Как работают домушники и как избежать опасных гостей

Руководствуясь принципом «предупрежден — значит, вооружен», мы выяснили, что делать, чтобы защитить свою квартиру от непрошеных гостей. Какие вещи современные домушники выносят в первую очередь? По какому принципу отбирают потенциальных жертв? Как используют Интернет? На все эти вопросы нам ответил бывший оперуполномоченный уголовного розыска в одном из районных отделов Москвы Игорь ГРИШАКОВ.

— Игорь Николаевич, какая квартира является наиболее привлекательной для домушника?

— В зависимости от того, с каким злоумышленником мы имеем дело — с профессионалом или любителем. С профессионалами более-менее все понятно: они воруют там, где уверены, что есть деньги, работают по наводке. Любителями-одиночками же совершаются спонтанные квартирные кражи.

Например, таким спонтанным вором может стать наркоман, который идет за дозой, и ему не хватает средств на покупку наркотиков. В моей практике был случай: мужчина ночью встал в туалет и в коридоре встретил домушника-одиночку, который выбрал его квартиру случайно, просто шел по лестнице и решил «заглянуть на огонек»… Пока хозяин квартиры приходил в себя от встречи с незнакомцем, тот успел сбежать.

«Спонтанный» вор позарится на квартиру, которая меньше всего защищена. Скорее всего, это будет квартира на первом этаже, с пластиковыми окнами (их легче всего открыть, если нет дополнительной защиты). В зоне риска также квартиры, рядом с окнами которых есть газовая труба или противопожарная лестница: по ним можно легко забраться в жилище.

— С одиночками понятно, а как работают профессионалы? Как у них распределяются роли?

— Здесь у каждого действительно есть своя роль и зона ответственности. Например, кто-то один в группировке обязательно должен находиться за рулем. Такой человек привозит своих сообщников «на дело», дожидается их, сообщает о потенциальной опасности. Еще двое непосредственно работают на месте: кто-то наблюдает за обстановкой на этаже, другой, специалист по замкам, — вскрывает дверь. В квартире работают, как правило, не более двух человек.

Помню, была банда квартирных воров, которая предпочитала «однушки». В таких негабаритных квартирах все богатство — в одной комнате, поэтому искать намного проще и быстрее. Более того, «однушка» не говорит о том, что ты беден. В общем, для однокомнатной квартиры двух человек хватает за глаза.

— Есть ли «нормативы» у воров? Сколько времени можно находиться в квартире? И в какое время суток залезают чаще всего?

— Не думаю, что есть «нормативы» как таковые, но в квартире они находятся минут двадцать, не больше. Что касается времени суток, то, как правило, лезут днем, когда все находятся на работе. Скажем, время с 12.00 до 14.00 можно назвать пиком квартирных краж. В это время все, кто должен был уйти из дома, уже ушли, а на обед еще не вернулись. Помню, по одной квартирной краже просматривали камеры, которые зафиксировали, как вор благополучно покинул квартиру — и буквально за ним туда зашел хозяин. Разминулись на 10 минут…

— Какие места в квартире воры прочесывают в обязательном порядке?

— Воры-одиночки хватают то, что первым попадается под руки. Это может быть сумка в коридоре, верхняя одежда… Помню, с заявлением как-то обратилась женщина, у которой из дома такой одиночка вынес единственную дорогостоящую вещь — шубу, которую ей купили дети. Да, бывает и такое. Любят воры также всевозможные ящики, куда вы обычно кладете украшения или деньги, шкафы… В таких местах, как кухня, детская, ванная комната, орудуют, только если точно знают: что-то есть.

— Что чаще всего выносят домушники из квартир?

— Сегодня меньше воруют габаритные предметы, потому что их незаметно вынести очень сложно. Скажем, краденый телевизор, который стоил 50 тысяч рублей, можно продать за 5 тысяч, не больше. Зачем? Ведь можно взять золото и сдать его в любом ювелирном магазине, где с удовольствием и за хорошие деньги принимают лом. Поэтому спросом сегодня пользуется то, что можно вынести незаметно, положив себе в карман: деньги, драгоценности, дорогостоящие гаджеты… Расчет на то, что даже если полицейские «примут» прямо на месте преступления, вор всегда может сказать, что это его личные сбережения или вещи.

— Могут ли граждане определить, что воры ведут за ними слежку?

— Чисто теоретически, конечно, могут. На практике же, как правило, граждане этого не замечают, потому что эти специалисты действуют очень аккуратно. Например, вас смутит реклама пиццы, засунутая во входную дверь вашей квартиры? Вот большинство граждан — нет. А при этом именно так воры прощупывают почву: если на следующий день флаер будет торчать в двери — значит, квартира пустовала. Просто любой нормальный человек, заходя домой, обязательно выкинет ненужный мусор, ведь правда?

— То же самое — с корреспонденцией, наверное? Если в почтовом ящике много писем — значит, дома давно никого не было…

— Ну, трюк с корреспонденцией сегодня не пройдет. Бывает, что за день в почтовые ящики накидывают месячную норму писем. А некоторые хозяева в них просто не заглядывают.

— Соцсети, наверное, сильно облегчили поиски жертв?

— У нас же граждане очень любят хвастаться обновками, подарками, делиться планами на отдых в соцсетях… На первый взгляд безобидный статус — «до отпуска осталось два дня» или «подарок от любимого мужа» — может оставить человека без гроша в кармане на ближайшее будущее. Когда Интернет не был так распространен, прекрасно работала следующая схема: искали объявления о продаже автомобиля, звонили и спрашивали, актуально ли оно еще. Если на другом конце провода говорили, что автомобиль продан, это означало, что у хозяина квартиры уже есть деньги, при этом новый автомобиль, скорее всего, еще не куплен. В общем, очередная жертва найдена…

— Какие районы наиболее неблагоприятны с точки зрения квартирных краж?

— Воры любят новые районы, и на это есть ряд причин. Во-первых, там проживает работающая молодежь, которая может себе позволить новое жилье. Значит, у них водятся деньги. Во-вторых, воры рассуждают так: те, кто приобрел квартиру в новом районе, возможно, отложили деньги, оставшиеся после сделки, на хороший автомобиль. Ну и ко всему прочему в новых районах полиция еще не так хорошо ориентируется, профилактики мало. В таких условиях домушникам и угонщикам машин проще работать.

— Можете описать потенциального домушника?

— Как правило, это мужчины лет 25–35, среднего телосложения. Откровенно толстых я не видел — может, все более-менее в форме из-за того, что иногда надо спасаться бегством… И что касается национальности, то тут, наверное, не раскрою тайны: в основном на этом поприще работают выходцы из Абхазии и Грузии.

— Время от времени мелькают новости о том, что жертвой домушников стала та или иная знаменитость. Недавно обокрали дом певца Владимира Кузьмина на 10 миллионов рублей… Имеет ли смысл защищать свои жилища, если даже такие богатые люди не могут ничего сделать?

— Защищать свои дома и квартиры надо обязательно. Даже наклейка на входной двери о том, что квартира под охраной, или самая дешевая камера стоимостью меньше, чем сотовый телефон, который сегодня покупают детям, может спасти вас от непрошеных гостей. Зачем вору ломиться туда, где он может «засветиться», когда в доме полно квартир без охраны? В то же время если поставлена конкретная задача, то будьте уверены: обворуют. И никакая самая дорогостоящая сигнализация не поможет.

— Не поможет даже жителю, скажем, престижной «золотой мили»?

— Квартирные кражи — это рынок, на котором все зоны влияния распределены. Поэтому случайных краж не бывает. Это для вас житель «золотой мили» — важный человек. Для вора это фраерок, который заработал много денег, а в криминальном мире он ничего не стоит. Более того, обнести квартиру такого «выскочки» даже приветствуется. Если есть указание — залезут куда угодно. Табу — только на квартиры тех, кто поддерживает самих воров…

— Как воры обходят десятки камер видеонаблюдения, сигнализацию и консьержей в престижных комплексах?

— Отдельные мастера могут вскрыть замок любой сложности — это раз. Попасть в такой дом, обманув консьержа или охранника, также не проблема. В подобных домах на первых этажах расположены всевозможные салоны красоты, магазины, стоматология и т.д. Профессионалы рассказывают такие правдоподобные истории, что охрана пропускает.

— Сложно доказать вину домушника?

— Квартирная кража доказывается очень сложно. И то благодаря мелочам, на которых попадаются воры. Как-то мы взяли форточника — грузина, который работал в одиночку, в основном залезал в квартиры пенсионеров. Взяли практически у квартиры. Но предъявить ему ничего не могли: необходимо неопровержимое доказательство. А тут стоит на лестничной клетке мужчина с длинной палкой и привязанным к ней ножом. Мы-то понимаем, что и палка, и нож ему нужны для того, чтобы попадать в квартиры через окна (палкой проверяет, не заперто ли окно, а ножом прорезает москитную сетку, если таковая имеется). Но докажи, что умысел был…

— Что делали? Раскрыли?

— Да, раскрыли. Я вспомнил, что недавно у меня был выезд на квартирную кражу: потерпевшие — бабушка с дедушкой. Из вещдоков — практически ничего: бутылка с початым грузинским вином, которую вор, видимо, хотел забрать, но передумал, и пара иностранных монет в цветочном горшке, которые вор обронил, когда лез в форточку. Забегу вперед и скажу, что «пальчиков» мы нигде не нашли.

В общем, грузина того все-таки сопроводили в отделение, осмотрели его и нашли в кармане толстовки… десяток похожих монет, которые я ранее обнаружил в горшке. Такой домушник-нумизмат. Я завел его в кабинет и сказал, что на горшке, на монетах и на бутылке с вином нашли его отпечатки, и ему лучше сознаться. Это был блеф, но ничего не оставалось… Кстати, несмотря на то, что работал этот «нумизмат» один, при этом вытаскивать его приехали два таких солидных адвоката. В итоге он сел только по этому единственному эпизоду, хотя по факту их было очень много.

— А были случаи, когда брали с награбленным в руках?

— Было такое. Ребята как-то по общежитию прошлись и собрали кто что: телефон, планшет, компьютер… Все это, по своим умственным способностям, они сдали в один ломбард, хозяин которого работал с полицией. Один телефон, конечно, можно найти, а вот десять — уже перебор. А так доказывать этот вид преступления очень сложно. В основном на мелочах построена работа: здесь монетка, здесь машина шпаклеванная… Все на удаче.

— У организованных банд домушников есть поддержка выше?

— Не берусь утверждать, но в моей практике были очень странные вещи. Например, как-то случайно взяли банду квартирных воров, которых очень долго ловили. Оперативники знали, что домушники ездили на машине с особой приметой. И вот как-то опера едут на обед — и видят знакомый автомобиль. Естественно, они звонят куда надо, выезжает группа, воров задерживают. А дальше начинают твориться странные дела: автомобиль куда-то исчезает, дела передаются со словами, мол, ваши кражи раскрыты, с остальным разберутся выше… Смотрите: там — 20-летний грузин-форточник, к которому приезжают дорогие адвокаты, тут — серьезная банда, которую куда-то сливают… Можно только догадываться, кто руководит этим процессом.

Дарья ФЕДОТОВА.