодня. — Юра тоже один, живет с родителями. После нашего развода он подулся примерно месяц, а потом позвонил мне как ни в чем не бывало. Сейчас мы снова дружим, как и раньше. Понимаете, крушение семьи он воспринял так же легко, как и ее появление. Одно слово — «солнечный зайчик»…

— Когда мы вступаем в союз, мы воспринимаем мир в том числе и через партнера, — комментирует рассказ Алина Колесова. — Брак — это не только интим, совместное существование и хозяйство, но и обмен на более глубоких уровнях — эмоциональном, энергетическом, психологическом, интеллектуальном. С момента соединения мы растем, развиваемся и познаем жизнь вместе с партнером — особенно это касается ранних браков. Супруги — сообщающиеся сосуды, и если кто-то один «буксует», не давая или недодавая обратную связь, то второй, не получая подпитки от партнера, начинает голодать. Этот эмоциональный, духовный голод — не фантазия, он ощутим даже на физическом уровне. Подобная «односторонняя» связь бывает вызвана равнодушием кого-то одного, если любовь в паре не взаимна и один из партнеров пошел на брак вынужденно. Но может случиться и в силу личностных особенностей одного из супругов — низкая эмоциональность, инфантильность, эгоцентризм, нарциссизм. Здесь вопрос только совместимости, есть типы личностей, которых не пугает низкая эмоциональная отдача в браке, и они вполне комфортно чувствуют себя с подобным «обезличенным» партнером. Для Натальи это оказалось невозможным и, на свое счастье, она вовремя это поняла. Развод в их с Юрием ситуации во благо обоим, даже если со стороны причины для него кажутся «блажью».

30–50: личность, а не функция

Юля с Владом поженились в начале 90-х, когда ей было 23, а ему 26. Как и многие, они начинали с нуля. Юля родила дочь, три года просидела в декрете, а ее муж за это время кем только не был — гонял машины из-за границы, держал свой ларек… По ее собственным словам, «очнулась» Юля в 30 лет:

— Пока я занималась ребенком, я не заметила, как муж изменился. Нет, я, конечно, знала и радовалась, что ему повезло, он удачно вложил вырученные от своего мелкого бизнеса деньги в дело сокурсника и стал партнером в преуспевающей фирме. Постепенно их контора разрослась, у них появились свои заводы. В общем, к 2001 году мой муж стал очень обеспеченным человеком. Мы переехали сначала в собственную квартиру, потом в свой дом, дочку отдали в престижную частную школу, отдыхали на лучших курортах. Но когда я решила вернуться к науке, которой занималась до замужества, муж мне это запретил. Причем очень жестко, просто заявил, что «его жена работать не будет».

С того момента Юля стала наблюдать за мужем и с ужасом поняла, что пропустила тот момент, когда деньги бесповоротно его изменили. Влад стал безапелляционным, властным, эгоцентричным.

— В жене он стал видеть только «функцию» — поддержание достойного внешнего фасада и надежного тыла. Деньги мне выдавались, работать запрещалось, разговаривать со мной мужу было некогда. Только как-то сказал: «Я надеюсь, что ты не дура и понимаешь, что в первую очередь — моя жена, а уж потом все эти твои настроения, состояния, хочу — не хочу…» То есть дал понять, что без него я ноль без палки и моя главная задача — не запятнать его доброе имя. Я разозлилась.

Юля поняла, что не готова стать «функциональным» придатком мужа, у нее жизнь тоже одна. Отметив 33-летие, одним прекрасным утром, когда Влад уехал на работу, Юля положила на стол ключи от купленной им для меня дорогой машины, от дома и уехала, взяв минимум вещей. Юля сняла квартиру и устроилась на работу. Мужу отправила электронное письмо, что подает на развод. Получив его, Влад позвонил жене.

— Я сообщила ему, что много мне не надо — пусть купит для меня небольшую квартиру и обеспечивает дочь. Пока она учится на пятидневке в частном пансионе, на выходные и каникулы забирать будем по очереди, а окончит школу, будет видно, как дальше. Написала, мол, если ты согласен на мои условия, я не буду подавать на раздел имущества, решим все полюбовно. Влад был ошеломлен. Такой поступок совершенно не вписывался в его новую систему координат! Как он говорил, «баба за бабки душу продаст!». Он не мог поверить, что я искренне не желаю «оттяпать» дом и половину его бизнеса, чтобы дальше жить в свое удовольствие. Он просто не понимал, зачем тогда уходить, если сейчас у меня все есть, а потом не будет ничего?! Он даже не мог заподозрить меня в измене… А я хотела просто освободиться. И то, что муж оказался не в состоянии этого понять, лишний раз доказывало, насколько мы разные.

Десять лет пара прожила врозь. Юлия за это время защитила кандидатскую, сделала карьеру в профессии, Влад успел жениться и развестись. Все эти годы он позванивал бывшей жене, явно ожидая, что она признает свою ошибку и попросится назад.

— Замуж я так и не вышла, — делится Юлия. — Честно говоря, я не переставала любить Влада. Но невозможно любить другого, если не любишь себя. Если бы я тогда не развелась, то не состоялась бы как личность. Сейчас бывший муж явно настроен на восстановление отношений, и не исключено, что я на это пойду. Если мы соединимся вновь, он уже будет вынужден считаться с моими интересами и амбициями. За эти годы я доказала себе и ему, что могу быть самостоятельной и со мной возможен лишь равноценный союз.

50 — плюс бесконечность: всем стало спокойнее

Евгений Васильевич — обеспеченный предприниматель, ему 58, его вторая супруга моложе его на 20 лет.

— Моя жена — женщина в самом расцвете лет, она очень красива, — рассказывает муж. — Я был влюблен и ради нее оставил первую семью с двумя детьми. Мы прожили в браке 7 лет, детей нет. Я гордился Ритой, она будто подарила мне вторую молодость. Это не фантазии, что молодая женщина подпитывает зрелого мужчину своей энергией, заставляет его дышать полной грудью. За эти годы мои чувства к жене не изменились, но вот от нее в последнее время стало меньше позитива. Я прямо чувствую, что она напряжена, переживает, чем-то ее голова все время занята. Она не радуется жизни, как это было раньше.

Загадку Ритиного беспокойства раскрыл случайно подслушанный супругом разговор жены с ее матерью.

— Мать втолковывала дочке, что Рита теряет со мной лучшие женские годы, не рожает. А если, мол, со мной что-то случится, то я оставлю все свое имущество и жилье своим детям, ведь дети — это святое. А Рите, видимо, неловко было у меня спрашивать, какое я завещание составлю, ведь я на тот свет пока, слава богу, не собираюсь. И мне стало так неприятно, что человек, живущий со мной под одной крышей и спящий со мной в одной постели, одержим мыслями о том, что будет, когда меня не будет, что я решил ее освободить. Придумал, что встретил другую женщину и хочу развестись. Пообещал при разводе обеспечить ее отдельным жильем и деньгами.

По словам Евгения Васильевича, Рита была крайне удивлена, но согласилась. Ведь в свои 38 лет она получала то, о чем так беспокоилась — отдельное жилье, круглую сумму на счете и свободу.

— Ну а я уже достаточно пожил, чтобы уметь справляться со своими чувствами, — заключает бывший муж. — Я Риту не разлюбил, но мой разум протестует против того, чтобы рядом спал человек, думающий о моей смерти. Отказавшись от нее, я улучшил качество своей жизни — то есть продлил ее. А это дороже любых денег. От того, что я ей отдал, ни я, ни мои дети не обеднели, зато после нашего развода всем стало спокойнее — и ей, и ее маме, а главное — мне. Вокруг полно женщин, которые с радостью проведут со мной время. А жениться я больше не намерен.

— Все испытания, которые посылает нам жизнь, нужны для того, чтобы мы совершили новый качественный рывок, вышли на новый уровень, — говорит Алина Колесова. — Герои всех историй, почувствовав дискомфорт, не побоялись изменить ситуацию, нашли в себе силы не цепляться за видимость благополучия и даже за то, что любовь еще была жива. Увы, иногда свою личность и самоуважение можно спасти только ценой развода. А к полноценной уважающей себя личности обязательно придет и полноценная любовь.

Жанна ГОЛУБИЦКАЯ.